COVID-отделения закрывают в больницах Черновицкой области, больных стало меньше, - ОГА

Из-за уменьшения количества больных коронавирусом, отделения, которые были перепрофилированы, возвращаются к плановому лечению.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "АСС" сообщил директор Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный.

В его словам, в области действительно сворачивают дополнительные койки. Больных стало меньше, не так много людей нуждаются в госпитализации.

"Сейчас загруженность госпитальных баз Черновицкой области составляет 24,2%. Из 1736 развернутых коек заняты - 420. Если сравнивать с пиком заболеваемости, тогда у нас госпитальные базы были загружены на 88-90%. К счастью, ситуация улучшилась. Отделения, которые были перепрофилированы под лечение больных коронавирусом, снова начинают работать в плановом режиме", - рассказал он.

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