УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15331 відвідувач онлайн
Новини Суспільство Коронавірус і карантин
1 115 6
лікарня (1098) Буковина (707) карантин (16095) COVID-19 (18065) коронавірус (16711)

COVID-відділення закривають у лікарнях Чернівецької області, хворих стало менше, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

COVID-відділення закривають у лікарнях Чернівецької області, хворих стало менше, - ОДА

Через зменшення кількості хворих на коронавірус, відділення, які були перепрофільовані, повертаються до планового лікування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "АСС" повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний.

За його словами, в області справді згортають додаткові ліжка. Хворих стало менше, не так багато людей потребують госпіталізації.

"Зараз завантаженість госпітальних баз Чернівецької області становить 24,2%. Із 1 736 розгорнутих ліжок зайнято - 420. Якщо порівнювати з піком захворюваності, тоді у нас госпітальні бази були завантажені на 88-90%. На щастя, ситуація покращилася. Відділення, які були перепрофільовані під лікування хворих на коронавірус, знову починають працювати в плановому режимі", - розповів він.

Читайте також: У зв'язку з поліпшенням епідситуації "Укрзалізниця" відновлює курсування поїздів у Чернівецьку область, - Криклій
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
от стоїло поміняти шило на мило і сталося чудо...
показати весь коментар
26.05.2021 18:14 Відповісти
ковид и отделения - дело третье, головне- це дороги, дороги и еще раз дороги
показати весь коментар
26.05.2021 18:31 Відповісти
можна сказати, що вони досягли колективного імунітету чи це просто всі на городі?
показати весь коментар
26.05.2021 18:58 Відповісти
Что-то таки есть,дай Бог...
Сам с Черновцов

А стебан полюбэ-ГАНДОН
показати весь коментар
26.05.2021 19:25 Відповісти
 
 