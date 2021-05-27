Российский снайпер убил украинского военного в районе Новотошковского
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Сегодня, 27 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Новотошковское.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОТУ "Север" в Facebook.
"В результате снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимое с жизнью.
Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.
На обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли огонь.
Также сообщается, что на месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
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Зебил: Якщо я атвечю на ваше пітання завтра загінет 100 чілавек!
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Как то не очень приятно!!!!
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Тварюка ти , так безбашенно воювати із ворогом - це злочин , якого ми тобі ніколи не пробачимо 😡😡😡
Вічна пам'ять нашому Воїну та щирі співчуття його родині 😪😪😪
Шкода вбитого... Але чим зарадиш..