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Российский снайпер убил украинского военного в районе Новотошковского

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Российский снайпер убил украинского военного в районе Новотошковского

Сегодня, 27 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Новотошковское.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОТУ "Север" в Facebook.

"В результате снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимое с жизнью.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.

На обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли огонь.

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Также сообщается, что на месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Российский снайпер убил украинского военного в районе Новотошковского 01
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Топ комментарии
+44
Журналист Прямого зеленскому: Путін убивця чи ні?
Зебил: Якщо я атвечю на ваше пітання завтра загінет 100 чілавек!
...
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27.05.2021 14:00
+30
сколько же можно терпеть? зельц, давай или воевать или стена и ров с крокодилами! немножко беременным быть нельзя ! или ты боишься что в ответ на наши ответки куйло не даст тебе посмотреть в его рыбьи глаза??? не надо тебе туда смотреть... ты ведь не гипнотизёр.... всеравно он тебя пересмотрит.
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27.05.2021 14:12
+28
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Російський снайпер убив українського військового в районі Новотошківського - Цензор.НЕТ 2554

..
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27.05.2021 14:43
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Журналист Прямого зеленскому: Путін убивця чи ні?
Зебил: Якщо я атвечю на ваше пітання завтра загінет 100 чілавек!
...
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27.05.2021 14:00 Ответить
сколько же можно терпеть? зельц, давай или воевать или стена и ров с крокодилами! немножко беременным быть нельзя ! или ты боишься что в ответ на наши ответки куйло не даст тебе посмотреть в его рыбьи глаза??? не надо тебе туда смотреть... ты ведь не гипнотизёр.... всеравно он тебя пересмотрит.
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27.05.2021 14:12 Ответить
Руліт Дєрьмак. Зеля - клоун.
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27.05.2021 14:20 Ответить
И как это прокомментирует наш великий и отважный генералиссимус Бубочка? Будет какая-то реакция?
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27.05.2021 14:20 Ответить
а Вы заметили что с его пафосного гунденния исчез таймер перемирных дней...
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27.05.2021 14:45 Ответить
Скільки повинно загинути українців, щоби зрадник, з конче заспи, повернув на фронт контрснайперські та контрбатарейні підрозділи???
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27.05.2021 14:21 Ответить
так у його нірвані снайперського вогню поменшало а в голові вже два роки як війна скінчилася..
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27.05.2021 14:44 Ответить
Пан Зеленский - скажи ,что путин Убийца!!! Они как на охоту к нам ездят!!!!А премьер по Днепру сегодня гоняет!!!! И свита и охрана с ним и все в галстучках!!!!Такие чики -пуки- возят ,кормят!!!!
Как то не очень приятно!!!!
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27.05.2021 14:26 Ответить
хочется спросить нашего главнокомандующего, какие еще меры контрснайперской борьбы предпринимаются на фронте, кроме всеосяжного перемирия...
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27.05.2021 14:32 Ответить
Не мешайте ему. Как он насчитает 100, тогда ответит.
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27.05.2021 14:47 Ответить
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Російський снайпер убив українського військового в районі Новотошківського - Цензор.НЕТ 2554

..
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27.05.2021 14:43 Ответить
С 2014 года сколько бахвальных статтей о подготовке инструкторами США и НАТО наших снайперов. Ау! Где они? Почему мордоровске снайперы практически безнаказанно убивают наших ребят?! Російський снайпер убив українського військового в районі Новотошківського - Цензор.НЕТ 6260
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27.05.2021 14:45 Ответить
Вы сами воюете?
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27.05.2021 14:48 Ответить
Заявление президента, по поводу происшедшего будет обнародованно?
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27.05.2021 14:48 Ответить
Ще одне життя на совісті зеленського, якщо вона у нього, взагалі, є.
Російський снайпер убив українського військового в районі Новотошківського - Цензор.НЕТ 6280
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27.05.2021 14:48 Ответить
Зеленський , поверни наших СНАЙПЕРіВ на лінію оборони і негайно !!
Тварюка ти , так безбашенно воювати із ворогом - це злочин , якого ми тобі ніколи не пробачимо 😡😡😡

Вічна пам'ять нашому Воїну та щирі співчуття його родині 😪😪😪
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27.05.2021 15:04 Ответить
Допоки ворог не буде нести великих втрат вони не заспокоятся ,а ці ігри в односторонє перемир'я привели до наших втрат і деморалізації армії і всякі там переговорники кравчуки аристовичі це шлях в нікули.
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27.05.2021 15:27 Ответить
Каждый день давать статистику сколько противников уничтожили снайпера Украины .
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27.05.2021 15:31 Ответить
Нуль. Діє жорстка заборона відкривати вогонь, під страхом кримінального провадження
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27.05.2021 16:50 Ответить
пока мы намкаждый чих лугандонаине начнём отвечать из 122 и 152 мм гаубиц градов и ураганов наши пацаны будут гибнуть каждый день. надо решать или воюем или стена и ров! другого пути нет и быть не может!!!
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27.05.2021 15:37 Ответить
Герої не вмирають
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27.05.2021 15:54 Ответить
А в это время Президент Украины в кацапской косовротке ржёт над всеми украинцами
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27.05.2021 15:58 Ответить
как всё хрен1в1
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27.05.2021 16:02 Ответить
Поки за одного нашого загиблого воїна не буде знищуватись десятка два-три кацапських ублюдка,причому відразу,діла не буде. Але наш гімнокомандувач такого наказу не віддасть ніколи...
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27.05.2021 16:11 Ответить
Не скинете.. Десь через рік буде беларуська ситуація з дозволом вбивати скидальщиків..
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27.05.2021 20:17 Ответить
Віддають наказ стріляти у натовп ? Ну і добре, хай спробують. Аваков добре знає чим закінчується пролита кров, кров, це сакральна річ і паливо революції. )
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27.05.2021 23:03 Ответить
Зеленський нещодавно вякав, що снайпери противника не стріляють.
Шкода вбитого... Але чим зарадиш..
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27.05.2021 16:53 Ответить
Зеля, хорош уже все контрснайперские группы держать возле своего жирного тела, их место на передовой.. хватит расширять свое персональное кладбище за счёт наших бойцов, связанных по рукам и ногам твоими дебильными капризами.. или это приказ д"Ермака Подхйловского?
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27.05.2021 17:48 Ответить
Царство Небесное нашему герою-росичу. А раССЕйскому снайперу смерти ему и детям его.
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27.05.2021 17:58 Ответить
И Комбат под Мариуполем... Выследили?
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27.05.2021 20:15 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Російський снайпер убив українського військового в районі Новотошківського - Цензор.НЕТ 3458
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27.05.2021 22:54 Ответить
 
 