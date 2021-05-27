УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13721 відвідувач онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
8 910 36
обстріл (21149) Донбас (21733) втрати (3826) ЗСУ (5726)

Російський снайпер убив українського військового в районі Новотошківського

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Російський снайпер убив українського військового в районі Новотошківського

Сьогодні, 27 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників недалеко від населеного пункту Новотошківське.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОТУ "Північ" в Facebook.

"В результаті снайперського пострілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил дістав кульове поранення несумісне з життям.

Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника ", - сказано в повідомленні.

На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 9 разів зривав "тишу" на Донбасі, застосовуючи снайперську зброю, 120- та 82-мм міномети. Бойових втрат немає, - штаб ОС

Також повідомляється, що на місці події працюють посадові особи бригади і група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+44
Журналист Прямого зеленскому: Путін убивця чи ні?
Зебил: Якщо я атвечю на ваше пітання завтра загінет 100 чілавек!
...
показати весь коментар
27.05.2021 14:00
+30
сколько же можно терпеть? зельц, давай или воевать или стена и ров с крокодилами! немножко беременным быть нельзя ! или ты боишься что в ответ на наши ответки куйло не даст тебе посмотреть в его рыбьи глаза??? не надо тебе туда смотреть... ты ведь не гипнотизёр.... всеравно он тебя пересмотрит.
показати весь коментар
27.05.2021 14:12
+28
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Російський снайпер убив українського військового в районі Новотошківського - Цензор.НЕТ 2554

..
показати весь коментар
27.05.2021 14:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Журналист Прямого зеленскому: Путін убивця чи ні?
Зебил: Якщо я атвечю на ваше пітання завтра загінет 100 чілавек!
...
показати весь коментар
27.05.2021 14:00 Відповісти
сколько же можно терпеть? зельц, давай или воевать или стена и ров с крокодилами! немножко беременным быть нельзя ! или ты боишься что в ответ на наши ответки куйло не даст тебе посмотреть в его рыбьи глаза??? не надо тебе туда смотреть... ты ведь не гипнотизёр.... всеравно он тебя пересмотрит.
показати весь коментар
27.05.2021 14:12 Відповісти
Руліт Дєрьмак. Зеля - клоун.
показати весь коментар
27.05.2021 14:20 Відповісти
И как это прокомментирует наш великий и отважный генералиссимус Бубочка? Будет какая-то реакция?
показати весь коментар
27.05.2021 14:20 Відповісти
а Вы заметили что с его пафосного гунденния исчез таймер перемирных дней...
показати весь коментар
27.05.2021 14:45 Відповісти
Скільки повинно загинути українців, щоби зрадник, з конче заспи, повернув на фронт контрснайперські та контрбатарейні підрозділи???
показати весь коментар
27.05.2021 14:21 Відповісти
так у його нірвані снайперського вогню поменшало а в голові вже два роки як війна скінчилася..
показати весь коментар
27.05.2021 14:44 Відповісти
Пан Зеленский - скажи ,что путин Убийца!!! Они как на охоту к нам ездят!!!!А премьер по Днепру сегодня гоняет!!!! И свита и охрана с ним и все в галстучках!!!!Такие чики -пуки- возят ,кормят!!!!
Как то не очень приятно!!!!
показати весь коментар
27.05.2021 14:26 Відповісти
хочется спросить нашего главнокомандующего, какие еще меры контрснайперской борьбы предпринимаются на фронте, кроме всеосяжного перемирия...
показати весь коментар
27.05.2021 14:32 Відповісти
Не мешайте ему. Как он насчитает 100, тогда ответит.
показати весь коментар
27.05.2021 14:47 Відповісти
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Російський снайпер убив українського військового в районі Новотошківського - Цензор.НЕТ 2554

..
показати весь коментар
27.05.2021 14:43 Відповісти
С 2014 года сколько бахвальных статтей о подготовке инструкторами США и НАТО наших снайперов. Ау! Где они? Почему мордоровске снайперы практически безнаказанно убивают наших ребят?! Російський снайпер убив українського військового в районі Новотошківського - Цензор.НЕТ 6260
показати весь коментар
27.05.2021 14:45 Відповісти
Вы сами воюете?
показати весь коментар
27.05.2021 14:48 Відповісти
Заявление президента, по поводу происшедшего будет обнародованно?
показати весь коментар
27.05.2021 14:48 Відповісти
Ще одне життя на совісті зеленського, якщо вона у нього, взагалі, є.
Російський снайпер убив українського військового в районі Новотошківського - Цензор.НЕТ 6280
показати весь коментар
27.05.2021 14:48 Відповісти
Зеленський , поверни наших СНАЙПЕРіВ на лінію оборони і негайно !!
Тварюка ти , так безбашенно воювати із ворогом - це злочин , якого ми тобі ніколи не пробачимо 😡😡😡

Вічна пам'ять нашому Воїну та щирі співчуття його родині 😪😪😪
показати весь коментар
27.05.2021 15:04 Відповісти
Допоки ворог не буде нести великих втрат вони не заспокоятся ,а ці ігри в односторонє перемир'я привели до наших втрат і деморалізації армії і всякі там переговорники кравчуки аристовичі це шлях в нікули.
показати весь коментар
27.05.2021 15:27 Відповісти
Каждый день давать статистику сколько противников уничтожили снайпера Украины .
показати весь коментар
27.05.2021 15:31 Відповісти
Нуль. Діє жорстка заборона відкривати вогонь, під страхом кримінального провадження
показати весь коментар
27.05.2021 16:50 Відповісти
пока мы намкаждый чих лугандонаине начнём отвечать из 122 и 152 мм гаубиц градов и ураганов наши пацаны будут гибнуть каждый день. надо решать или воюем или стена и ров! другого пути нет и быть не может!!!
показати весь коментар
27.05.2021 15:37 Відповісти
Герої не вмирають
показати весь коментар
27.05.2021 15:54 Відповісти
А в это время Президент Украины в кацапской косовротке ржёт над всеми украинцами
показати весь коментар
27.05.2021 15:58 Відповісти
как всё хрен1в1
показати весь коментар
27.05.2021 16:02 Відповісти
Поки за одного нашого загиблого воїна не буде знищуватись десятка два-три кацапських ублюдка,причому відразу,діла не буде. Але наш гімнокомандувач такого наказу не віддасть ніколи...
показати весь коментар
27.05.2021 16:11 Відповісти
Не скинете.. Десь через рік буде беларуська ситуація з дозволом вбивати скидальщиків..
показати весь коментар
27.05.2021 20:17 Відповісти
Віддають наказ стріляти у натовп ? Ну і добре, хай спробують. Аваков добре знає чим закінчується пролита кров, кров, це сакральна річ і паливо революції. )
показати весь коментар
27.05.2021 23:03 Відповісти
Зеленський нещодавно вякав, що снайпери противника не стріляють.
Шкода вбитого... Але чим зарадиш..
показати весь коментар
27.05.2021 16:53 Відповісти
Зеля, хорош уже все контрснайперские группы держать возле своего жирного тела, их место на передовой.. хватит расширять свое персональное кладбище за счёт наших бойцов, связанных по рукам и ногам твоими дебильными капризами.. или это приказ д"Ермака Подхйловского?
показати весь коментар
27.05.2021 17:48 Відповісти
Царство Небесное нашему герою-росичу. А раССЕйскому снайперу смерти ему и детям его.
показати весь коментар
27.05.2021 17:58 Відповісти
И Комбат под Мариуполем... Выследили?
показати весь коментар
27.05.2021 20:15 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Російський снайпер убив українського військового в районі Новотошківського - Цензор.НЕТ 3458
показати весь коментар
27.05.2021 22:54 Відповісти
 
 