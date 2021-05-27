Російський снайпер убив українського військового в районі Новотошківського
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Сьогодні, 27 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників недалеко від населеного пункту Новотошківське.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОТУ "Північ" в Facebook.
"В результаті снайперського пострілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил дістав кульове поранення несумісне з життям.
Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника ", - сказано в повідомленні.
На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь.
Також повідомляється, що на місці події працюють посадові особи бригади і група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.
Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Будь ласка, зачекайте...
Зебил: Якщо я атвечю на ваше пітання завтра загінет 100 чілавек!
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Как то не очень приятно!!!!
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Тварюка ти , так безбашенно воювати із ворогом - це злочин , якого ми тобі ніколи не пробачимо 😡😡😡
Вічна пам'ять нашому Воїну та щирі співчуття його родині 😪😪😪
Шкода вбитого... Але чим зарадиш..