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Новости Общество
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бизнес (1593) Киев (24551)

В центре Киева появится новый бизнес-центр с лаунж-зоной на крыше

Новости Цензор.НЕТ Общество

Новый бизнес-центр LEVEL построят в деловом сердце столицы – Печерском районе Киева по адресу улица Лабораторная, 6. Кроме офисов, в центре будет спа-салон, авторский дизайн помещений и терраса с лаунж-зоной на крыше.

Согласно проектной документации, бизнес-центр состоит из двух частей различной этажности: семь этажей на фасадной части, выходящей на улицу Лабораторную; и пятнадцать этажей – во внутреннем дворе бизнес-центра.

В центре Киева появится новый бизнес-центр с лаунж-зоной на крыше 01
В центре Киева появится новый бизнес-центр с лаунж-зоной на крыше 02

"В ближайшее время мы получим положительное заключение строительной экспертизы и будем переходить к рабочему проектированию, – рассказал Александр Жидков руководитель проекта БЦ LEVEL. – Это бизнес-центр категории "А". Это значит, что он построен из качественных строительных материалов, там есть парковка. Здание расположено в центре города и имеет удобную транспортную развязку".

Бизнес-центр LEVEL выгодно отличается от подобных комплексов своей многофункциональностью. Кроме помещений от 170 до 1000 м² под любые потребности бизнеса, для арендаторов предусмотрен целый ряд дополнительных возможностей:

  • охрана здания 24\7,
  • система контроля управления доступом,
  • подземный паркинг и наземные парковочные места,
  • высокоскоростной интернет от двух независимых провайдеров,
  • авторский дизайн мест общего пользования,
  • ресторан и spa-салон на первом этаже,
  • панорамные окна, из которых открывается невероятный вид на Киев,
  • терраса с lounge-зоной на крыше бизнес-центра.

БЦ LEVEL находится всего в 10 минутах от метро "Печерская", "Олимпийская" и "Дворец Украина". Ввести бизнес-центр в эксплуатацию планируют в мае 2022 года.

Здание бизнес-центра органично вписывается в урбан-ландшафт локации и не затмевает расположенные рядом исторические здания. Это стало возможно благодаря удачно выбранному архитектурному решению.

Строить объект начал киевский застройщик ООО "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ".

Но компания нарушила сроки выполнения своих обязательств по строительству. Поэтому распорядитель средств ООО "ФК "ЖИТЛО-КАПИТАЛ" подписал новый договор на реконструкцию зданий по адресу ул. Лабораторная, 6 с киевской компанией ООО "Строй Сити Кэпитал".

Справка: БЦ LEVEL – третий объект строительной корпорации "Укрбуд", который достраивает компания "Строй Сити Кэпитал". На завершающей стадии строительства также два жилых комплекса ЖК "Кристалл Хаус" и ЖК "Парковая Долина", строительство которых было остановлено корпорацией "Укрбуд" в 2019 году из-за системного кризиса.



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Топ комментарии
+2
Те, кто хочет жить в зелёных зонах, уже давно свалили из центра.
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27.05.2021 15:51
+2
ахахах ))) на цензоре пишут в основном всякие неучи и дегенераты без собственного мнения и без критического мышления,так что вам не стоит расстраиваться если увидите что то подобное
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27.05.2021 16:20
+1
Ну слава богу. Всю жизнь ждали и вот оно счастье. Мы, жители соседних домов, мечтали чтобы нам в окна постоянно заглядывали посторонние люди. И вот оно - свершилось! И кстати, у нас во дворе растет еще четыре дерева. Умоляем их спилить и срочно поставить там МАФ.
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27.05.2021 15:56
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а часть жителей первых семи этажей соседней 14-этажки плавно переедет жить в темный колодец... ****, хоть бы один новый парк разбили...
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27.05.2021 15:42 Ответить
Те, кто хочет жить в зелёных зонах, уже давно свалили из центра.
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27.05.2021 15:51 Ответить
Дрони будут роями кружить над той лаунж-зоной.
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27.05.2021 15:50 Ответить
На хрена он там нужен?
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27.05.2021 15:52 Ответить
мало ещё этого гавна. Центров до хрена, бизнеса нет
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27.05.2021 15:55 Ответить
Ну слава богу. Всю жизнь ждали и вот оно счастье. Мы, жители соседних домов, мечтали чтобы нам в окна постоянно заглядывали посторонние люди. И вот оно - свершилось! И кстати, у нас во дворе растет еще четыре дерева. Умоляем их спилить и срочно поставить там МАФ.
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27.05.2021 15:56 Ответить
Спасибо, ваша заявка принята, коммунальная бригада уже в пути
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27.05.2021 16:17 Ответить
Володя? Кличко? Ты, што ли?
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27.05.2021 16:34 Ответить
кажуть, Гарлем теж колись був пристойним районом, а потім його затикали новобудами і перетворили на кам'яне гетто
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27.05.2021 16:00 Ответить
Гарлем зараз один із найкращих районів Манхетена. Викиньте із своєї уяви образи 80-х років минулого століття.
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27.05.2021 16:11 Ответить
В Гарлемі, між іншим знаходиться Колумбійський університет. Останній новий будинок, який ми здавали на 116 і Morningside Ave квартири йшли за 1.5 міл. Думайте коли постите щось на Цензорі-вас можуть читати люди які володіють інформацією.
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27.05.2021 16:14 Ответить
ахахах ))) на цензоре пишут в основном всякие неучи и дегенераты без собственного мнения и без критического мышления,так что вам не стоит расстраиваться если увидите что то подобное
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27.05.2021 16:20 Ответить
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsamsebeskazal.livejournal.com%2F434059.html&psig=AOvVaw1e-vhqpvMPsl8oZnH4n7VJ&ust=1622207732325000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD6u_346fACFQAAAAAdAAAAABAD

Угу, недельной давности новость.
Кочай трындеть, козлина!
У центрі Києва з'явиться новий бізнес-центр з лаунж-зоною на даху - Цензор.НЕТ 4358
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27.05.2021 16:21 Ответить
Ти на «рюзьгє» ресурс посилаєш про Ню-Йорк))) ти кацап?
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27.05.2021 16:28 Ответить
Ну не тупорилі ці кацапи!?)))) дай адрес на принаймі американський ресурс, баран! Я провів сім років відбудовуючи Гарлем як інженер і менеджер! Ти щось знаєш про програми HPD і що це є взагалі?! Ви тупорилі неучі і нікчеми постити всяку муйню. Я тут вже дуже багато років під властним ім'ям і прапором своєї країни, дебіла кусок)
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27.05.2021 16:31 Ответить
У центрі Києва з'явиться новий бізнес-центр з лаунж-зоною на даху - Цензор.НЕТ 294
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27.05.2021 17:07 Ответить
цей репортаж 2020 року і не розказуй Юрій
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27.05.2021 16:42 Ответить
У центрі Києва з'явиться новий бізнес-центр з лаунж-зоною на даху - Цензор.НЕТ 785
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27.05.2021 17:09 Ответить
ну да, ну да, урбаністам кінця ХХІ ст. на Печерську точно буде чим зайнятися
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27.05.2021 16:38 Ответить
мирослав то переїзжай в Гарлем десь на 127 іст сайт я бачив там вільні будинки
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27.05.2021 16:46 Ответить
Ігдє в слові "lounge" почули «жє»?)
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27.05.2021 16:03 Ответить
а как правильно? "лоунэ"?
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27.05.2021 16:18 Ответить
 
 