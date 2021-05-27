У центрі Києва з'явиться новий бізнес-центр з лаунж-зоною на даху

Новий бізнес-центр LEVEL побудують у діловому серці столиці - Печерському районі Києва за адресою вулиця Лабораторна, 6. Крім офісів, у центрі буде спа-салон, авторський дизайн приміщень і тераса з лаунж-зоною на даху.

Згідно з проєктною документацією, бізнес-центр складається з двох частин різної поверховості: сім поверхів на фасадній частині, що виходить на вулицю Лабораторну; і п'ятнадцять поверхів - у внутрішньому дворі бізнес-центру.





"Найближчим часом ми отримаємо позитивний висновок будівельної експертизи і переходитимемо до робочого проєктування, - розповів Олександр Жидков керівник проєкту БЦ LEVEL. - Це бізнес-центр категорії "А". Це означає, що він побудований з якісних будівельних матеріалів, там є парковка. Будівля розташована в центрі міста і має зручну транспортну розв'язку".

Бізнес-центр LEVEL вигідно відрізняється від подібних комплексів своєю багатофункціональністю. Крім приміщень від 170 до 1000 м² під будь-які потреби бізнесу, для орендарів передбачена ціла низка додаткових можливостей:

охорона будівлі 24/7,

система контролю управління доступом,

підземний паркінг і наземні паркувальні місця,

високошвидкісний інтернет від двох незалежних провайдерів,

авторський дизайн місць загального користування,

ресторан і spa-салон на першому поверсі,

панорамні вікна, з яких відкривається неймовірний вид на Київ,

тераса з lounge-зоною на даху бізнес-центру.

БЦ LEVEL розташовується лише за 10 хвилин від метро "Печерська", "Олімпійська" та "Палац Україна". Ввести бізнес-центр в експлуатацію планують у травні 2022 року.

Будівля бізнес-центру органічно вписується в урбан-ландшафт локації і не затьмарює розташовані поруч історичні будівлі. Це стало можливо завдяки вдало обраному архітектурному вирішенню.

Зводити об'єкт почав київський забудовник ТОВ "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ".

Але компанія порушила терміни виконання своїх зобов'язань щодо будівництва. Тому розпорядник коштів ТОВ "ФК "ЖИТЛО-КАПІТАЛ" підписав новий договір на реконструкцію будівель за адресою вул. Лабораторна, 6 із київською компанією ТОВ "Строй Сіті Кепітал".

Довідка: БЦ LEVEL - третій об'єкт будівельної корпорації "Укрбуд", який добудовує компанія "Буд Сіті Кепітал". На завершальній стадії будівництва також два житлові комплекси ЖК "Кристал Хаус" і ЖК "Паркова Долина", будівництво яких було зупинено корпорацією "Укрбуд" у 2019 році через системну кризу.