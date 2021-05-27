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бізнес (816) Київ (13850)

У центрі Києва з'явиться новий бізнес-центр з лаунж-зоною на даху

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Новий бізнес-центр LEVEL побудують у діловому серці столиці - Печерському районі Києва за адресою вулиця Лабораторна, 6. Крім офісів, у центрі буде спа-салон, авторський дизайн приміщень і тераса з лаунж-зоною на даху.

Згідно з проєктною документацією, бізнес-центр складається з двох частин різної поверховості: сім поверхів на фасадній частині, що виходить на вулицю Лабораторну; і п'ятнадцять поверхів - у внутрішньому дворі бізнес-центру.

У центрі Києва зявиться новий бізнес-центр з лаунж-зоною на даху 01
У центрі Києва зявиться новий бізнес-центр з лаунж-зоною на даху 02

"Найближчим часом ми отримаємо позитивний висновок будівельної експертизи і переходитимемо до робочого проєктування, - розповів Олександр Жидков керівник проєкту БЦ LEVEL. - Це бізнес-центр категорії "А". Це означає, що він побудований з якісних будівельних матеріалів, там є парковка. Будівля розташована в центрі міста і має зручну транспортну розв'язку".

Бізнес-центр LEVEL вигідно відрізняється від подібних комплексів своєю багатофункціональністю. Крім приміщень від 170 до 1000 м² під будь-які потреби бізнесу, для орендарів передбачена ціла низка додаткових можливостей:

  • охорона будівлі 24/7,
  • система контролю управління доступом,
  • підземний паркінг і наземні паркувальні місця,
  • високошвидкісний інтернет від двох незалежних провайдерів,
  • авторський дизайн місць загального користування,
  • ресторан і spa-салон на першому поверсі,
  • панорамні вікна, з яких відкривається неймовірний вид на Київ,
  • тераса з lounge-зоною на даху бізнес-центру.

БЦ LEVEL розташовується лише за 10 хвилин від метро "Печерська", "Олімпійська" та "Палац Україна". Ввести бізнес-центр в експлуатацію планують у травні 2022 року.

Будівля бізнес-центру органічно вписується в урбан-ландшафт локації і не затьмарює розташовані поруч історичні будівлі. Це стало можливо завдяки вдало обраному архітектурному вирішенню.

Зводити об'єкт почав київський забудовник ТОВ "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ".

Але компанія порушила терміни виконання своїх зобов'язань щодо будівництва. Тому розпорядник коштів ТОВ "ФК "ЖИТЛО-КАПІТАЛ" підписав новий договір на реконструкцію будівель за адресою вул. Лабораторна, 6 із київською компанією ТОВ "Строй Сіті Кепітал".

Довідка: БЦ LEVEL - третій об'єкт будівельної корпорації "Укрбуд", який добудовує компанія "Буд Сіті Кепітал". На завершальній стадії будівництва також два житлові комплекси ЖК "Кристал Хаус" і ЖК "Паркова Долина", будівництво яких було зупинено корпорацією "Укрбуд" у 2019 році через системну кризу.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Те, кто хочет жить в зелёных зонах, уже давно свалили из центра.
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27.05.2021 15:51
+2
ахахах ))) на цензоре пишут в основном всякие неучи и дегенераты без собственного мнения и без критического мышления,так что вам не стоит расстраиваться если увидите что то подобное
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27.05.2021 16:20
+1
Ну слава богу. Всю жизнь ждали и вот оно счастье. Мы, жители соседних домов, мечтали чтобы нам в окна постоянно заглядывали посторонние люди. И вот оно - свершилось! И кстати, у нас во дворе растет еще четыре дерева. Умоляем их спилить и срочно поставить там МАФ.
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27.05.2021 15:56
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а часть жителей первых семи этажей соседней 14-этажки плавно переедет жить в темный колодец... ****, хоть бы один новый парк разбили...
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27.05.2021 15:42 Відповісти
Те, кто хочет жить в зелёных зонах, уже давно свалили из центра.
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27.05.2021 15:51 Відповісти
Дрони будут роями кружить над той лаунж-зоной.
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27.05.2021 15:50 Відповісти
На хрена он там нужен?
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27.05.2021 15:52 Відповісти
мало ещё этого гавна. Центров до хрена, бизнеса нет
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27.05.2021 15:55 Відповісти
Ну слава богу. Всю жизнь ждали и вот оно счастье. Мы, жители соседних домов, мечтали чтобы нам в окна постоянно заглядывали посторонние люди. И вот оно - свершилось! И кстати, у нас во дворе растет еще четыре дерева. Умоляем их спилить и срочно поставить там МАФ.
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27.05.2021 15:56 Відповісти
Спасибо, ваша заявка принята, коммунальная бригада уже в пути
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27.05.2021 16:17 Відповісти
Володя? Кличко? Ты, што ли?
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27.05.2021 16:34 Відповісти
кажуть, Гарлем теж колись був пристойним районом, а потім його затикали новобудами і перетворили на кам'яне гетто
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27.05.2021 16:00 Відповісти
Гарлем зараз один із найкращих районів Манхетена. Викиньте із своєї уяви образи 80-х років минулого століття.
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27.05.2021 16:11 Відповісти
В Гарлемі, між іншим знаходиться Колумбійський університет. Останній новий будинок, який ми здавали на 116 і Morningside Ave квартири йшли за 1.5 міл. Думайте коли постите щось на Цензорі-вас можуть читати люди які володіють інформацією.
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27.05.2021 16:14 Відповісти
ахахах ))) на цензоре пишут в основном всякие неучи и дегенераты без собственного мнения и без критического мышления,так что вам не стоит расстраиваться если увидите что то подобное
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27.05.2021 16:20 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsamsebeskazal.livejournal.com%2F434059.html&psig=AOvVaw1e-vhqpvMPsl8oZnH4n7VJ&ust=1622207732325000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD6u_346fACFQAAAAAdAAAAABAD

Угу, недельной давности новость.
Кочай трындеть, козлина!
У центрі Києва з'явиться новий бізнес-центр з лаунж-зоною на даху - Цензор.НЕТ 4358
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27.05.2021 16:21 Відповісти
Ти на «рюзьгє» ресурс посилаєш про Ню-Йорк))) ти кацап?
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27.05.2021 16:28 Відповісти
Ну не тупорилі ці кацапи!?)))) дай адрес на принаймі американський ресурс, баран! Я провів сім років відбудовуючи Гарлем як інженер і менеджер! Ти щось знаєш про програми HPD і що це є взагалі?! Ви тупорилі неучі і нікчеми постити всяку муйню. Я тут вже дуже багато років під властним ім'ям і прапором своєї країни, дебіла кусок)
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27.05.2021 16:31 Відповісти
У центрі Києва з'явиться новий бізнес-центр з лаунж-зоною на даху - Цензор.НЕТ 294
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27.05.2021 17:07 Відповісти
цей репортаж 2020 року і не розказуй Юрій
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27.05.2021 16:42 Відповісти
У центрі Києва з'явиться новий бізнес-центр з лаунж-зоною на даху - Цензор.НЕТ 785
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27.05.2021 17:09 Відповісти
ну да, ну да, урбаністам кінця ХХІ ст. на Печерську точно буде чим зайнятися
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27.05.2021 16:38 Відповісти
мирослав то переїзжай в Гарлем десь на 127 іст сайт я бачив там вільні будинки
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27.05.2021 16:46 Відповісти
Ігдє в слові "lounge" почули «жє»?)
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27.05.2021 16:03 Відповісти
а как правильно? "лоунэ"?
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27.05.2021 16:18 Відповісти
 
 