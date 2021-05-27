Тихановская анонсировала проведение 29 мая акции солидарности с народом Беларуси
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Экс-кандидат в президенты Беларуси, лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила о проведении в ближайшую субботу международной акции солидарности с жителями своей страны.
"Мы объявили 29 мая - дату задержания Сергея Тихановского - днем солидарности", - сказала она в четверг на пресс-конференции в Вильнюсе. По ее словам, в этот день в различных странах мира ожидается "глобальный пикет солидарности" с участием местных политиков и представителей белорусской диаспоры, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Тихановская ожидает, что жители самой Беларуси в этот день поддержат друг друга "возможными способами - уличными акциями, символами и письмами политзаключенным".
Муж Светланы Тихановской - Сергей в 2020 году выдвинул свою кандидатуру на пост президента Беларуси, однако Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации. Тогда документы на регистрацию кандидатом в президенты подала его жена, она была зарегистрирована, а Тихановский возглавил ее инициативную группу. 29 мая 2020 года в Гродно Тихановский был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Впоследствии ему было вменено нарушение ряда статей Уголовного кодекса.
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Выйдет в Таллине или Вильнюсе с плакатом?
Акции нужны были сразу после выборов проводить.
Желательно, отдубасив особо резвых представителей омона.
А теперь можно только вздыхать о минувших временах.
1. Суверенный долг - это очень удобная мишень. Почему Беларусь может брать займы на внешних рынках в долларах и евро, а Россия - нет (хотя бы не в долларах, а теперь - и не в рублях)? Это нелогично. И Запад может решить расширить санкции на первичный выпуск и новый выпуск ценных бумаг на вторичном рынке.
2. Олигархи - под них должны попасть друзья и члены семьи, имеющие большие бизнесы. Сюда должны войти и люди извне, имеющие интересы в Беларуси. То есть стоит поступать, как с Россией.
3. Крупные госпредприятия - производители калийных удобрений, тракторные и нефтеперерабатывающие заводы. Да, конечно, тут может подхватить Россия, но уже заметно, что даже российские представители стали сокращать число торговых цепочек с Беларусью из страха попасть под вторичные санкции Запада.
Что касается последнего - если Путин хочет заплатить за это, ему нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО позволить это сделать!!!!, но несоизмеримо повысить стоимость настолько, чтобы заставить его задуматься, так ли он дорожит отношениями с Лукашенко.
"Святуля, ты не тузайся. Я буду сядзець дырэктарам Беларусі, а ты ўсім на Захадзе рассказуй, як важна мяне зрынуць і пад гэтую справу патрабуй павелічэння грантаў, за якія ні ў чым сабе не адмаўляй. Можаш пагуляцца - тыпу Канстытуцыю скласці, каб было мне чым дупу падцірать. Ці яшчэ якую забаву задумаць - і мне добра, і табе не кісла."
Вон, французы протестовали против оккупации каждый день, не выходя на улицу целый час во время обеда.
Протест слился окончательно.
Я буду презирать тех украинских депутатов, мэров, губернаторов и министров, которые будут поддерживать публично режим Лукашенко или тратить бюджетные украинские деньги на закупку белорусских автобусов, тракторов и прочих товаров.
Из своего домашнего обихода: нах…й вкусный белорусский майонез, вкусный белорусский пломбир.
В нашей сети магазинов не будет белорусских товаров, как в свое время мы вывели из ассортимента все без исключения российские.
Каждый выбирает для себя. Я больше не готов своими деньгами спонсировать режим слетевшего с катушек диктатора.
Да. Это мой призыв к любому простому адекватному человеку, который, как и я, не влияет на геополитику, но считает правильным сделать хоть что-то конкретное.
Извините, братья белорусы. Но диктаторов не свергают шариками. Шарики приводят к тому, что лучших и самых отважных из вас по одному истребляют, а остальных превращают в безмолвных и безвольных рабов.
Вы сделали свой выбор. Теперь выбор за каждым из нас.
Алексей Давиденко