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Тихановская анонсировала проведение 29 мая акции солидарности с народом Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Тихановская анонсировала проведение 29 мая акции солидарности с народом Беларуси

Экс-кандидат в президенты Беларуси, лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила о проведении в ближайшую субботу международной акции солидарности с жителями своей страны.

"Мы объявили 29 мая - дату задержания Сергея Тихановского - днем солидарности", - сказала она в четверг на пресс-конференции в Вильнюсе. По ее словам, в этот день в различных странах мира ожидается "глобальный пикет солидарности" с участием местных политиков и представителей белорусской диаспоры, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Тихановская ожидает, что жители самой Беларуси в этот день поддержат друг друга "возможными способами - уличными акциями, символами и письмами политзаключенным".

Муж Светланы Тихановской - Сергей в 2020 году выдвинул свою кандидатуру на пост президента Беларуси, однако Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации. Тогда документы на регистрацию кандидатом в президенты подала его жена, она была зарегистрирована, а Тихановский возглавил ее инициативную группу. 29 мая 2020 года в Гродно Тихановский был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Впоследствии ему было вменено нарушение ряда статей Уголовного кодекса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ждать больше нечего - террор нужно остановить раз и навсегда", - белорусская оппозиция объявила о подготовке к новой активной фазе протеста. ВИДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+13
шарики и цветочки ?
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27.05.2021 17:16
+12
Та не, тут рубанут серьёзно. Думаю, свечки зажгут.
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27.05.2021 17:18
+7
В. Митюшев "Последние новости из Минска".

Тихановская анонсировала проведение 29 мая акции солидарности с народом Беларуси - Цензор.НЕТ 5441
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27.05.2021 17:29
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шарики и цветочки ?
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27.05.2021 17:16 Ответить
Та не, тут рубанут серьёзно. Думаю, свечки зажгут.
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27.05.2021 17:18 Ответить
И крестным ходом пройдут.
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27.05.2021 17:25 Ответить
Не, свечки не будут. А то получится как на Майдане с фонариками. А бульбанфюрер арестует за подачу сигналов натовским самолетам.
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27.05.2021 17:29 Ответить
Может жечь не будут что бы не привлекать внимание, а ограничатся введением.
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27.05.2021 17:41 Ответить
В анальную дыру?
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27.05.2021 19:43 Ответить
да, давай. чтобы лука оставшимся кости переломал и пересажал их
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27.05.2021 17:18 Ответить
Как то не серьезно.
Выйдет в Таллине или Вильнюсе с плакатом?
Акции нужны были сразу после выборов проводить.
Желательно, отдубасив особо резвых представителей омона.
А теперь можно только вздыхать о минувших временах.
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27.05.2021 17:19 Ответить
Сопротивление не анонсируют. Им занимаются 24/7
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27.05.2021 17:20 Ответить
"День взятия Бастилии впустую прошёл... " (С) Тихановская анонсировала проведение 29 мая акции солидарности с народом Беларуси - Цензор.НЕТ 1103

Тихановская анонсировала проведение 29 мая акции солидарности с народом Беларуси - Цензор.НЕТ 5642
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27.05.2021 17:22 Ответить
Шкода що вона у Вільнюсі, була б в Женеві один в один як Володька-сіфілітик.
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27.05.2021 17:25 Ответить
В. Митюшев "Последние новости из Минска".

Тихановская анонсировала проведение 29 мая акции солидарности с народом Беларуси - Цензор.НЕТ 5441
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27.05.2021 17:29 Ответить
Йоська тоді був трохи менше ніж нуль, тому в той шалаш його б не пустили.
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27.05.2021 17:45 Ответить
Пане, эта же картинка - для тогдашнего допровского а-ля секель-ТV, для поедания гомосоветикусом.
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28.05.2021 03:59 Ответить
Отета пральна. Народне недовольство нада паскарєє випустить в свисток.
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27.05.2021 17:32 Ответить
Ну вот это вот неплохо....

1. Суверенный долг - это очень удобная мишень. Почему Беларусь может брать займы на внешних рынках в долларах и евро, а Россия - нет (хотя бы не в долларах, а теперь - и не в рублях)? Это нелогично. И Запад может решить расширить санкции на первичный выпуск и новый выпуск ценных бумаг на вторичном рынке.
2. Олигархи - под них должны попасть друзья и члены семьи, имеющие большие бизнесы. Сюда должны войти и люди извне, имеющие интересы в Беларуси. То есть стоит поступать, как с Россией.
3. Крупные госпредприятия - производители калийных удобрений, тракторные и нефтеперерабатывающие заводы. Да, конечно, тут может подхватить Россия, но уже заметно, что даже российские представители стали сокращать число торговых цепочек с Беларусью из страха попасть под вторичные санкции Запада.
Что касается последнего - если Путин хочет заплатить за это, ему нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО позволить это сделать!!!!, но несоизмеримо повысить стоимость настолько, чтобы заставить его задуматься, так ли он дорожит отношениями с Лукашенко.
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27.05.2021 17:37 Ответить
Бацька Лука Святлане Тіханоўской:
"Святуля, ты не тузайся. Я буду сядзець дырэктарам Беларусі, а ты ўсім на Захадзе рассказуй, ​​як важна мяне зрынуць і пад гэтую справу патрабуй павелічэння грантаў, за якія ні ў чым сабе не адмаўляй. Можаш пагуляцца - тыпу Канстытуцыю скласці, каб было мне чым дупу падцірать. Ці яшчэ якую забаву задумаць - і мне добра, і табе не кісла."
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27.05.2021 17:44 Ответить
Нужны новые формы, поиск.
Вон, французы протестовали против оккупации каждый день, не выходя на улицу целый час во время обеда.
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27.05.2021 17:45 Ответить
Лучше скажи, чтобы в Беларуси никто не выходил. Ведь отдубасят и посадят, а эффекта ноль.
Протест слился окончательно.
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27.05.2021 18:02 Ответить
Угу, а ще краще повернути в московії кріпацтво.
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27.05.2021 18:03 Ответить
Оно там и не кончалось.
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27.05.2021 18:05 Ответить
Ну як не кінчалось, воно має чітку межу, від лівого берегу Дніпра до Волги, на захід і схід кріпацтва не було, от і маєм чіткі кордони вати.
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27.05.2021 18:07 Ответить
Мені не можна виходити , бо я - "майданутий ". Від так - не вийду . "глобальний пікет" , б........
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27.05.2021 18:50 Ответить
А можно дома по кухне с ящиком от телевизора пройтись? Это не запрещено?😁😁😁
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27.05.2021 19:09 Ответить
Ото потрібно так пікетнути,ну вже так пікетнути..,Просто в очі бльбофюреру і його псам подумати, що сябри про них думають,щоби отая шайка-лейка аж голосно чихнула!.А ще в додачу й дулю тикнути,також,подумки,та прямо у патрет "незамєнімого"! У-у-у,ото буде що онукаи розказувати на старості років
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27.05.2021 19:15 Ответить
Белорусы ничего не хотят менять.... Они продолжают любить жить по - советски, подчиняясь мацкве....Они только хотят поменять путинскую шестёрку Лукашенку на другую путинскую шестёрку.... Поэтому белорусы не протестуют, а танцуют, поют, забрасыват ментов - убийц цветочками.... Одним словом, "бразильский карнавал" по свержению кровавого диктатора Луки....
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27.05.2021 19:52 Ответить
Не смійтесь з білорусів, бо в Україні ситуація не краща. Коли мусора ставили на коліна ветеранів під АП Порошенка ви проковтнула, коли Чорт аваков вбив Сашка Білого ви проковтнули, зараз судять ветеранів і активістів Стерненка ви ковтаєте,а реванш антиукраїнської навалочі вже почався.
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27.05.2021 21:28 Ответить
Горе оппозиционеры,такие же как на Рашке Навальный!Шума много а толку нет и не будет!
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27.05.2021 21:56 Ответить
Никаких больше белорусских продуктов. Никаких больше белорусских авиалиний.

Я буду презирать тех украинских депутатов, мэров, губернаторов и министров, которые будут поддерживать публично режим Лукашенко или тратить бюджетные украинские деньги на закупку белорусских автобусов, тракторов и прочих товаров.

Из своего домашнего обихода: нах…й вкусный белорусский майонез, вкусный белорусский пломбир.

В нашей сети магазинов не будет белорусских товаров, как в свое время мы вывели из ассортимента все без исключения российские.

Каждый выбирает для себя. Я больше не готов своими деньгами спонсировать режим слетевшего с катушек диктатора.

Да. Это мой призыв к любому простому адекватному человеку, который, как и я, не влияет на геополитику, но считает правильным сделать хоть что-то конкретное.

Извините, братья белорусы. Но диктаторов не свергают шариками. Шарики приводят к тому, что лучших и самых отважных из вас по одному истребляют, а остальных превращают в безмолвных и безвольных рабов.

Вы сделали свой выбор. Теперь выбор за каждым из нас.

Алексей Давиденко
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27.05.2021 22:02 Ответить
Саша-істрєбітель кладе болт на всіх і зачищує далеко не топового блогера, а тут ця.... борець, яйця чоловіка якої під каблуком у бульбофюрера щось там анонсує... вона вже декілька ультиматумів виголошувала!!!! Сябри! Ви проїхали свій шанс і ви нах нікому не потрібні ( як і ми )
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27.05.2021 22:42 Ответить
Да, и Тихановская пролетала давеча над Беларусью и хоть бы ХНЫ, никакой дурак в ее самолет и не думал закладывать взрывчатку. И выпустил ее бацька, в свое время, из Беларуси как-то по-отцовски.
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28.05.2021 04:07 Ответить
Саме така "апазіція" Лукашенке і потрібна - тупа, безвольна, бездарна, нінащо не здала. З такою Лука ще років двадцять боротиметься. Дурілка картонная - краще і не скажеш.
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28.05.2021 13:48 Ответить
 
 