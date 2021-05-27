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Тіхановська анонсувала проведення 29 травня акції солідарності з народом Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Тіхановська анонсувала проведення 29 травня акції солідарності з народом Білорусі

Екскандидатка в президенти Білорусі, лідер опозиції Світлана Тіхановська оголосила про проведення найближчої суботи міжнародної акції солідарності з жителями своєї країни.

"Ми оголосили 29 травня - дату затримання Сергія Тіхановського - днем ​​солідарності", - сказала вона в четвер на пресконференції у Вільнюсі. За її словами, в цей день в різних країнах світу очікується "глобальний пікет солідарності" за участю місцевих політиків і представників білоруської діаспори, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Тіхановська очікує, що жителі самої Білорусі в цей день підтримають один одного "можливими способами - вуличними акціями, символами і листами політв'язням".

Чоловік Світлани Тіхановської - Сергій у 2020 році висунув свою кандидатуру на пост президента Білорусі, однак Центральна виборча комісія відмовила йому в реєстрації. Тоді документи на реєстрацію кандидатом в президенти подала його дружина, вона була зареєстрована, а Тіхановський очолив її ініціативну групу. 29 травня 2020 року в Гродно Тіхановський був затриманий співробітниками правоохоронних органів. Згодом йому було поставлено порушення низки статей Кримінального кодексу.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
шарики и цветочки ?
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27.05.2021 17:16
+12
Та не, тут рубанут серьёзно. Думаю, свечки зажгут.
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27.05.2021 17:18
+7
В. Митюшев "Последние новости из Минска".

Тихановская анонсировала проведение 29 мая акции солидарности с народом Беларуси - Цензор.НЕТ 5441
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27.05.2021 17:29
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шарики и цветочки ?
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27.05.2021 17:16 Відповісти
Та не, тут рубанут серьёзно. Думаю, свечки зажгут.
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27.05.2021 17:18 Відповісти
И крестным ходом пройдут.
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27.05.2021 17:25 Відповісти
Не, свечки не будут. А то получится как на Майдане с фонариками. А бульбанфюрер арестует за подачу сигналов натовским самолетам.
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27.05.2021 17:29 Відповісти
Может жечь не будут что бы не привлекать внимание, а ограничатся введением.
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27.05.2021 17:41 Відповісти
В анальную дыру?
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27.05.2021 19:43 Відповісти
да, давай. чтобы лука оставшимся кости переломал и пересажал их
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27.05.2021 17:18 Відповісти
Как то не серьезно.
Выйдет в Таллине или Вильнюсе с плакатом?
Акции нужны были сразу после выборов проводить.
Желательно, отдубасив особо резвых представителей омона.
А теперь можно только вздыхать о минувших временах.
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27.05.2021 17:19 Відповісти
Сопротивление не анонсируют. Им занимаются 24/7
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27.05.2021 17:20 Відповісти
"День взятия Бастилии впустую прошёл... " (С) Тихановская анонсировала проведение 29 мая акции солидарности с народом Беларуси - Цензор.НЕТ 1103

Тихановская анонсировала проведение 29 мая акции солидарности с народом Беларуси - Цензор.НЕТ 5642
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27.05.2021 17:22 Відповісти
Шкода що вона у Вільнюсі, була б в Женеві один в один як Володька-сіфілітик.
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27.05.2021 17:25 Відповісти
В. Митюшев "Последние новости из Минска".

Тихановская анонсировала проведение 29 мая акции солидарности с народом Беларуси - Цензор.НЕТ 5441
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27.05.2021 17:29 Відповісти
Йоська тоді був трохи менше ніж нуль, тому в той шалаш його б не пустили.
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27.05.2021 17:45 Відповісти
Пане, эта же картинка - для тогдашнего допровского а-ля секель-ТV, для поедания гомосоветикусом.
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28.05.2021 03:59 Відповісти
Отета пральна. Народне недовольство нада паскарєє випустить в свисток.
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27.05.2021 17:32 Відповісти
Ну вот это вот неплохо....

1. Суверенный долг - это очень удобная мишень. Почему Беларусь может брать займы на внешних рынках в долларах и евро, а Россия - нет (хотя бы не в долларах, а теперь - и не в рублях)? Это нелогично. И Запад может решить расширить санкции на первичный выпуск и новый выпуск ценных бумаг на вторичном рынке.
2. Олигархи - под них должны попасть друзья и члены семьи, имеющие большие бизнесы. Сюда должны войти и люди извне, имеющие интересы в Беларуси. То есть стоит поступать, как с Россией.
3. Крупные госпредприятия - производители калийных удобрений, тракторные и нефтеперерабатывающие заводы. Да, конечно, тут может подхватить Россия, но уже заметно, что даже российские представители стали сокращать число торговых цепочек с Беларусью из страха попасть под вторичные санкции Запада.
Что касается последнего - если Путин хочет заплатить за это, ему нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО позволить это сделать!!!!, но несоизмеримо повысить стоимость настолько, чтобы заставить его задуматься, так ли он дорожит отношениями с Лукашенко.
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27.05.2021 17:37 Відповісти
Бацька Лука Святлане Тіханоўской:
"Святуля, ты не тузайся. Я буду сядзець дырэктарам Беларусі, а ты ўсім на Захадзе рассказуй, ​​як важна мяне зрынуць і пад гэтую справу патрабуй павелічэння грантаў, за якія ні ў чым сабе не адмаўляй. Можаш пагуляцца - тыпу Канстытуцыю скласці, каб было мне чым дупу падцірать. Ці яшчэ якую забаву задумаць - і мне добра, і табе не кісла."
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27.05.2021 17:44 Відповісти
Нужны новые формы, поиск.
Вон, французы протестовали против оккупации каждый день, не выходя на улицу целый час во время обеда.
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27.05.2021 17:45 Відповісти
Лучше скажи, чтобы в Беларуси никто не выходил. Ведь отдубасят и посадят, а эффекта ноль.
Протест слился окончательно.
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27.05.2021 18:02 Відповісти
Угу, а ще краще повернути в московії кріпацтво.
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27.05.2021 18:03 Відповісти
Оно там и не кончалось.
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27.05.2021 18:05 Відповісти
Ну як не кінчалось, воно має чітку межу, від лівого берегу Дніпра до Волги, на захід і схід кріпацтва не було, от і маєм чіткі кордони вати.
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27.05.2021 18:07 Відповісти
Мені не можна виходити , бо я - "майданутий ". Від так - не вийду . "глобальний пікет" , б........
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27.05.2021 18:50 Відповісти
А можно дома по кухне с ящиком от телевизора пройтись? Это не запрещено?😁😁😁
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27.05.2021 19:09 Відповісти
Ото потрібно так пікетнути,ну вже так пікетнути..,Просто в очі бльбофюреру і його псам подумати, що сябри про них думають,щоби отая шайка-лейка аж голосно чихнула!.А ще в додачу й дулю тикнути,також,подумки,та прямо у патрет "незамєнімого"! У-у-у,ото буде що онукаи розказувати на старості років
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27.05.2021 19:15 Відповісти
Белорусы ничего не хотят менять.... Они продолжают любить жить по - советски, подчиняясь мацкве....Они только хотят поменять путинскую шестёрку Лукашенку на другую путинскую шестёрку.... Поэтому белорусы не протестуют, а танцуют, поют, забрасыват ментов - убийц цветочками.... Одним словом, "бразильский карнавал" по свержению кровавого диктатора Луки....
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27.05.2021 19:52 Відповісти
Не смійтесь з білорусів, бо в Україні ситуація не краща. Коли мусора ставили на коліна ветеранів під АП Порошенка ви проковтнула, коли Чорт аваков вбив Сашка Білого ви проковтнули, зараз судять ветеранів і активістів Стерненка ви ковтаєте,а реванш антиукраїнської навалочі вже почався.
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27.05.2021 21:28 Відповісти
Горе оппозиционеры,такие же как на Рашке Навальный!Шума много а толку нет и не будет!
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27.05.2021 21:56 Відповісти
Никаких больше белорусских продуктов. Никаких больше белорусских авиалиний.

Я буду презирать тех украинских депутатов, мэров, губернаторов и министров, которые будут поддерживать публично режим Лукашенко или тратить бюджетные украинские деньги на закупку белорусских автобусов, тракторов и прочих товаров.

Из своего домашнего обихода: нах…й вкусный белорусский майонез, вкусный белорусский пломбир.

В нашей сети магазинов не будет белорусских товаров, как в свое время мы вывели из ассортимента все без исключения российские.

Каждый выбирает для себя. Я больше не готов своими деньгами спонсировать режим слетевшего с катушек диктатора.

Да. Это мой призыв к любому простому адекватному человеку, который, как и я, не влияет на геополитику, но считает правильным сделать хоть что-то конкретное.

Извините, братья белорусы. Но диктаторов не свергают шариками. Шарики приводят к тому, что лучших и самых отважных из вас по одному истребляют, а остальных превращают в безмолвных и безвольных рабов.

Вы сделали свой выбор. Теперь выбор за каждым из нас.

Алексей Давиденко
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27.05.2021 22:02 Відповісти
Саша-істрєбітель кладе болт на всіх і зачищує далеко не топового блогера, а тут ця.... борець, яйця чоловіка якої під каблуком у бульбофюрера щось там анонсує... вона вже декілька ультиматумів виголошувала!!!! Сябри! Ви проїхали свій шанс і ви нах нікому не потрібні ( як і ми )
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27.05.2021 22:42 Відповісти
Да, и Тихановская пролетала давеча над Беларусью и хоть бы ХНЫ, никакой дурак в ее самолет и не думал закладывать взрывчатку. И выпустил ее бацька, в свое время, из Беларуси как-то по-отцовски.
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28.05.2021 04:07 Відповісти
Саме така "апазіція" Лукашенке і потрібна - тупа, безвольна, бездарна, нінащо не здала. З такою Лука ще років двадцять боротиметься. Дурілка картонная - краще і не скажеш.
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28.05.2021 13:48 Відповісти
 
 