Тіхановська анонсувала проведення 29 травня акції солідарності з народом Білорусі

Екскандидатка в президенти Білорусі, лідер опозиції Світлана Тіхановська оголосила про проведення найближчої суботи міжнародної акції солідарності з жителями своєї країни.

"Ми оголосили 29 травня - дату затримання Сергія Тіхановського - днем ​​солідарності", - сказала вона в четвер на пресконференції у Вільнюсі. За її словами, в цей день в різних країнах світу очікується "глобальний пікет солідарності" за участю місцевих політиків і представників білоруської діаспори, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Тіхановська очікує, що жителі самої Білорусі в цей день підтримають один одного "можливими способами - вуличними акціями, символами і листами політв'язням".

Чоловік Світлани Тіхановської - Сергій у 2020 році висунув свою кандидатуру на пост президента Білорусі, однак Центральна виборча комісія відмовила йому в реєстрації. Тоді документи на реєстрацію кандидатом в президенти подала його дружина, вона була зареєстрована, а Тіхановський очолив її ініціативну групу. 29 травня 2020 року в Гродно Тіхановський був затриманий співробітниками правоохоронних органів. Згодом йому було поставлено порушення низки статей Кримінального кодексу.

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