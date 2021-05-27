Тіхановська анонсувала проведення 29 травня акції солідарності з народом Білорусі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Екскандидатка в президенти Білорусі, лідер опозиції Світлана Тіхановська оголосила про проведення найближчої суботи міжнародної акції солідарності з жителями своєї країни.
"Ми оголосили 29 травня - дату затримання Сергія Тіхановського - днем солідарності", - сказала вона в четвер на пресконференції у Вільнюсі. За її словами, в цей день в різних країнах світу очікується "глобальний пікет солідарності" за участю місцевих політиків і представників білоруської діаспори, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Тіхановська очікує, що жителі самої Білорусі в цей день підтримають один одного "можливими способами - вуличними акціями, символами і листами політв'язням".
Чоловік Світлани Тіхановської - Сергій у 2020 році висунув свою кандидатуру на пост президента Білорусі, однак Центральна виборча комісія відмовила йому в реєстрації. Тоді документи на реєстрацію кандидатом в президенти подала його дружина, вона була зареєстрована, а Тіхановський очолив її ініціативну групу. 29 травня 2020 року в Гродно Тіхановський був затриманий співробітниками правоохоронних органів. Згодом йому було поставлено порушення низки статей Кримінального кодексу.
Будь ласка, зачекайте...
Выйдет в Таллине или Вильнюсе с плакатом?
Акции нужны были сразу после выборов проводить.
Желательно, отдубасив особо резвых представителей омона.
А теперь можно только вздыхать о минувших временах.
1. Суверенный долг - это очень удобная мишень. Почему Беларусь может брать займы на внешних рынках в долларах и евро, а Россия - нет (хотя бы не в долларах, а теперь - и не в рублях)? Это нелогично. И Запад может решить расширить санкции на первичный выпуск и новый выпуск ценных бумаг на вторичном рынке.
2. Олигархи - под них должны попасть друзья и члены семьи, имеющие большие бизнесы. Сюда должны войти и люди извне, имеющие интересы в Беларуси. То есть стоит поступать, как с Россией.
3. Крупные госпредприятия - производители калийных удобрений, тракторные и нефтеперерабатывающие заводы. Да, конечно, тут может подхватить Россия, но уже заметно, что даже российские представители стали сокращать число торговых цепочек с Беларусью из страха попасть под вторичные санкции Запада.
Что касается последнего - если Путин хочет заплатить за это, ему нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО позволить это сделать!!!!, но несоизмеримо повысить стоимость настолько, чтобы заставить его задуматься, так ли он дорожит отношениями с Лукашенко.
"Святуля, ты не тузайся. Я буду сядзець дырэктарам Беларусі, а ты ўсім на Захадзе рассказуй, як важна мяне зрынуць і пад гэтую справу патрабуй павелічэння грантаў, за якія ні ў чым сабе не адмаўляй. Можаш пагуляцца - тыпу Канстытуцыю скласці, каб было мне чым дупу падцірать. Ці яшчэ якую забаву задумаць - і мне добра, і табе не кісла."
Вон, французы протестовали против оккупации каждый день, не выходя на улицу целый час во время обеда.
Протест слился окончательно.
Я буду презирать тех украинских депутатов, мэров, губернаторов и министров, которые будут поддерживать публично режим Лукашенко или тратить бюджетные украинские деньги на закупку белорусских автобусов, тракторов и прочих товаров.
Из своего домашнего обихода: нах…й вкусный белорусский майонез, вкусный белорусский пломбир.
В нашей сети магазинов не будет белорусских товаров, как в свое время мы вывели из ассортимента все без исключения российские.
Каждый выбирает для себя. Я больше не готов своими деньгами спонсировать режим слетевшего с катушек диктатора.
Да. Это мой призыв к любому простому адекватному человеку, который, как и я, не влияет на геополитику, но считает правильным сделать хоть что-то конкретное.
Извините, братья белорусы. Но диктаторов не свергают шариками. Шарики приводят к тому, что лучших и самых отважных из вас по одному истребляют, а остальных превращают в безмолвных и безвольных рабов.
Вы сделали свой выбор. Теперь выбор за каждым из нас.
Алексей Давиденко