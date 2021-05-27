Повышение тарифов на перевалку руды невыгодно только олигархам, - "Зеркало недели"

Повышение тарифа на перевалку железной руды на 30%, о котором заявили украинские порты, экономически обосновано и вписывается в рыночную конъюнктуру.

Об этом говорится в статье, опубликованной в "Зеркале недели".

В публикации подчеркивается, что это своевременное и уместное решение, поскольку цены на руду в мире достигли исторического максимума, а украинское правительство повышение тарифов на добычу руды. При этом правительственные инициативы по повышению ставок блокируются крупнейшими производителями железорудного сырья (ЖРС), которые планируют и дальше получать сверхприбыли.

Автор подчеркивает, что повышение ренты на руду поддержал и Президент Зеленский, назвав это самой важной налоговой реформой, которая в случае успешной реализации сможет принести в бюджет 3 млрд грн. Если сегодня компании, добывающие железную руду, платят с каждой тонны 11-12% от себестоимости минерала, то после вступления в силу закона вынуждены будут платить ренту от рыночной цены. По данным Bloomberg, сейчас эта цена превысила $200, что является историческим максимумом. При таких расценках размер ренты по новому закону составляет 16%.

"Естественно, это не устраивает основных игроков рынка, самый крупный из которых – группа "Метинвест", занимающая более 50% доли рынка. Группа полностью контролирует Северный горно-обогатительный комбинат (ГОК), Ингулецкий ГОК и Центральный ГОК, владеет 46% акций Южного ГОКа и 29,5% Запорожского железорудного комбината (через меткомбинат "Запорожсталь"). Кроме того, "Метинвест" пополам с группой Приват контролирует Криворожский железорудный комбинат", - говорится в статье.

Кроме того, компании, которые занимаются добычей руды, выступили против повышения ставок на перевалку железной руды, на котором настаивают украинские порты.

"Несмотря на то, что и спрос, и цена на руду рекордно возросли, стоимость перевалки остается на очень низком уровне. С 2018 года она колебалась на уровне 2,05-3,4 долл. за тонну (при рыночной цене 3,40-5,20 долл.). Одна из причин такого вынужденного демпинга – традиционное влияние акционеров группы "Метинвест" на государственные предприятия, занимающиеся перевозкой и перевалкой руды – порты и "Укрзализныця". Свою роль сыграла и нестабильная ситуация на сырьевом рынке", - утверждает автор публикации.

Более того, после того, как украинские порты, в частности, "Южный", решились повысить тарифы на перевалку руды до рыночного уровня в 5.2 долл. за тонну, их начали обвинять в том, что из-за них перевалку руды может вообще остановиться. При этом в статье подчеркивается, что в сохранении прежних расценок при нынешней рыночной конъюнктуре заинтересованы исключительно олигархи-владельцы предприятий, производящих ЖРС, поскольку они потеряют свои сверхприбыли. Ведь после мирового подорожания руды продукт, который они экспортируют, подорожал на 194%.

При этом для портов приведение тарифа на перевалку к рыночному уровню – это возможность обновить мощности и прирастить экспортный потенциал Украины. Ведь из-за заниженных расценок тот же Южный за первый квартал 2021 года показал 50 млн гривен убытка и недовыполнил финансовый план.

Напомним, в конце апреля Министерство финансов предложило законопроект, которым повышаются ставки ренты на добычу железной руды. Проект окрестили "антиахметовским", поскольку именно компании Рината Ахметова являются крупнейшими игроками этого рынка.