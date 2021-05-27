Підвищення тарифів на перевалку руди невигідне тільки олігархам, - "Дзеркало тижня"

Підвищення тарифу на перевалку залізної руди на 30%, про який заявили українські порти, економічно обгрунтоване і вписується в ринкову кон'юнктуру.

Про це йдеться в статті, опублікованій в "Дзеркалі тижня".

У публікації наголошується, що це рішення своєчасне й доречне, оскільки ціни на руду у світі досягли історичного максимуму, а уряд ініціює підвищення тарифів на видобуток руди. При цьому урядові ініціативи щодо підвищення ставок блокуються найбільшими виробниками залізорудної сировини (ЗРС), які хочуть, як і раніше, отримувати надприбутки.

Автор підкреслює, що підвищення ренти на руду підтримав і президент Зеленський, назвавши це найважливішою податковою реформою, яка в разі успішної реалізації зможе принести в бюджет 3 млрд грн. Якщо сьогодні компанії, які видобувають залізну руду, платять з кожної тонни 11-12% від собівартості мінералу, то після вступу в силу закону змушені будуть платити ренту від ринкової ціни. За даними Bloomberg, зараз ця ціна перевищила $200, що є історичним максимумом. При таких розцінках розмір ренти за новим законом становить 16%.

"Звісно, це не влаштовує основних гравців ринку, найбільший з яких – група "Метінвест", що займає понад 50% частки ринку. Група повністю контролює Північний гірничо-збагачувальний комбінат (ГЗК), Інгулецький ГЗК і Центральний ГЗК, володіє 46% акцій Південного ГЗК і 29,5% Запорізького залізорудного комбінату (через меткомбінат "Запоріжсталь"). Крім того, "Метінвест" навпіл із групою Приват контролює Криворізький залізорудний комбінат", - сказано в статті.

Крім того, компанії, які займаються видобутком руди, виступили проти підвищення ставок на перевалку залізної руди, на якому наполягають українські порти.

"Попри те, що і попит, і ціна на руду рекордно зросли, вартість перевалки залишається на дуже низькому рівні. З 2018 року вона коливалася на рівні 2,05-3,4 дол. за тонну (при ринковій ціні 3,40- 5,20 дол.). Одна з причин такого вимушеного демпінгу - традиційний вплив акціонерів групи "Метінвест" на державні підприємства, що займаються перевезенням і перевалкою руди - порти і "Укрзалізницю". Свою роль зіграла і нестабільна ситуація на сировинному ринку", - стверджує автор публікації.

Більш того, після того, як українські порти, зокрема, "Південний", зважилися підвищити тарифи на перевалку руди до ринкового рівня 5.2 дол. за тонну, їх почали звинувачувати в тому, що через них перевалка руди може взагалі зупинитися. При цьому в статті підкреслюється, що в збереженні колишніх розцінок зацікавлені виключно олігархи-власники підприємств, які виробляють ЗРС, оскільки вони втратять свої надприбутки. Адже після світового подорожчання руди продукт, який вони експортують, подорожчав на 194%.

При цьому для портів приведення тарифу на перевалку до ринкового рівня - це можливість оновити потужності і збільшити експортний потенціал України. Адже через занижені розцінки той же Південний за перший квартал 2021 року показав 50 млн гривень збитку і недовиконав фінансовий план.

Нагадаємо, наприкінці квітня Міністерство фінансів запропонувало законопроєкт, яким підвищуються ставки ренти на видобуток залізної руди. Проєкт назвали "антиахметовським", оскільки саме компанії Ріната Ахметова є найбільшими гравцями цього ринку.