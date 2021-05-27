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Болгария обновила условия въезда для украинцев с 1 июня

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Министерство здравоохранения Болгарии обновило решение о временном запрете въезда на территорию страны, согласно которому с 1 июня до 31 июля разрешено въезжать гражданам Украины на определенных условиях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил консульский отдел посольства Украины в Болгарии.

Согласно решению, на территорию Болгарии разрешен въезд при наличии одного из следующих документов:

- сертификата вакцинации о завершении программы вакцинации против COVID-19. Завершением программы вакцинации считается введение соответствующего количества доз вакцин против COVID-19 и окончания 14-дневного срока со дня введения последней дозы вакцины. В документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу (на латыни), дата рождения, дата вакцинации, торговое наименование и номер партии вакцины против COVID-19, название производителя / владельца регистрационного удостоверения, страна, в которой оно выдано и название компетентного органа, который его выдал;

- справки, показывает отрицательный результат теста на COVID-19 методом ПЦР, который должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы или отрицательный результат быстрого антигенного теста, проведенного за 48 часов до въезда в страну. В упомянутом документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные), дата проведения тестирования, а также прописан латиницей метод (PCR или RAT) и отрицательный результат;

- документа, который показывает положительный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или быстрого антигенного теста для лиц, переболевших COVID-19 в период от 15 до 180 дней от указанной в документе даты проведения исследования. В документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу (на латыни), сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные), дата проведения тестирования, а также прописан латиницей метод (PCR или RAT) и положительный результат.

Детям до 5 лет разрешено въезжать на территорию Болгарии без предоставления вышеуказанных документов.

Лицам, которые осуществляют транзит по территории Болгарии и могут гарантировать немедленныйое выезд, не является необходимым предоставление документов о прививках, отрицательный ПЦР-тест или положительный тест на антитела.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+2
Ну без бабла тут по любому не обошлось .
В НЛ можно тест сдать бесплатно. Записываешься, приходишь, сдаёшь. Но этот тест не катит если хочешь куда-то лететь. Надо сдавать за бабло. И тут же возникает куча вопросов
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28.05.2021 00:07
+1
ссылка : Найактуальніша інформація про візи, дозволи та обмеження в умовах пандемії COVID-19
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27.05.2021 19:27
+1
разве европа не одинаковые вакцины для всех стран признает??
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27.05.2021 21:41
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У остальных плюс-минус те же требования. Разница только в признаваемых вакцинах. Те страны, кому сильно хочется бабла с туристов, признают всякое говно типа спутника и ковишилда. Страны побогаче - пока нет.
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27.05.2021 18:40 Ответить
так може в Україні і не йде вакцинація, бо всі чекають на сертифіковану у Європі вакцину.
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27.05.2021 20:26 Ответить
разве европа не одинаковые вакцины для всех стран признает??
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27.05.2021 21:41 Ответить
Тут на эту тему разброд и шатание. Если с тем, что колоть, кое как определились (и то не все). То с тем, что признавать за вакцину у приезжающих туристов - тут вообще кто как хоче так и ....
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27.05.2021 22:39 Ответить
вы можете объяснить логику. В чем смысл вакцинированным европейцам требовать въезд, чтобы туристы были вакцинированы?? Вы ж типа вакцинированы от ковида, то какая на х* европе разница, вакцинированы ли мы?

Если мы заражены, то вы не заболеете, ибо привиты.
Если мы вакцинированы, а вы - нет, то мы распространяя вирус, все равно вас заразим
Логика в чем???
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27.05.2021 22:44 Ответить
Так не работает. Вакцинация - это не гарантия от заражения. Просто уменьшение вероятности и облегчение последствий. Кроме того в европах далеко не все привиты. Часть отказалась, часть просто не успели. Ну и какой смысл пускать толпу чумных, чтоб они опять заразу разносили?
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27.05.2021 23:24 Ответить
вакцинация не останавливает распространение и передачу вируса. Она защищает от тяжелого течения ковида. Кто не вакцинирован в европе, а я приеду вакцинированный и зараженный - я его заражу, хотя сам буду клинически здоров.

Если вы вакцинированы, а я нет, то чего вам бояться? а если я вакцинирован тоже и распространяю вирус, то все равно могу заразить вакцинированного.

Мое мнение, тема с требованием вакцин - это просто фрам. лобби и большие деньги. Логики - ноль
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27.05.2021 23:34 Ответить
Ну без бабла тут по любому не обошлось .
В НЛ можно тест сдать бесплатно. Записываешься, приходишь, сдаёшь. Но этот тест не катит если хочешь куда-то лететь. Надо сдавать за бабло. И тут же возникает куча вопросов
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28.05.2021 00:07 Ответить
Ну, как же... Над нею работают "лучшие умы" МИД Украины. Это не страшно, что там полным-полно ошибок (с датами, неверные переводы и проч), ведь сейчас что главное: показывать успехи власти зе-дебилов.
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28.05.2021 10:37 Ответить
и что болгария у вас такое-же черное море есть че вам туда ехать
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27.05.2021 23:26 Ответить
В США из крана тоже течет такая же вода, как и в Украине.
Но туда не из-за воды из крана уезжают, а из-за качества жизни.
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28.05.2021 02:15 Ответить
Тут неплохо бы также рассказать о условиях транзита через Румынию
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28.05.2021 10:33 Ответить
 
 