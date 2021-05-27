Болгарія оновила умови в'їзду для українців з 1 червня
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністерство охорони здоров'я Болгарії оновило рішення про тимчасову заборону в'їзду на територію країни, згідно з яким з 1 червня до 31 липня дозволено в'їжджати громадянам України на певних умовах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив консульський відділ посольства України в Болгарії.
Згідно з рішенням, на територію Болгарії дозволено в’їзд за умови одного з таких документів:
- сертифікату вакцинації (документ про завершення програми вакцинації проти COVID-19). Завершенням програми вакцинації вважається введення відповідної кількості доз вакцин проти COVID-19 та закінчення 14-денного періоду від дати введення останньої дози вакцини. У документі мають бути вказані особисті дані особи згідно з паспортом громадянина України для виїзду за кордон (латинською мовою), дата народження, дати вакцинації, торгове найменування та номер партії вакцини проти COVID-19 , назва виробника/власника реєстраційного посвідчення, країна, в якій воно видане та назва компетентного органу, який його видав;
- довідки, що показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який має бути зроблений за 72 години до перетину кордону або негативний результат швидкого антигенного тесту, проведеного за 48 годин до в’їзду в країну. У згаданому документі мають бути вказані особисті дані особи згідно з паспортом громадянина України для виїзду за кордон, відомості про лабораторію, що провела дослідження (найменування закладу, адреса та контактні дані), дата проведення тестування, а також прописаний латиницею метод (PCR або RAT) та негативний результат;
- документа, що показує позитивний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або швидкого антигенного тесту для осіб, які перехворіли на COVID-19 у період від 15 до 180 днів від зазначеної в документі дати проведення дослідження. У документі мають бути вказані особисті дані особи згідно з паспортом громадянина України для виїзду за кордон (латинською мовою), відомості про лабораторію, що провела дослідження (найменування закладу, адреса та контактні дані), дата проведення тестування, а також прописаний латиницею метод (PCR або RAT) та позитивний результат.
Дітям до 5 років дозволено в’їжджати на територію Республіки Болгарія без надання вищезазначених документів.
Особам, які здійснюють транзит територією Болгарії та можуть гарантувати негайний виїзд, не є необхідним надання документів про щеплення, негативний ПЛР-тест або позитивний тест на антитіла.
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Если мы заражены, то вы не заболеете, ибо привиты.
Если мы вакцинированы, а вы - нет, то мы распространяя вирус, все равно вас заразим
Логика в чем???
Если вы вакцинированы, а я нет, то чего вам бояться? а если я вакцинирован тоже и распространяю вирус, то все равно могу заразить вакцинированного.
Мое мнение, тема с требованием вакцин - это просто фрам. лобби и большие деньги. Логики - ноль
В НЛ можно тест сдать бесплатно. Записываешься, приходишь, сдаёшь. Но этот тест не катит если хочешь куда-то лететь. Надо сдавать за бабло. И тут же возникает куча вопросов
Но туда не из-за воды из крана уезжают, а из-за качества жизни.