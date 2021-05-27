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Болгарія оновила умови в'їзду для українців з 1 червня

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Міністерство охорони здоров'я Болгарії оновило рішення про тимчасову заборону в'їзду на територію країни, згідно з яким з 1 червня до 31 липня дозволено в'їжджати громадянам України на певних умовах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив консульський відділ посольства України в Болгарії.

Згідно з рішенням, на територію Болгарії дозволено в’їзд за умови одного з таких документів:

- сертифікату вакцинації (документ про завершення програми вакцинації проти COVID-19). Завершенням програми вакцинації вважається введення відповідної кількості доз вакцин проти COVID-19 та закінчення 14-денного періоду від дати введення останньої дози вакцини. У документі мають бути вказані особисті дані особи згідно з паспортом громадянина України для виїзду за кордон (латинською мовою), дата народження, дати вакцинації, торгове найменування та номер партії вакцини проти COVID-19 , назва виробника/власника реєстраційного посвідчення, країна, в якій воно видане та назва компетентного органу, який його видав;

- довідки, що показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який має бути зроблений за 72 години до перетину кордону або негативний результат швидкого антигенного тесту, проведеного за 48 годин до в’їзду в країну. У згаданому документі мають бути вказані особисті дані особи згідно з паспортом громадянина України для виїзду за кордон, відомості про лабораторію, що провела дослідження (найменування закладу, адреса та контактні дані), дата проведення тестування, а також прописаний латиницею метод (PCR або RAT) та негативний результат;

- документа, що показує позитивний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або швидкого антигенного тесту для осіб, які перехворіли на COVID-19 у період від 15 до 180 днів від зазначеної в документі дати проведення дослідження. У документі мають бути вказані особисті дані особи згідно з паспортом громадянина України для виїзду за кордон (латинською мовою), відомості про лабораторію, що провела дослідження (найменування закладу, адреса та контактні дані), дата проведення тестування, а також прописаний латиницею метод (PCR або RAT) та позитивний результат.

Дітям до 5 років дозволено в’їжджати на територію Республіки Болгарія без надання вищезазначених документів.

Особам, які здійснюють транзит територією Болгарії та можуть гарантувати негайний виїзд, не є необхідним надання документів про щеплення, негативний ПЛР-тест або позитивний тест на антитіла.
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Топ коментарі
+2
Ну без бабла тут по любому не обошлось .
В НЛ можно тест сдать бесплатно. Записываешься, приходишь, сдаёшь. Но этот тест не катит если хочешь куда-то лететь. Надо сдавать за бабло. И тут же возникает куча вопросов
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28.05.2021 00:07
+1
ссылка : Найактуальніша інформація про візи, дозволи та обмеження в умовах пандемії COVID-19
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27.05.2021 19:27
+1
разве европа не одинаковые вакцины для всех стран признает??
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27.05.2021 21:41
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У остальных плюс-минус те же требования. Разница только в признаваемых вакцинах. Те страны, кому сильно хочется бабла с туристов, признают всякое говно типа спутника и ковишилда. Страны побогаче - пока нет.
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27.05.2021 18:40 Відповісти
так може в Україні і не йде вакцинація, бо всі чекають на сертифіковану у Європі вакцину.
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27.05.2021 20:26 Відповісти
разве европа не одинаковые вакцины для всех стран признает??
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27.05.2021 21:41 Відповісти
Тут на эту тему разброд и шатание. Если с тем, что колоть, кое как определились (и то не все). То с тем, что признавать за вакцину у приезжающих туристов - тут вообще кто как хоче так и ....
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27.05.2021 22:39 Відповісти
вы можете объяснить логику. В чем смысл вакцинированным европейцам требовать въезд, чтобы туристы были вакцинированы?? Вы ж типа вакцинированы от ковида, то какая на х* европе разница, вакцинированы ли мы?

Если мы заражены, то вы не заболеете, ибо привиты.
Если мы вакцинированы, а вы - нет, то мы распространяя вирус, все равно вас заразим
Логика в чем???
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27.05.2021 22:44 Відповісти
Так не работает. Вакцинация - это не гарантия от заражения. Просто уменьшение вероятности и облегчение последствий. Кроме того в европах далеко не все привиты. Часть отказалась, часть просто не успели. Ну и какой смысл пускать толпу чумных, чтоб они опять заразу разносили?
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27.05.2021 23:24 Відповісти
вакцинация не останавливает распространение и передачу вируса. Она защищает от тяжелого течения ковида. Кто не вакцинирован в европе, а я приеду вакцинированный и зараженный - я его заражу, хотя сам буду клинически здоров.

Если вы вакцинированы, а я нет, то чего вам бояться? а если я вакцинирован тоже и распространяю вирус, то все равно могу заразить вакцинированного.

Мое мнение, тема с требованием вакцин - это просто фрам. лобби и большие деньги. Логики - ноль
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27.05.2021 23:34 Відповісти
Ну без бабла тут по любому не обошлось .
В НЛ можно тест сдать бесплатно. Записываешься, приходишь, сдаёшь. Но этот тест не катит если хочешь куда-то лететь. Надо сдавать за бабло. И тут же возникает куча вопросов
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28.05.2021 00:07 Відповісти
Ну, как же... Над нею работают "лучшие умы" МИД Украины. Это не страшно, что там полным-полно ошибок (с датами, неверные переводы и проч), ведь сейчас что главное: показывать успехи власти зе-дебилов.
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28.05.2021 10:37 Відповісти
и что болгария у вас такое-же черное море есть че вам туда ехать
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27.05.2021 23:26 Відповісти
В США из крана тоже течет такая же вода, как и в Украине.
Но туда не из-за воды из крана уезжают, а из-за качества жизни.
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28.05.2021 02:15 Відповісти
Тут неплохо бы также рассказать о условиях транзита через Румынию
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28.05.2021 10:33 Відповісти
 
 