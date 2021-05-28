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Украинский воин Максим Полевой погиб на Донбассе 27 мая. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

27 мая, в зоне проведения ООС на Приазовском направлении вследствие смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ, погиб Максим Полевой, 1984 года рождения, уроженец села Наркевичи Хмельницкой области, заместитель командира 15-го ОГШБ 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Об этом говорится на официальном сайте Хмельницкой ОГА, сообщает Цензор.НЕТ.

"Глубоко скорбим по поводу тяжелой потери на фронте ...

Сегодня утром, 27 мая, от пули российского снайпера под Мариуполем погиб офицер Максим Полевой заместитель командира 15-го ОГШБ 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады.

Максим Полевой родился в поселке Наркевичи (Хмельницкий район). Воевал за Украину с 2014 года, прошел Дебальцево. У него остались родители, жена и двое детей.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким воина. Вечная память Герою ... ", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе. С начала суток наемники РФ 4 раза нарушили режим "тишины", - штаб ООС

Украинский воин Максим Полевой погиб на Донбассе 27 мая 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+79
земля пухом.

чтоб все потомство оккупантских мразей, до седьмого колена, было проклято
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27.05.2021 18:53
+58
Герої не вмирають! Вони вічно живуть в наших серцях!
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27.05.2021 18:56
+50
Украинский воин Максим Полевой погиб на Донбассе 27 мая - Цензор.НЕТ 8628
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27.05.2021 18:58
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земля пухом.

чтоб все потомство оккупантских мразей, до седьмого колена, было проклято
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27.05.2021 18:53 Ответить
Они еще от монголо-татарских проклятий не очухались.
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27.05.2021 19:36 Ответить
Герої не вмирають! Вони вічно живуть в наших серцях!
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27.05.2021 18:56 Ответить
Оно может и проклято а гибнут наши...
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27.05.2021 18:57 Ответить
Уберите возможность комментировать, в подобных топиках...
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27.05.2021 18:57 Ответить
Украинский воин Максим Полевой погиб на Донбассе 27 мая - Цензор.НЕТ 8628
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27.05.2021 18:58 Ответить
командир батальона.. и охота за ним шла группой дрг кацапов, причем убили его выстрелом с нашей территории, а не из ордло
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27.05.2021 18:59 Ответить
откуда инфа, можно узнать?
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27.05.2021 19:11 Ответить
из ООС.
да и сам подумай, почему убит командир батальона.. снайпером.
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27.05.2021 19:23 Ответить
Скорее всего потому, что он был настоящим командиром, и от "передка" не бегал, а жил и воевал вместе с солдатами именно там!
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27.05.2021 21:21 Ответить
Жив, не бігав це одне! А реально снайпер "задвухсотив" комбата це вже зовсім інше! Тут або, або. Це не випадковість
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27.05.2021 22:35 Ответить
Тут то комбриг на розтяжку влізе, то комбат на снайпера вилізе! Щось з 128 не те! Хоча після Костиля я говорив, що не вірю навіть по травмами що то була розтяжка
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27.05.2021 22:43 Ответить
так була розтяжка .....
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28.05.2021 08:07 Ответить
Були фото травм отриманих. Коли ціпляєш розтяжку йде відстріл запобіжника і вже потім вибух. Це 2-3 секунди від зацепа. А за 2-3 секунди можна відійти на 3-4 метра. Вибух там по характеру травм відбувся якраз під ногами
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28.05.2021 08:46 Ответить
уточню интерес - "с нашей территории" его запросто мог подстрелить кто-угодно недовольный, мало ли таких...
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27.05.2021 19:12 Ответить
Логика ЗЕлемойского, кто угодно,только не орки.
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27.05.2021 20:19 Ответить
Слава героям! Смерть рашистам...
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27.05.2021 19:18 Ответить
А в это время... Український воїн Максим Польовий загинув на Донбасі 27 травня - Цензор.НЕТ 5861


Український воїн Максим Польовий загинув на Донбасі 27 травня - Цензор.НЕТ 789
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27.05.2021 19:19 Ответить
мля.. он реально из 73%..
что за вопрос такой глупый - конечно МОЖНО! кто запрещает??
как и бегать по минному полю...
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27.05.2021 19:25 Ответить


Анатолий Штирлиц



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@Price_Cap_UA

Вже ідентифікований разом з дружиною. Командування оповіщено
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27.05.2021 19:26 Ответить
Він не з 73% , він з 100% до@бойобі@
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27.05.2021 19:33 Ответить
Это обычные провокаторы. И тот кто запостил, и тот, кто вопрос якобы задал
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27.05.2021 20:35 Ответить
Царство небесне земляку, вічна пам'ять, вже не можна сприймати, сльози і сум...
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27.05.2021 19:25 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Помним, не забудем, не простим.....
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27.05.2021 19:32 Ответить
.....................................................
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27.05.2021 19:33 Ответить
Український воїн Максим Польовий загинув на Донбасі 27 травня - Цензор.НЕТ 6606
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27.05.2021 19:54 Ответить
Героям - слава!
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27.05.2021 20:12 Ответить
Жлобам при владі та їхнім сім'ям - пох ! Головне - красти !!!
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27.05.2021 20:16 Ответить
Родині співчуття глибокі. Двоє дітей....
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27.05.2021 20:37 Ответить
Вічна Пам"ять і Слава загиблому за Україну Воїну...
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27.05.2021 20:58 Ответить
Так писали сьогодні і під Новотошківкою теж від кулі снайпера загиблий.......
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27.05.2021 21:23 Ответить
Тільки помста москалським окупантам, та їх посіпакам в Україні за кожного воїна здатна зупинити рузьгємірську навалу.
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27.05.2021 21:51 Ответить
За такого хлопця не гріх і помститись москалям. Верховний Зелепуцький, досить вже позоритись на весь світ. Пора вже і нашим снайперам відповісти.Вони тільки і ждуть команди...
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27.05.2021 22:40 Ответить
Зампотила і зампотеха потрібно ..... Коростильов- комбриг, Полевой- комбат. Це не випадковість. Це не сепари. Це гроші
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27.05.2021 22:59 Ответить
жутьковато
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28.05.2021 04:16 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....
Український воїн Максим Польовий загинув на Донбасі 27 травня - Цензор.НЕТ 4246
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27.05.2021 23:10 Ответить
ПОСЛЕ СМЕРТИ РОССИИ НЕОБХОДИМО БУДЕТ ПОДНЯТЬ СПИСКИ СНАЙПЕРОВ !!! НАЙТИ И НАКАЗАТЬ КАЖДОГО ИЗ НИХ !!!
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27.05.2021 23:52 Ответить
Український воїн Максим Польовий загинув на Донбасі 27 травня - Цензор.НЕТ 7405
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28.05.2021 00:20 Ответить
Чтооо? Снайпер завалил нашего комбата?! Зеленый клоун хай горит в аду за такое!
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28.05.2021 01:48 Ответить
Комбата
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28.05.2021 04:15 Ответить
Земля пухом Герою!
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28.05.2021 03:20 Ответить
ктото на войне ложит жизни а ктото не в сотоянии положить бумагу..... уж больно она красивая
и потом же - они нелохи..... но прийдут они по ваши хитрые сраки и будет очень больно будут
сажать на кол.
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28.05.2021 07:24 Ответить
Якщо за смерть наших воїнів ЗСУ будуть стирати цілі лугандонівські квартали, як це робить Ізраїль із палестинськими терористами, то орки будуть боятися навіть думати про постріли. А так наші вояки віддані на розтезання ворогу. І боїв ніби немає, і чи не щодня гинуть наші захисники. Ми так всю армію втратимо, адекватно не реагуючи. Невже не можна розібратися із цими снайперськими групами? Тут повинні воїни 128 бригади жорстоко відомстити за свого командира, бо якщо ні, то хай юбки одягнуть.
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28.05.2021 07:49 Ответить
Чуть ли не каждый день такое происходит.А Кулеба возмущается почему его не пригласили на съезд НАТО,придурок .
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28.05.2021 08:08 Ответить
Раніше повідомляли скільки втрат поніс ворог, а зараз тільки наші несуть втрати? Це як????
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28.05.2021 10:45 Ответить
Це тепер офіційно називається "прєкращєніє гарячей фази вайни".
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28.05.2021 11:43 Ответить
Земля пухом герою! Скорбим об утрате и требуем мщения! Когда наконец Украина перестанет подставлять "вторую щеку" ? Когда начнем отвечать?
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28.05.2021 10:51 Ответить
Где на фото поминальная свеча? Или убийство наших воинов уже будни?
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28.05.2021 12:55 Ответить
Царство Небесне...Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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28.05.2021 15:07 Ответить
Кацап буде вбивати, доки не буде отвєтки. А з отвєткою туговато - как би зєльоним таваріща Пуєена не рассерчать
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28.05.2021 18:09 Ответить
 
 