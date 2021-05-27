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Новости Экономика
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АЗС (385) бензин (289) топливо (615)

Эксперты проверили качество бензина А-95 двенадцати сетей АЗС

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Эксперты проверили качество бензина А-95 двенадцати сетей АЗС

Эксперты Института потребительских экспертиз, провели рейд по наиболее популярным сетям АЗС и проверили наиболее популярный 95-й бензин. Для исследования были отобраны образцы 12 сетей – ОККО, SHELL, PARALLEL, KLO, Prime, Укрнафта, Avantage 7, Фактор, БРСМ-нафта, МОТТО, SunOil и АС Ойл.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Института потребительских экспертиз.

Результаты, полученные в лаборатории были разделены на зоны – зеленую, синюю и красную. В первую попали сети, результаты которых соответствовали всем нормативам и имели "запас прочности" по качеству, синюю – АЗС, топливо которых не имело нарушений по требованиям профильного ДСТУ, и красную – сети, топливо в которых оказалось не кондиционным, то есть имело отклонения в качественных показателях.

Из 12 участников в "зеленую" зону попали 5 образцов - ОККО, SHELL, KLO (топливо украинского производства SHEBEL), PARALLEL и Prime. При проверке октанового числа все образцы этой группы показали отличный результат – "запас" у всех оказался в районе единицы. Наибольший обнаружен у ОККО (96,2 ед.), SHELL (96,2 ед.) и сети Prime (96 ед.). PARALLEL и KLO – по 95,9 ед. По содержанию серы всё топливо соответствовало нормативам Евро 5. Минимальные значения идентифицированы у SHELL и ОККО (3,9 и 4 мг/кг соответственно), у PARALLEL, KLO и Prime - значения в пределах 5 мг/кг. "Это однозначный маркер заводского происхождения топлива", - отмечают эксперты.

В "синей" зоне оказались сети АЗС Avantage 7, Фактор и Укрнафта. Бензин А-95, реализуемый здесь, отвечает всем требованиям ДСТУ, но без "запаса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве проверили качество ДП и бензина на семи крупнейших АЗС

В "красную" зону попали образцы, которые были приобретены в сетях БРСМ-нафта, МОТТО, SunOil и АС Ойл. Во всех четырёх случаях был обнаружен недостаток "октана" - БРСМ-нафта (92,8 ед.), МОТТО (94,2 ед.), SunOil (94 ед.). В пробе АС Ойл - 88,2 единиц. По мнению экспертов, такие показатели октанового числа свидетельствуют о кустарном происхождении топлива, с завода такое топливо не вышло бы. Сера была превышена более чем в полтора раза в образцах SunOil и АС Ойл, а с бензолом – 1,5 превышение у них же, и более, чем двукратное – у МОТТО. Вредоносные амины были обнаружены в образце SunOil. Во фракционном составе пробы БРСМ-нафта была обнаружена особенность – поздно наступающая температура выкипания, что может привести к проблемам при запуске двигателя, а также разжижению масла в картере.

"Итоги исследования показали чёткую тенденцию к увеличению на рынке большого количества некондиционного топлива полу- и кустарного производства в определённых сетях. При этом цена на такой "продукт" не так уж и низка", - говорится в исследовании ИПЭ. При этом, большие сети, такие как ОККО, SHELL и PARALLEL гарантированно реализуют топливо с европейских и белорусских НПЗ. Также эксперты отметили стабильно высокое качество топлива украинского производства SHEBEL.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
солярку еще проверьте
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27.05.2021 20:07
+6
Эксперты проверили качество бензина А-95 двенадцати сетей АЗС - Цензор.НЕТ 560
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27.05.2021 20:18
+6
Те що публікує ЗЕ-інфо годиться тільки для цирку.
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27.05.2021 20:23
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Правила форума Совет форумчан
У бени все хорошо...и это главное..😁
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27.05.2021 20:06 Ответить
Так дебилы ,которых73% позаботились в 19 году, что-бы у Бени закончилась эпоха бедности.
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28.05.2021 16:11 Ответить
солярку еще проверьте
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27.05.2021 20:07 Ответить
А автор вообще читал первоисточник на который он ссылается?
https://www.expertise.in.ua/articles/eksperty-proveli-masstabnoe-issledovanie-devanosto-patogo-benzina.html

Практически по всем показателем БРСМ-Нафта на первом месте и только по ароматическим углеводородам на третьем месте с показателем 22,5%
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27.05.2021 20:14 Ответить
Это не то исследование. Совсем не то.
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27.05.2021 20:43 Ответить
Эксперты проверили качество бензина А-95 двенадцати сетей АЗС - Цензор.НЕТ 560
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27.05.2021 20:18 Ответить
Те що публікує ЗЕ-інфо годиться тільки для цирку.
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27.05.2021 20:23 Ответить
По результатам экспертизы, бензин не удалось обнаружить...
Эксперты проверили качество бензина А-95 двенадцати сетей АЗС - Цензор.НЕТ 9668
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27.05.2021 20:43 Ответить
https://www.expertise.in.ua/
та https://www.expertise.in.ua/articles/eksperty-proveli-masstabnoe-issledovanie-devanosto-patogo-benzina.html. Як це зрозуміти?
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27.05.2021 20:45 Ответить
Ученые епта
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27.05.2021 20:47 Ответить
Часто такие статьи носят заказной характер!
Рекламируют АЗС с высокими показателями, но при этом не говорят о том, что:
- октан выше нормы не дает авто никакого преимущества перед нормальным октаном
- октан меняется с каждой партией ГСМ и не есть константа
- лидеры экспертизы продают ГСМ по более высоким ценам
- если ГСМ соответствует норме, то за превышение нормы НЕТ смысла переплачивать
- все фирменные виды ГСМ - калапутятся на нефтебазах (это понты !)
Ну, а про высокое качество Шебеля (особенно про ДТ) - это сказки для лохов !!!
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27.05.2021 20:53 Ответить
- лидеры экспертизы продают ГСМ по более высоким ценам

У КЛО ціни одні з найнижчих, нижче хіба в Бєніного ANP
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27.05.2021 23:26 Ответить
Похоже на заказуху
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27.05.2021 21:21 Ответить
та какая тут заказуха если на брсм реально топливо бодяга какая то.
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27.05.2021 22:07 Ответить
Ну, я заливал раньше на шелле 95й обычный, часто теперь на брсм, по расходу одно и то же. 4.5 литра движок. Хотя может не только в расходе дело..
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27.05.2021 22:12 Ответить
помните под Киевом нефтебаза горела? Это БРСМ.
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27.05.2021 22:39 Ответить
Помним-помним 2015 год и самочувствие в те дни - так это Киев.
А что пережил бедный Васильков ?
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28.05.2021 00:19 Ответить
У мене колись була стара Хонда Сівік 96 року, жрала будь-який бензин... Будь-який, крім БДСМ!
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27.05.2021 23:30 Ответить
да.не в расходе дело.и сам факт шо бодяжили бензин и загорелась нефтебаза у них.
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28.05.2021 19:09 Ответить
А мясні ковбаси + молочне + олії - поперевіряти у більшості супермаркетів - СЛАБО ?
Эксперты проверили качество бензина А-95 двенадцати сетей АЗС - Цензор.НЕТ 5531
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28.05.2021 10:27 Ответить
в klo ничего кроме дерьма не может быть.
ну и название Эксперты проверили качество бензина А-95 двенадцати сетей АЗС - Цензор.НЕТ 8410
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28.05.2021 12:29 Ответить
а WOG перевірити релігія не дозволила?
А де постскриптум, що вибірку здійснено вибірковим методом у різних регіонах України, опитано 2000 респондентів, методом випадкового клацання? Эксперты проверили качество бензина А-95 двенадцати сетей АЗС - Цензор.НЕТ 3506
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28.05.2021 13:15 Ответить
 
 