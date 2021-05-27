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Россия (91316) экстрадиция (548) Янукович (30770) Венедиктова (727)

Венедиктова: Россия отказала в экстрадиции Януковича

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Венедиктова: Россия отказала в экстрадиции Януковича

Россия отказалась выдать Украине беглого президента Виктора Януковича. Украина собирается повторить запрос. Подспорьем может стать законопроект о заочном осуждении.

Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"Мы подавали на экстрадицию – Россия нам отказала. Мы будем еще подавать на экстрадицию. Сейчас есть шесть базовых производств, по которым мы движемся. Сейчас Рада приняла закон о "заочке", президент подписал – думаю, это будет толчком в этих процессах", – сказала она.

По словам генпрокурора, международный розыск, в котором находится Янукович, – один из этапов уголовного процесса.

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"Всегда проблематика в выставлении карточек Интерпола. Интерпол не очень любит выставлять карточки по ст. 111 (государственная измена), потому что это часть блока, где политические производства. Что касается Януковича, там нет незакрытого гештальта. На самом деле у него есть приговор, который уже вступил в законную силу 2 октября 2020-го. Он приговорен к 13 годам лишения свободы", – отметила Венедиктова.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Заочно его можно даже казнить)
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27.05.2021 22:33
+3
бурятам вряд ли понравится, что их сравнивают со свиньями. Да и другим чеченам тоже...Ты бы того, поаккуратнее, что ли...
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27.05.2021 22:38
+3
"Венедиктова: Россия отказала в экстрадиции Януковича..."

Венедиктова: Россия отказала в экстрадиции Януковича - Цензор.НЕТ 7508
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27.05.2021 22:48
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Заочно его можно даже казнить)
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27.05.2021 22:33 Ответить
Нехай, блін, Портнова посадить. Він тут бикує конкретно.
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27.05.2021 22:42 Ответить
на инвагурацию типа????? ой же дебильное....
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27.05.2021 23:14 Ответить
бурятам вряд ли понравится, что их сравнивают со свиньями. Да и другим чеченам тоже...Ты бы того, поаккуратнее, что ли...
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27.05.2021 22:38 Ответить
Венедиктова: Россия отказала в экстрадиции Януковича - Цензор.НЕТ 2301
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27.05.2021 22:41 Ответить
Кацапи воюють з кацапами? Жабагадюкінг! Венедиктова: Россия отказала в экстрадиции Януковича - Цензор.НЕТ 9132
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27.05.2021 22:44 Ответить
Anti Sviinn V

Венедиктова: Россия отказала в экстрадиции Януковича - Цензор.НЕТ 1534
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27.05.2021 22:50 Ответить
Или венком
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27.05.2021 23:28 Ответить
Клоун, зеленорылый. Там звонят, возьми трубку, черт тебя дери...
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27.05.2021 22:37 Ответить
Напевне здивуванню Вєнєдікктаой не було меж. 🤢
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27.05.2021 22:38 Ответить
вечная тема для пиара что плокулола, что колхозной харьковской дивы....
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27.05.2021 22:42 Ответить
2024 год.
********** отказала о выдаче Зеленского Украине.
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27.05.2021 22:43 Ответить
кацапы скот смердючий!
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27.05.2021 22:47 Ответить
татишо....
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27.05.2021 22:48 Ответить
"Венедиктова: Россия отказала в экстрадиции Януковича..."

Венедиктова: Россия отказала в экстрадиции Януковича - Цензор.НЕТ 7508
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27.05.2021 22:48 Ответить
ТАК ДАЙТЕ ЗА ЕГО БАШКУ ДЕНЕГ ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ !)
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27.05.2021 23:23 Ответить
Ловите Зелю сейчас, потом его рашка тоже откажется выдавать.
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27.05.2021 23:27 Ответить
Разве кто то ожидал иное решение ? Априори всё было ясно
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28.05.2021 00:15 Ответить
МОЙДАдыр ти свое сурло,
Дiрку зробиш, е в тiм хист?
Морда в зека - шоколаду,
Вiд чифiру то е блиск.
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28.05.2021 05:09 Ответить
Как грозен Днепр в ненастную погоду...
Люблю понты лепить и я ,
И вольной птицею вспорхну в свободу -
Вернусь домой по половинке я.
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28.05.2021 05:21 Ответить
Марш оптимиста-скорохода.
Мы - атеисты и грудью плечисты - да,
На наковальне даем мы ГОСТ - ху-хо.
А кто повелся - в этап колымиста -вав,
И с половинкой -- державы пост.
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28.05.2021 05:28 Ответить
Жаль,у Зели такие планы на него были.Не ниже премьер-министра.
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28.05.2021 08:26 Ответить
...у него ещё бабло не кончилось - какой дурак его отдавать будет!!) Венедиктова: Россия отказала в экстрадиции Януковича - Цензор.НЕТ 2466
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28.05.2021 09:06 Ответить
 
 