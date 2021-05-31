ВАКС снял арест с дома любовницы Януковича Полежай, - СМИ
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Высший антикоррупционный суд снял арест с дома Любови Полежай, которую в СМИ называют гражданской женой беглого экс-президента Виктора Януковича.
Об этом говорится в решении суда от 26 марта, которое есть в распоряжении издания "Бабель", информирует Цензор.НЕТ.
Арест на дом Полежай в Новых Петровцах площадью 417 кв. м. был наложен через год после побега Януковича - 13 февраля 2015 года. Впоследствии ее адвокат обратился в ВАКС с ходатайством об отмене ареста. 26 марта 2021 года суд принял решение, частично удовлетворив ходатайство и сняв арест.
В ходатайстве адвокат заявлял, что арест на дом был наложен "необоснованно", а рассмотрение дела проходило без участия Полежай или ее представителя.
Кроме того, адвокат отмечал, что целью ареста было указано "обеспечение конфискации как вида наказания", однако, по его словам, Полежай "не имеет статуса подозреваемой в уголовном производстве, а здание было построено за ее собственные средства и является ее личной собственностью".
Детектив против ходатайства возражал. На момент рассмотрения ходатайства досудебное следствие установило, что Полежай является сожительницей Януковича и "были основания полагать, что имущество или принадлежит Януковичу, или приобретено за его деньги".
В суде признали связь Полежай и Януковича недоказанной. В материалах говорится, что в постановлении Печерского суда было указано, что, по информации Службы безопасности Украины, Полежай была сожительницей Януковича. "Однако из содержания постановления не усматривается исследование факта нахождения имущества, на которое наложен арест, в общей совместной собственности женщины и мужчины, проживающих одной семьей, а также факта их пребывания/непребывания в браке с другими лицами", - говорится в выводах ВАКС.
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Про це повідомляє прес-служба Міненерго.
"Це суперечить стратегічним цілям України в сфері енергетики (зокрема, синхронізації Об'єднаної енергетичної системи України з ENTSO-E) та потенційно загрожує енергетичній безпеці", - йдеться в листі Галущенка.
"Ключовою вимогою під час приєднання енергосистеми України до ENTSO-E є забезпечення достатності власних генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію.
Залучення імпорту електроенергії погіршує фінансово-економічний стан виробників електричної енергії і, відповідно, якість та повноту виконання затверджених Міненерго графіків ремонтів генеруючого обладнання електростанцій та теплоелектроцентралей.
Отже, Міненерго підтримує заборону імпорту електричної енергії з держав, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства та звертається до НКРЕКП щодо прийняття відповідного рішення", - додали в Міненерго.
Нагадаємо: з 1 березня Україна відновила експорт електроенергії з "острова Бурштинської ТЕС" у європейську енергосистему ENTSO-E.
Повідомлялось, що Україна 1 лютого відновила імпорт електроенергії з Росії.
Україна змушена імпортувати електроенергію з РФ через приєднання до спільних енергосистем, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба."
Кстати, у её есть еще и трехкомнатная хатынка на 148,5 кв. м. расположена в том же здании, что и квартира самого Януковича - по Оболонской набережной, 15/5. Удобно блин!
Как сообщает местный телеканал D1, в понедельник, 17 мая, в здании Управления патрульной " милиции" в Днепропетровской области трое правоохранителей избили старшего сержанта Максима Колыняка. Вот такая у нас борьба с коррупцией, смешно ещё то что патрульный хотел поехать в Киев и пожаловаться о коррупции в МВД г Днепра самому Президенту. Назва ПОЛИЦИЯ для совдеповского МВД за рано
Полєжала под судьйой, і арєст снялі.
Нє жизнь, а красота!