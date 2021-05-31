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ВАКС снял арест с дома любовницы Януковича Полежай, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВАКС снял арест с дома любовницы Януковича Полежай, - СМИ

Высший антикоррупционный суд снял арест с дома Любови Полежай, которую в СМИ называют гражданской женой беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом говорится в решении суда от 26 марта, которое есть в распоряжении издания "Бабель", информирует Цензор.НЕТ.

Арест на дом Полежай в Новых Петровцах площадью 417 кв. м. был наложен через год после побега Януковича - 13 февраля 2015 года. Впоследствии ее адвокат обратился в ВАКС с ходатайством об отмене ареста. 26 марта 2021 года суд принял решение, частично удовлетворив ходатайство и сняв арест.

В ходатайстве адвокат заявлял, что арест на дом был наложен "необоснованно", а рассмотрение дела проходило без участия Полежай или ее представителя.

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Кроме того, адвокат отмечал, что целью ареста было указано "обеспечение конфискации как вида наказания", однако, по его словам, Полежай "не имеет статуса подозреваемой в уголовном производстве, а здание было построено за ее собственные средства и является ее личной собственностью".

Детектив против ходатайства возражал. На момент рассмотрения ходатайства досудебное следствие установило, что Полежай является сожительницей Януковича и "были основания полагать, что имущество или принадлежит Януковичу, или приобретено за его деньги".

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В суде признали связь Полежай и Януковича недоказанной. В материалах говорится, что в постановлении Печерского суда было указано, что, по информации Службы безопасности Украины, Полежай была сожительницей Януковича. "Однако из содержания постановления не усматривается исследование факта нахождения имущества, на которое наложен арест, в общей совместной собственности женщины и мужчины, проживающих одной семьей, а также факта их пребывания/непребывания в браке с другими лицами", - говорится в выводах ВАКС.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+21
Чисто заради об'єктивності треба відзначити, що оця Кохання Полежай трохи привабливіша, ніж Люсяндра із наколотими помаранчами... ВАКС снял арест с дома любовницы Януковича Полежай, - СМИ - Цензор.НЕТ 2148

ВАКС снял арест с дома любовницы Януковича Полежай, - СМИ - Цензор.НЕТ 565
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19.05.2021 03:27
+14
Полежай приезжай

ВАКС снял арест с дома любовницы Януковича Полежай, - СМИ - Цензор.НЕТ 9989
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19.05.2021 03:31
+11
Интересно, а сколько за это решение забашляли судьям? Ждем теперь, реабилитации Януковича! Понятное дело не бесплатно.
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19.05.2021 05:51
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Чисто заради об'єктивності треба відзначити, що оця Кохання Полежай трохи привабливіша, ніж Люсяндра із наколотими помаранчами... ВАКС снял арест с дома любовницы Януковича Полежай, - СМИ - Цензор.НЕТ 2148

ВАКС снял арест с дома любовницы Януковича Полежай, - СМИ - Цензор.НЕТ 565
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19.05.2021 03:27 Ответить
Люська-форточниця.
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19.05.2021 08:12 Ответить
Заради об'єктивності на захист єкс-першої леді потрібно відзначити її старанність. ВАКС зняв арешт із будинку коханки Януковича Полежай, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6034
ВАКС зняв арешт із будинку коханки Януковича Полежай, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 850
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19.05.2021 09:21 Ответить
ашипка молодости или не ашипка, а карьерная лестница ВАКС зняв арешт із будинку коханки Януковича Полежай, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1173
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19.05.2021 10:40 Ответить
Полежай приезжай

ВАКС снял арест с дома любовницы Януковича Полежай, - СМИ - Цензор.НЕТ 9989
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19.05.2021 03:31 Ответить
ну и вкусы у людей. на эту полежай в голодный год за ведро пельменей не полез бы...
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19.05.2021 05:18 Ответить
Она красивей чем Мендель что тогда говорить о вкусах Зеленского!
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19.05.2021 05:24 Ответить
У дурдомі і валянець деруть.
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19.05.2021 07:56 Ответить
Тоже мне нашли красавицу!Просто она всегда полежай!
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19.05.2021 05:44 Ответить
Интересно, а сколько за это решение забашляли судьям? Ждем теперь, реабилитации Януковича! Понятное дело не бесплатно.
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19.05.2021 05:51 Ответить
Мегакоррупция при Зеублюдках , «спасибо « жителям кривбасса и малороссам -холуям
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19.05.2021 10:33 Ответить
"Міністр енергетики Герман Галущенко направив звернення до НКРЕКП щодо обмеження імпорту електроенергії з держав, які не є членами Енергетичного Співтовариства (РФ і Білорусі - ред.).
Про це повідомляє прес-служба Міненерго.
"Це суперечить стратегічним цілям України в сфері енергетики (зокрема, синхронізації Об'єднаної енергетичної системи України з ENTSO-E) та потенційно загрожує енергетичній безпеці", - йдеться в листі Галущенка.
"Ключовою вимогою під час приєднання енергосистеми України до ENTSO-E є забезпечення достатності власних генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію.
Залучення імпорту електроенергії погіршує фінансово-економічний стан виробників електричної енергії і, відповідно, якість та повноту виконання затверджених Міненерго графіків ремонтів генеруючого обладнання електростанцій та теплоелектроцентралей.
Отже, Міненерго підтримує заборону імпорту електричної енергії з держав, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства та звертається до НКРЕКП щодо прийняття відповідного рішення", - додали в Міненерго.
Нагадаємо: з 1 березня Україна відновила експорт електроенергії з "острова Бурштинської ТЕС" у європейську енергосистему ENTSO-E.
Повідомлялось, що Україна 1 лютого відновила імпорт електроенергії з Росії.
Україна змушена імпортувати електроенергію з РФ через приєднання до спільних енергосистем, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба."
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19.05.2021 06:44 Ответить
Хоть у Полежай вид дебиловатый, даже для Хведоровыча, но она сообразила с кем надо полежать для превращения сего действа в квадратные метры.
Кстати, у её есть еще и трехкомнатная хатынка на 148,5 кв. м. расположена в том же здании, что и квартира самого Януковича - по Оболонской набережной, 15/5. Удобно блин!
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19.05.2021 06:55 Ответить
Дебильные-к дебильным тянуться.Что мачо-любишь кататься-люби саночки возить. ВАКС зняв арешт із будинку коханки Януковича Полежай, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5412
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19.05.2021 08:04 Ответить
Получили Мавзолейный аусвайс уже 600 000 баранов Домбасса... ВАКС снял арест с дома любовницы Януковича Полежай, - СМИ - Цензор.НЕТ 9604с такой ксивой и на Гавайах отдохнуть мона...,не говоря о Гондурасе или Австралии... ВАКС снял арест с дома любовницы Януковича Полежай, - СМИ - Цензор.НЕТ 9577
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19.05.2021 06:56 Ответить
США (а Гавайи их штат) уже прекратили выдачу виз лицам с ресейским аусвайсом. Так, что им теперь Welcome to Honduras!! ВАКС снял арест с дома любовницы Януковича Полежай, - СМИ - Цензор.НЕТ 7045
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19.05.2021 07:15 Ответить
Весной 1945 года Федор Владимирович Янукович был арестован за пособничество немецким нацистам на территории Белорусской ССр ВАКС снял арест с дома любовницы Януковича Полежай, - СМИ - Цензор.НЕТ 4394А Владимир Янукович,дед дважды не сидевшего Вити был карателем у генерала Деникина,говорятть что шкуру сдирал живьем с краснопузых ...особенно мавзолейных комиссаров.... ВАКС снял арест с дома любовницы Януковича Полежай, - СМИ - Цензор.НЕТ 3977
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19.05.2021 07:04 Ответить
В Днепре полицейский снял на видео свое окровавленное лицо и обвинил коллег в нападенииВАКС снял арест с дома любовницы Януковича Полежай, - СМИ - Цензор.НЕТ 7455В Днепре "милиционеры" избили патрульного прямо в участке.

Как сообщает местный телеканал D1, в понедельник, 17 мая, в здании Управления патрульной " милиции" в Днепропетровской области трое правоохранителей избили старшего сержанта Максима Колыняка. ВАКС снял арест с дома любовницы Януковича Полежай, - СМИ - Цензор.НЕТ 5939Вот такая у нас борьба с коррупцией, смешно ещё то что патрульный хотел поехать в Киев и пожаловаться о коррупции в МВД г Днепра самому Президенту. Назва ПОЛИЦИЯ для совдеповского МВД за рано
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19.05.2021 07:15 Ответить
она же го не украла. а за украденное и кому то подаренное у нас не садят и не конфисковивают. вот вам и ответ за происхождение имущества
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19.05.2021 07:52 Ответить
Осталость проффесору-вернуть,"конфискованные"1,5 млрд долларов.Аплодирую стоя. ВАКС зняв арешт із будинку коханки Януковича Полежай, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1439
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19.05.2021 08:01 Ответить
Чомусь після рішення наших судів завжди виникає бажання потримати суддів за барки,і як мінімум натовкти пику. ВАКС зняв арешт із будинку коханки Януковича Полежай, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9429
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19.05.2021 08:06 Ответить
А коли виправдовують і поновлюють на посаді суддів майдану ,то теж винні прокурори і мусори,а коли відмазують свій свого таких як вовк то теж прокурори винні.Всі вони заслуговують не вірьовку.
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19.05.2021 11:03 Ответить
Судову реформу проводила минула (влада песопатріотів) бо нині діючя свою реформу тільки розпочинає.
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19.05.2021 13:48 Ответить
..так а чо..??? - на зарплату кухарки элементарно забацать домишко на 400 слих квадриков...)))
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19.05.2021 08:07 Ответить
Не пожелай ничего,что у ближнего твоего......
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19.05.2021 08:43 Ответить
Портнови і татарови рулять. А ви що думали 73% дебілів? Як там ціни? Немає коли і покричати про зняття заборони? На голодний шлунок ноги не несуть? А як кричали "аби не Порох", "Ротердам +", "Свинарчуки", "мародери", "барига"... Докричалися, прийшли ті, кого кликали.
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19.05.2021 09:26 Ответить
Україна нажаль, край хитрожопих дурнів. і за це ми завжди дуже гірко розплачуємося.
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19.05.2021 10:15 Ответить
А ты один из них73% , голосовавший за слуг *****
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19.05.2021 10:38 Ответить
. Я один із тих відсотків 3-5%, які тут ще є при памяті. І який знає і розуміє, що кожен народ заслуговує на таку владу, яким є і сам народ. І який знає, що партій в нас не має, люди живуть по панятіях, одним днем, примітивні та не далекоглядні, хитрожопі але в підсумку виявляються дурнями, яких ще потрібно пошукати.
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19.05.2021 10:44 Ответить
"Кінець епохи бідності !!!" для плісняви, ватанів і злочинців.
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19.05.2021 10:17 Ответить
Токо населенного пункта " Новые Петровцы" в Украине нет. Есть село "Нові Петрівці", а на русском языке "Нови Петривци".
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19.05.2021 10:28 Ответить
Полєжала под Яником, і дом получіла.
Полєжала под судьйой, і арєст снялі.
Нє жизнь, а красота!
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19.05.2021 10:40 Ответить
Судьи берут только кеш. Потасканой кошолкой их не соблазнишь.
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19.05.2021 12:24 Ответить
ну и рожа!
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19.05.2021 10:42 Ответить
И то верно: имущество, купленное за мутные деньги не является криминальным. Депутаты не враги себе - такой закон принять. При наличии такого закона можно смело 90% дорогих домов и квартир в элитных новостройках конфисковывать.
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19.05.2021 11:39 Ответить
"Не виноватая я! Он сам пришел!" (с)
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19.05.2021 13:09 Ответить
 
 