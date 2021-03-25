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Азаров (8086) Данилов (1066) СНБО (4229) Янукович (29984)

У Януковича и Азарова могут быть активы в Украине, - Данилов

У Януковича и Азарова могут быть активы в Украине, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у беглых экс-президента Виктора Януковича и экс-премьер-министра Николая Азарова, против которых СНБО ввел санкции, могут быть активы в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Радио НВ".

В частности, комментируя санкции СНБО против Януковича, Азарова, Данилов заявил, что санкции против указанных лиц "не популизм"

"Кто вам сказал, что у этих людей нет активов в Украине? Нужно очень внимательно смотреть, что происходит. Сейчас, когда Кабинет Министров и ведомства отработают по каждому их них, вы все увидите. У нас никаких нет тайн от нашего народа. Вы всё увидите по каждому из этих субъектов, которые попадают под санкции", - отметил секретарь СНБО.

"Если вы считаете, что на них это (санкции СНБО. - Ред.) не оказывают влияния, то вы очень ошибаетесь", - добавил Данилов.

Напомним, ранее СНБО ввел санкции против беглого президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова бывших чиновников, которые способствуют укреплению оккупационного режима в Крыму и на Донбассе.

Читайте: Данилов объяснил, почему СНБО не реагирует на санкции США против Коломойского: Украине не передавали никаких документов

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Топ комментарии
+2
Не просто могут, а есть. И не просто активы, а бизнес-активы, которые дают прибыль...
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25.03.2021 16:48
+2
т.е. мы как бы до сих пор не знаем... и это прекрасно..., а зачем нам сбу тогда вообще? что она еще так же хорошо умеет, как кошмарить бизнес?
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25.03.2021 16:58
+1
бабло это капитал, а не активы, не позорьтесь. активы - это то, что генерирует бабло.
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25.03.2021 18:39
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Та у него тут и активы и пассивы есть. Вон Кива вообще универсал!
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25.03.2021 16:47 Ответить
Могут?🥴
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25.03.2021 16:47 Ответить
Не просто могут, а есть. И не просто активы, а бизнес-активы, которые дают прибыль...
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25.03.2021 16:48 Ответить
два морских контейнера с активами уехали вместе с Витей
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25.03.2021 16:50 Ответить
бабло это капитал, а не активы, не позорьтесь. активы - это то, что генерирует бабло.
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25.03.2021 18:39 Ответить
в двух контейнерах Витёк вывез свечной заводик так шо я прав))
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26.03.2021 08:31 Ответить
данілов сподівається що люди, які приховували останні 7 років активи овоща і госпідара почнуть виконувати санкції рнбо?! щось данілов починає мене розчаровувати
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25.03.2021 16:51 Ответить
Вы уверенны что кто то что то прятал? Просто от этих активов все это время кормились и продолжают кормиться очень большое кол-во людей. И не последних людей в государстве. И что либо прятать нет необходимости!
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25.03.2021 16:56 Ответить
зебили жгуть. Даю подсказку.


https://dumskaya.net/allnews///2021/03/5/ 5 марта , https://dumskaya.net/news/sud-otmenil-spetckonfiskatciyu-odesskogo-neftepe-138322/ Суд отменил спецконфискацию Одесского нефтеперерабатывающего завода: его вернули бизнес-партнеру Януковича
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25.03.2021 16:52 Ответить
Могут ?
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25.03.2021 16:55 Ответить
Вы внимательнее посмотрите. У них тут не только активы, а ещё и целые министры есть
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25.03.2021 16:56 Ответить
т.е. мы как бы до сих пор не знаем... и это прекрасно..., а зачем нам сбу тогда вообще? что она еще так же хорошо умеет, как кошмарить бизнес?
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25.03.2021 16:58 Ответить
Детский сад!!!! А можно подумать нет!!
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25.03.2021 17:08 Ответить
Самі великі і стабільні активи - це Татаров, Портнов, Дяченко, Разумков, і московська церква.
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25.03.2021 17:12 Ответить
батон шукайте....ось де
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25.03.2021 17:25 Ответить
Хлебозавод "Кулиничи" принадлежит Азирову. Никогда не покупаю его продукцию
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25.03.2021 18:40 Ответить
 
 