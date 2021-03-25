У Януковича и Азарова могут быть активы в Украине, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у беглых экс-президента Виктора Януковича и экс-премьер-министра Николая Азарова, против которых СНБО ввел санкции, могут быть активы в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Радио НВ".
В частности, комментируя санкции СНБО против Януковича, Азарова, Данилов заявил, что санкции против указанных лиц "не популизм"
"Кто вам сказал, что у этих людей нет активов в Украине? Нужно очень внимательно смотреть, что происходит. Сейчас, когда Кабинет Министров и ведомства отработают по каждому их них, вы все увидите. У нас никаких нет тайн от нашего народа. Вы всё увидите по каждому из этих субъектов, которые попадают под санкции", - отметил секретарь СНБО.
"Если вы считаете, что на них это (санкции СНБО. - Ред.) не оказывают влияния, то вы очень ошибаетесь", - добавил Данилов.
Напомним, ранее СНБО ввел санкции против беглого президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова бывших чиновников, которые способствуют укреплению оккупационного режима в Крыму и на Донбассе.
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