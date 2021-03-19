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СНБО ввел санкции против Януковича и его соратников, - Данилов

СНБО ввел санкции против Януковича и его соратников, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против беглого президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова бывших чиновников, которые способствуют укреплению оккупационного режима в Крыму и на Донбассе.

СНБО ввел санкции против Януковича и его соратников, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против беглого президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова бывших чиновников, которые способствуют укреплению оккупационного режима в Крыму и на Донбассе.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по отношению к этим лицам применили максимальный объем санкций, предусмотренный действующим законодательством.

Данилов зачитал следующий список имен:

- Сергей Васильевич Абисов;

- Азаров Николай Янович;

- Аксёнов Сергей Валерьевич;

- Бобков Александр Михайлович;

- Грицай Валерий Николаевич;

- Затулин Константин Федорович;

- Зима Петр Анатольевич;

- Иванцов Андрей Геннадиевич;

- Кирилин Олег Геннадьевич;

- Колесниченко Вадим Васильевич;

- Константинов Владимир Андреевич;

- Курченко Сергей Витальевич;

- Кусюк Сергей Николаевич;

- Лебедев Павел Валентинович;

- Пасечник Леонид Иванович;

- Поддубов Александр Александрович;

- Поклонская Наталья Владимировна;

- Пшонка Виктор Павлович;

- Соломатин Дмитрий Альбертович;

- Соркин Игорь Вячеславович;

- Табачник Дмитрий Владимирович;

- Ткаченко Николай Николаевич;

- Федорян Николай Уволетович;

- Феськов Николай Николаевич;

- Черпицкий Александр Зиновьевич;

- Чичелимова Ольга Анатольевна

- Янукович Виктор Федорович.

"Часть из этих людей, которые были гражданами Украины, сегодня 99% уже являются гражданами Российской Федерации", - добавил Данилов.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ рекомендовала СНБО ввести санкции к Януковичу, Азарову и ряду других бывших чиновников

Автор: 

Азаров Николай (8195) Данилов Алексей (1066) санкции (11285) СНБО (4431) Янукович Виктор (30785)


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Топ комментарии
+23
Соратники януковича для тех у кого короткая память в снбо: бойко, левочкин, шуфрич, портнов, лукаш, ахметов...
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19.03.2021 19:46
+18
На днях вернули Курченку корнфискованый попередниками Одесский НПЗ.
Чем не санкции?
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19.03.2021 19:42
+17
А що таке санкції? Покажіть в українському законодавстві хоча б визначення цьому слову не кажучи про його юридичний сенс. Є кримінальний кодекс, є статті цього кодексу в якому вказано кримінальну відповідальність за вчинення злочинів, які ще можуть бути санкції?! Єдині вірні санкції це вирок суду, тюремне увязнення та конфіскація всього майна у злочинця і членів його сімї .ВСЕ. Інщлго бути не може. А так це чергове окозамилювання лохторати, який вже виє від безаконня та безкарності злочинцямю
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19.03.2021 19:40
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Правила форума Совет форумчан
Хе-хе-хе))) які-такі «санкції»?! В Швейцарії вже дали знати, що якщо не буде виклику з України на рахунки соратників Януковича -арешти знімають.
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19.03.2021 19:34 Ответить
На днях вернули Курченку корнфискованый попередниками Одесский НПЗ.
Чем не санкции?
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19.03.2021 19:42 Ответить
Порохоботів так плющить, що вже до відвертої брехні вдаються.
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20.03.2021 08:59 Ответить
зебилота уже хуже кацапов с их "вы все врети"

Одеський НПЗ конфісковано на користь держави, https://www.epravda.com.ua/news/2017/07/21/627349/ 21 липня 2017

https://bykvu.com/ua/bukvy/sud-skasuvav-speckonfiskaciju-odeskogo-npz-eksgenprokuror-lucenko/ 2 березня 2021 року Кропивницький апеляційний суд скасував спецконфіскацію Одеського НПЗ (нафтопереробного заводу)
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20.03.2021 12:03 Ответить
Я не порохобот, але Ваш клоун уже підзаїб.в своїм бездарним управлянням. Розвиток Країни в дупі, рівень життя погіршився суттєво, за ціни просто пізд.ц
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20.03.2021 12:56 Ответить
СНБО ввел санкции против Януковича и его соратников, - Данилов - Цензор.НЕТ 539
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19.03.2021 19:34 Ответить
Вот это правильное решение! Целиком поддерживаю! Главное своевременное
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19.03.2021 19:35 Ответить
Ну норм видимість "відстоювання національних інтересів України" - так через рік подібних "успіхів" може і Байден проросійському неЛоху 43-годіка подзвонить ..
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19.03.2021 19:38 Ответить
Твиттер к ним присоединился:
СНБО ввел санкции против Януковича и его соратников, - Данилов - Цензор.НЕТ 4546
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19.03.2021 19:38 Ответить
А що таке санкції? Покажіть в українському законодавстві хоча б визначення цьому слову не кажучи про його юридичний сенс. Є кримінальний кодекс, є статті цього кодексу в якому вказано кримінальну відповідальність за вчинення злочинів, які ще можуть бути санкції?! Єдині вірні санкції це вирок суду, тюремне увязнення та конфіскація всього майна у злочинця і членів його сімї .ВСЕ. Інщлго бути не може. А так це чергове окозамилювання лохторати, який вже виє від безаконня та безкарності злочинцямю
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19.03.2021 19:40 Ответить
Чего только не сделаешь чтобы против Бени не вводить, трепещи Сталин ты следующий
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19.03.2021 19:42 Ответить
а этого ублюдка почему забыли?.. он уже подрасслабился и начал активно выступать на ТВ инфопомойках.. эта тварь, за долго до февраль 2014г. предоставляла кацапне услуги по сдаче суверенитетат в Крыму..
СНБО ввел санкции против Януковича и его соратников, - Данилов - Цензор.НЕТ 4352
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19.03.2021 19:44 Ответить
Спорное утверждение. Он не стал прислуживать упырям, а в 14-м занимал проукраинскую позицию.
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19.03.2021 20:16 Ответить
Стрелков/Дыркин рассказывал, как Могилев общался "в губы" с Затулиным, и предоставил пол этажа в ОГА для сепаратистов (это до февраля 14 ещё), который отгородили липовой стеной из гипсокортона, для вида затеяв ремонт..
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19.03.2021 20:27 Ответить
"Лишить воскресной чарки" - вот и все санкции.
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19.03.2021 19:45 Ответить
Соратники януковича для тех у кого короткая память в снбо: бойко, левочкин, шуфрич, портнов, лукаш, ахметов...
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19.03.2021 19:46 Ответить
І усе?
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19.03.2021 19:48 Ответить
а где в санкционном списке главные Ахметов и Фирташ, Коломойша??! зассал Зе. Покрывает.
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20.03.2021 02:45 Ответить
Зеленый герой борется с ветряными мельницами!!!
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19.03.2021 19:46 Ответить
Треба ж удавати активну діяльність, коли окрім шкоди нічого не робиш
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19.03.2021 19:57 Ответить
А татаров принятый на работу, это санкция/наказание?)
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19.03.2021 19:50 Ответить
это трудовая повинность.принудительные работы
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19.03.2021 19:55 Ответить
Зєля смішний навіть, коли став презом. Його пердак задимивсь від вагнергейту і Зєля зайорзав, як дупою на пательні, забігав, як воша на гребінці. Але це все фігня, що нам Зєля тулить різну фігню. Антоненко сидить, торнадівці сидять, Стерненко сидить, черножопі, що побили в Одесі ногами по голові атовця не сидять.
Зєлю на нари. Дострокові.
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19.03.2021 19:56 Ответить
Хочеш повторити фокус Саакашвілі?
Той теж пішов на дострокові і переобрався.
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20.03.2021 09:04 Ответить
Гринпоц может пойти только а жопу, выборы - это не фантазии моцопросов разумкова
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20.03.2021 12:55 Ответить
Вечерний СНБО, или СНБО-95
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19.03.2021 19:57 Ответить
😀
"РНБО-95" - це в десятку. Все заради шоу і рейтингів клоуна
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19.03.2021 20:02 Ответить
клоун есть клоун
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19.03.2021 20:01 Ответить
І ім'я твоє - ******
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19.03.2021 20:02 Ответить
Це мабуть щось нове і такого не було.
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19.03.2021 20:03 Ответить
А где в списке например Шуфрич и другие " соратники" Хама.. которые не в бегах...
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19.03.2021 20:14 Ответить
СНБО ввел санкции против Януковича и его соратников, - Данилов - Цензор.НЕТ 5432
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19.03.2021 20:17 Ответить
самого лавного нет Портнова в списке все что нужно знать про имитацию зеленой власти а за вручение подозрение Мертвечуку уже молчу
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19.03.2021 20:17 Ответить
портняка,шуфрич,бойко,мураєв,мертведчук,штепа,підрахуй,райка-тюнінг,бондаренко лєнка,бахтєєва,вілкул,добкін,"щира галичанка" герман,єфремов,гнида -ахмєтов,****-засуха,кузьмук,лукаш.....цей список можна до безкінечності продовжувати....
ДЕ САНКЦІЇ ?????
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19.03.2021 20:50 Ответить
смело
неожиданно
карколомно
бессмысленно так же как вводить санкции против туч за дождь... ******** за наши деньги
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19.03.2021 20:20 Ответить
С какого перепугу Затулин стал украинцем???

Хоть одним глазом взглянуть бы на характер этих санкций.
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19.03.2021 20:20 Ответить
Курченко и его подельник сын Индюковича Саша Стоматолог 20 февраля 2014 года сняли все бабло со счетов казначейства Украины,а это расстрелл...
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19.03.2021 20:22 Ответить
Афера Индюковича и его банды была в другом..покупали за счет бюджета Украины доллары по 8 гривен,а переводили в свои частные банки всю наличность...,приблизительный ущерб 100 миллиардов долларов...
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19.03.2021 20:26 Ответить
Був такий собі пан Лавринович (міністр юстиції в часи Януковича), який легалізував злочинне рішення тодішніх членів КСУ про узурпацію влади Януковичем. Також особисто члени того КСУ. Про них чомусь ні слова!? Згадали чомусь про якогось Федоряна, Феськова або Черпицького щодо котрих пересічні громадяни ніколи нічого не чули. Оце молодці!
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19.03.2021 20:28 Ответить
Легко против мертвецов санкции вводить.
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19.03.2021 20:31 Ответить
Где фамилии депутатов ЗАжОП?
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19.03.2021 20:41 Ответить
Да, так их, розбійників, ромашкой по лицу. Зепрез наверное в зеркало боится смотреть на себя такого грозного.
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19.03.2021 20:43 Ответить
а чого саші-стоматолога в цьому списку нема? Відбашляв?
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19.03.2021 20:45 Ответить
напоминает коментатора в футболе
-потужно , досыть потужно выглядае на скамье запасных Андрей Ярмоленко
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19.03.2021 20:59 Ответить
Зе and...
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19.03.2021 21:29 Ответить
Гора родила мышь. Как там Медведчук против которого ввели санкции за терроризм, сидит? Или в Украине за терроризм уже не садят? А как там преступник Коломойский себя чувствует?
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19.03.2021 22:18 Ответить
козак и медведчук гуляет на свободе за терроризм и ложил х....на Зеленского. Вот такие вот санкции за терроризм...
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20.03.2021 02:19 Ответить
Да главным выгодополучателем и спонсором режима Януковича был Ахметов, неожидано про него все забыли.... власть гниль...
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19.03.2021 22:42 Ответить
А шарикова, шта забыли?
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19.03.2021 23:35 Ответить
РНБО ввела санкції проти Януковича і його соратників, - Данілов - Цензор.НЕТ 5950
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20.03.2021 02:10 Ответить
А где санкции против Бойка, Портнова, Коломойского Хорошковского, Ренат Кузьмин, Деркача, Добкина, Ленка Лукаш и т.д по списку?? Это все предатели.. и они находятся в Украине...их можно достать и арестовать прямо сейчас.
А этих упырей вы не достанете они уже на РФ слиняли на долго.
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20.03.2021 02:17 Ответить
А где Лукаш, Лукаш, Портнов ?
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20.03.2021 06:50 Ответить
все это чирикание, которое идет уже тридцать лет, УВЕРЯЮ, камрады-лохи, будет еще идти столько же, умноженное еще на тридцать лет)))
Неужели вы думаете, что для них жизнь среди лохов - не рай на земле?
пора прекращать этот маланский вздор.
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20.03.2021 07:52 Ответить
Санкции 95
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20.03.2021 08:46 Ответить
А где Портнов млять?
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20.03.2021 09:23 Ответить
а где налоговик клименко , который бабло кубическими метрами киздил? а бывший мент захврченко? а лукаш? а черноротая бондариха? а богатырева? а королевская со своими дворцами? а портнов? а симоненко? а литвин? если они уже забашляли и отмазались так не фиг всю эту бодягу вообще затевать раздражая украинцев. или вы выбрали тех кто из Украины давно убежал и поробуй их достань? лицемеры.....
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20.03.2021 10:43 Ответить
Ой, та як же вони "злякалися"! Астанавітєсь! Це ж гіноцід!
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20.03.2021 12:14 Ответить
И на кого это на...балово расчитано? На тех придурошных 73%?
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20.03.2021 12:59 Ответить
Не - на всех остальных героев, которые так и не отважились ввести санкции сами, традиционно рассчитывая на то, что "загранитса нампоможед".

РНБО ввела санкції проти Януковича і його соратників, - Данілов - Цензор.НЕТ 876
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20.03.2021 14:12 Ответить
Ну фсьо,попрацювали ударно,тепер можна і відпочити. Де небудь на Мальдівах... А що стосується санкцій,то клали всі ці уроди на них великий болт. Оце,власне,і все,що можна сказати з цього приводу.
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20.03.2021 14:02 Ответить
Про мерзотника-україноненависника ківалова забули?
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20.03.2021 14:39 Ответить
 
 