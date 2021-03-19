РНБО ввела санкції проти Януковича і його соратників, - Данілов
Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти президента-втікача Віктора Януковича, експрем'єра Миколи Азарова, колишніх чиновників, які сприяють зміцненню окупаційного режиму в Криму і на Донбасі.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, стосовно цих осіб застосували максимальний обсяг санкцій, передбачений чинним законодавством.
Данілов зачитав такий список імен:
- Абісов Сергій Васильович;
- Азаров Микола Янович;
- Аксьонов Сергій Валерійович;
- Бобков Олександр Михайлович;
- Грицай Валерій Миколайович;
- Затулін Костянтин Федорович;
- Зима Петро Анатолійович;
- Іванцов Андрій Геннадійович;
- Кирилін Олег Геннадійович;
- Колесніченко Вадим Васильович;
- Константинов Володимир Андрійович;
- Курченко Сергій Віталійович;
- Кусюк Сергій Миколайович;
- Лебедєв Павло Валентинович;
- Пасічник Леонід Іванович;
- Поддубов Олександр Олександрович;
- Поклонська Наталія Володимирівна;
- Пшонка Віктор Павлович;
- Соломатін Дмитро Альбертович;
- Соркін Ігор В'ячеславович;
- Табачник Дмитро Володимирович;
- Ткаченко Микола Миколайович;
- Федорян Микола Уволетович;
- Феськов Микола Миколайович;
- Черпіцький Олександр Зіновійович;
- Чічелімова Ольга Анатоліївна
- Янукович Віктор Федорович.
"Частина з цих людей, які були громадянами України, сьогодні 99% вже є громадянами Російської Федерації", - додав Данілов.
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Чем не санкции?
Одеський НПЗ конфісковано на користь держави, https://www.epravda.com.ua/news/2017/07/21/627349/ 21 липня 2017
https://bykvu.com/ua/bukvy/sud-skasuvav-speckonfiskaciju-odeskogo-npz-eksgenprokuror-lucenko/ 2 березня 2021 року Кропивницький апеляційний суд скасував спецконфіскацію Одеського НПЗ (нафтопереробного заводу)
Зєлю на нари. Дострокові.
Той теж пішов на дострокові і переобрався.
"РНБО-95" - це в десятку. Все заради шоу і рейтингів клоуна
ДЕ САНКЦІЇ ?????
неожиданно
карколомно
бессмысленно так же как вводить санкции против туч за дождь... ******** за наши деньги
Хоть одним глазом взглянуть бы на характер этих санкций.
-потужно , досыть потужно выглядае на скамье запасных Андрей Ярмоленко
А этих упырей вы не достанете они уже на РФ слиняли на долго.
Неужели вы думаете, что для них жизнь среди лохов - не рай на земле?
пора прекращать этот маланский вздор.