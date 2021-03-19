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РНБО ввела санкції проти Януковича і його соратників, - Данілов

РНБО ввела санкції проти Януковича і його соратників, - Данілов

Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти президента-втікача Віктора Януковича, експрем'єра Миколи Азарова, колишніх чиновників, які сприяють зміцненню окупаційного режиму в Криму і на Донбасі.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, стосовно цих осіб застосували максимальний обсяг санкцій, передбачений чинним законодавством.

Данілов зачитав такий список імен:

- Абісов Сергій Васильович;

- Азаров Микола Янович;

- Аксьонов Сергій Валерійович;

Читайте також: СБУ рекомендувала РНБО ввести санкції стосовно Януковича, Азарова і деяких інших колишніх чиновників

- Бобков Олександр Михайлович;

- Грицай Валерій Миколайович;

- Затулін Костянтин Федорович;

- Зима Петро Анатолійович;

- Іванцов Андрій Геннадійович;

- Кирилін Олег Геннадійович;

- Колесніченко Вадим Васильович;

- Константинов Володимир Андрійович;

- Курченко Сергій Віталійович;

- Кусюк Сергій Миколайович;

- Лебедєв Павло Валентинович;

- Пасічник Леонід Іванович;

- Поддубов Олександр Олександрович;

- Поклонська Наталія Володимирівна;

- Пшонка Віктор Павлович;

- Соломатін Дмитро Альбертович;

- Соркін Ігор В'ячеславович;

- Табачник Дмитро Володимирович;

- Ткаченко Микола Миколайович;

- Федорян Микола Уволетович;

- Феськов Микола Миколайович;

- Черпіцький Олександр Зіновійович;

- Чічелімова Ольга Анатоліївна

- Янукович Віктор Федорович.

"Частина з цих людей, які були громадянами України, сьогодні 99% вже є громадянами Російської Федерації", - додав Данілов.

Автор: 

Азаров Микола (1876) Данілов Олексій (1259) санкції (11816) РНБО (2279) Янукович Віктор (10778)


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Топ коментарі
+23
Соратники януковича для тех у кого короткая память в снбо: бойко, левочкин, шуфрич, портнов, лукаш, ахметов...
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19.03.2021 19:46
+18
На днях вернули Курченку корнфискованый попередниками Одесский НПЗ.
Чем не санкции?
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19.03.2021 19:42
+17
А що таке санкції? Покажіть в українському законодавстві хоча б визначення цьому слову не кажучи про його юридичний сенс. Є кримінальний кодекс, є статті цього кодексу в якому вказано кримінальну відповідальність за вчинення злочинів, які ще можуть бути санкції?! Єдині вірні санкції це вирок суду, тюремне увязнення та конфіскація всього майна у злочинця і членів його сімї .ВСЕ. Інщлго бути не може. А так це чергове окозамилювання лохторати, який вже виє від безаконня та безкарності злочинцямю
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19.03.2021 19:40
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Хе-хе-хе))) які-такі «санкції»?! В Швейцарії вже дали знати, що якщо не буде виклику з України на рахунки соратників Януковича -арешти знімають.
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19.03.2021 19:34 Відповісти
На днях вернули Курченку корнфискованый попередниками Одесский НПЗ.
Чем не санкции?
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19.03.2021 19:42 Відповісти
Порохоботів так плющить, що вже до відвертої брехні вдаються.
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20.03.2021 08:59 Відповісти
зебилота уже хуже кацапов с их "вы все врети"

Одеський НПЗ конфісковано на користь держави, https://www.epravda.com.ua/news/2017/07/21/627349/ 21 липня 2017

https://bykvu.com/ua/bukvy/sud-skasuvav-speckonfiskaciju-odeskogo-npz-eksgenprokuror-lucenko/ 2 березня 2021 року Кропивницький апеляційний суд скасував спецконфіскацію Одеського НПЗ (нафтопереробного заводу)
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20.03.2021 12:03 Відповісти
Я не порохобот, але Ваш клоун уже підзаїб.в своїм бездарним управлянням. Розвиток Країни в дупі, рівень життя погіршився суттєво, за ціни просто пізд.ц
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20.03.2021 12:56 Відповісти
СНБО ввел санкции против Януковича и его соратников, - Данилов - Цензор.НЕТ 539
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19.03.2021 19:34 Відповісти
Вот это правильное решение! Целиком поддерживаю! Главное своевременное
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19.03.2021 19:35 Відповісти
Ну норм видимість "відстоювання національних інтересів України" - так через рік подібних "успіхів" може і Байден проросійському неЛоху 43-годіка подзвонить ..
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19.03.2021 19:38 Відповісти
Твиттер к ним присоединился:
СНБО ввел санкции против Януковича и его соратников, - Данилов - Цензор.НЕТ 4546
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19.03.2021 19:38 Відповісти
А що таке санкції? Покажіть в українському законодавстві хоча б визначення цьому слову не кажучи про його юридичний сенс. Є кримінальний кодекс, є статті цього кодексу в якому вказано кримінальну відповідальність за вчинення злочинів, які ще можуть бути санкції?! Єдині вірні санкції це вирок суду, тюремне увязнення та конфіскація всього майна у злочинця і членів його сімї .ВСЕ. Інщлго бути не може. А так це чергове окозамилювання лохторати, який вже виє від безаконня та безкарності злочинцямю
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19.03.2021 19:40 Відповісти
Чего только не сделаешь чтобы против Бени не вводить, трепещи Сталин ты следующий
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19.03.2021 19:42 Відповісти
а этого ублюдка почему забыли?.. он уже подрасслабился и начал активно выступать на ТВ инфопомойках.. эта тварь, за долго до февраль 2014г. предоставляла кацапне услуги по сдаче суверенитетат в Крыму..
СНБО ввел санкции против Януковича и его соратников, - Данилов - Цензор.НЕТ 4352
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19.03.2021 19:44 Відповісти
Спорное утверждение. Он не стал прислуживать упырям, а в 14-м занимал проукраинскую позицию.
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19.03.2021 20:16 Відповісти
Стрелков/Дыркин рассказывал, как Могилев общался "в губы" с Затулиным, и предоставил пол этажа в ОГА для сепаратистов (это до февраля 14 ещё), который отгородили липовой стеной из гипсокортона, для вида затеяв ремонт..
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19.03.2021 20:27 Відповісти
"Лишить воскресной чарки" - вот и все санкции.
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19.03.2021 19:45 Відповісти
Соратники януковича для тех у кого короткая память в снбо: бойко, левочкин, шуфрич, портнов, лукаш, ахметов...
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19.03.2021 19:46 Відповісти
І усе?
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19.03.2021 19:48 Відповісти
а где в санкционном списке главные Ахметов и Фирташ, Коломойша??! зассал Зе. Покрывает.
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20.03.2021 02:45 Відповісти
Зеленый герой борется с ветряными мельницами!!!
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19.03.2021 19:46 Відповісти
Треба ж удавати активну діяльність, коли окрім шкоди нічого не робиш
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19.03.2021 19:57 Відповісти
А татаров принятый на работу, это санкция/наказание?)
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19.03.2021 19:50 Відповісти
это трудовая повинность.принудительные работы
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19.03.2021 19:55 Відповісти
Зєля смішний навіть, коли став презом. Його пердак задимивсь від вагнергейту і Зєля зайорзав, як дупою на пательні, забігав, як воша на гребінці. Але це все фігня, що нам Зєля тулить різну фігню. Антоненко сидить, торнадівці сидять, Стерненко сидить, черножопі, що побили в Одесі ногами по голові атовця не сидять.
Зєлю на нари. Дострокові.
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19.03.2021 19:56 Відповісти
Хочеш повторити фокус Саакашвілі?
Той теж пішов на дострокові і переобрався.
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20.03.2021 09:04 Відповісти
Гринпоц может пойти только а жопу, выборы - это не фантазии моцопросов разумкова
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20.03.2021 12:55 Відповісти
Вечерний СНБО, или СНБО-95
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19.03.2021 19:57 Відповісти
😀
"РНБО-95" - це в десятку. Все заради шоу і рейтингів клоуна
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19.03.2021 20:02 Відповісти
клоун есть клоун
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19.03.2021 20:01 Відповісти
І ім'я твоє - ******
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19.03.2021 20:02 Відповісти
Це мабуть щось нове і такого не було.
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19.03.2021 20:03 Відповісти
А где в списке например Шуфрич и другие " соратники" Хама.. которые не в бегах...
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19.03.2021 20:14 Відповісти
СНБО ввел санкции против Януковича и его соратников, - Данилов - Цензор.НЕТ 5432
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19.03.2021 20:17 Відповісти
самого лавного нет Портнова в списке все что нужно знать про имитацию зеленой власти а за вручение подозрение Мертвечуку уже молчу
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19.03.2021 20:17 Відповісти
портняка,шуфрич,бойко,мураєв,мертведчук,штепа,підрахуй,райка-тюнінг,бондаренко лєнка,бахтєєва,вілкул,добкін,"щира галичанка" герман,єфремов,гнида -ахмєтов,****-засуха,кузьмук,лукаш.....цей список можна до безкінечності продовжувати....
ДЕ САНКЦІЇ ?????
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19.03.2021 20:50 Відповісти
смело
неожиданно
карколомно
бессмысленно так же как вводить санкции против туч за дождь... ******** за наши деньги
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19.03.2021 20:20 Відповісти
С какого перепугу Затулин стал украинцем???

Хоть одним глазом взглянуть бы на характер этих санкций.
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19.03.2021 20:20 Відповісти
Курченко и его подельник сын Индюковича Саша Стоматолог 20 февраля 2014 года сняли все бабло со счетов казначейства Украины,а это расстрелл...
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19.03.2021 20:22 Відповісти
Афера Индюковича и его банды была в другом..покупали за счет бюджета Украины доллары по 8 гривен,а переводили в свои частные банки всю наличность...,приблизительный ущерб 100 миллиардов долларов...
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19.03.2021 20:26 Відповісти
Був такий собі пан Лавринович (міністр юстиції в часи Януковича), який легалізував злочинне рішення тодішніх членів КСУ про узурпацію влади Януковичем. Також особисто члени того КСУ. Про них чомусь ні слова!? Згадали чомусь про якогось Федоряна, Феськова або Черпицького щодо котрих пересічні громадяни ніколи нічого не чули. Оце молодці!
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19.03.2021 20:28 Відповісти
Легко против мертвецов санкции вводить.
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19.03.2021 20:31 Відповісти
Где фамилии депутатов ЗАжОП?
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19.03.2021 20:41 Відповісти
Да, так их, розбійників, ромашкой по лицу. Зепрез наверное в зеркало боится смотреть на себя такого грозного.
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19.03.2021 20:43 Відповісти
а чого саші-стоматолога в цьому списку нема? Відбашляв?
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19.03.2021 20:45 Відповісти
напоминает коментатора в футболе
-потужно , досыть потужно выглядае на скамье запасных Андрей Ярмоленко
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19.03.2021 20:59 Відповісти
Зе and...
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19.03.2021 21:29 Відповісти
Гора родила мышь. Как там Медведчук против которого ввели санкции за терроризм, сидит? Или в Украине за терроризм уже не садят? А как там преступник Коломойский себя чувствует?
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19.03.2021 22:18 Відповісти
козак и медведчук гуляет на свободе за терроризм и ложил х....на Зеленского. Вот такие вот санкции за терроризм...
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20.03.2021 02:19 Відповісти
Да главным выгодополучателем и спонсором режима Януковича был Ахметов, неожидано про него все забыли.... власть гниль...
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19.03.2021 22:42 Відповісти
А шарикова, шта забыли?
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19.03.2021 23:35 Відповісти
РНБО ввела санкції проти Януковича і його соратників, - Данілов - Цензор.НЕТ 5950
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20.03.2021 02:10 Відповісти
А где санкции против Бойка, Портнова, Коломойского Хорошковского, Ренат Кузьмин, Деркача, Добкина, Ленка Лукаш и т.д по списку?? Это все предатели.. и они находятся в Украине...их можно достать и арестовать прямо сейчас.
А этих упырей вы не достанете они уже на РФ слиняли на долго.
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20.03.2021 02:17 Відповісти
А где Лукаш, Лукаш, Портнов ?
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20.03.2021 06:50 Відповісти
все это чирикание, которое идет уже тридцать лет, УВЕРЯЮ, камрады-лохи, будет еще идти столько же, умноженное еще на тридцать лет)))
Неужели вы думаете, что для них жизнь среди лохов - не рай на земле?
пора прекращать этот маланский вздор.
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20.03.2021 07:52 Відповісти
Санкции 95
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20.03.2021 08:46 Відповісти
А где Портнов млять?
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20.03.2021 09:23 Відповісти
а где налоговик клименко , который бабло кубическими метрами киздил? а бывший мент захврченко? а лукаш? а черноротая бондариха? а богатырева? а королевская со своими дворцами? а портнов? а симоненко? а литвин? если они уже забашляли и отмазались так не фиг всю эту бодягу вообще затевать раздражая украинцев. или вы выбрали тех кто из Украины давно убежал и поробуй их достань? лицемеры.....
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20.03.2021 10:43 Відповісти
Ой, та як же вони "злякалися"! Астанавітєсь! Це ж гіноцід!
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20.03.2021 12:14 Відповісти
И на кого это на...балово расчитано? На тех придурошных 73%?
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20.03.2021 12:59 Відповісти
Не - на всех остальных героев, которые так и не отважились ввести санкции сами, традиционно рассчитывая на то, что "загранитса нампоможед".

РНБО ввела санкції проти Януковича і його соратників, - Данілов - Цензор.НЕТ 876
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20.03.2021 14:12 Відповісти
Ну фсьо,попрацювали ударно,тепер можна і відпочити. Де небудь на Мальдівах... А що стосується санкцій,то клали всі ці уроди на них великий болт. Оце,власне,і все,що можна сказати з цього приводу.
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20.03.2021 14:02 Відповісти
Про мерзотника-україноненависника ківалова забули?
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20.03.2021 14:39 Відповісти
 
 