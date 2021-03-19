РНБО ввела санкції проти Януковича і його соратників, - Данілов

Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти президента-втікача Віктора Януковича, експрем'єра Миколи Азарова, колишніх чиновників, які сприяють зміцненню окупаційного режиму в Криму і на Донбасі.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, стосовно цих осіб застосували максимальний обсяг санкцій, передбачений чинним законодавством.

Данілов зачитав такий список імен:

- Абісов Сергій Васильович;

- Азаров Микола Янович;

- Аксьонов Сергій Валерійович;

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- Бобков Олександр Михайлович;

- Грицай Валерій Миколайович;

- Затулін Костянтин Федорович;

- Зима Петро Анатолійович;

- Іванцов Андрій Геннадійович;

- Кирилін Олег Геннадійович;

- Колесніченко Вадим Васильович;

- Константинов Володимир Андрійович;

- Курченко Сергій Віталійович;

- Кусюк Сергій Миколайович;

- Лебедєв Павло Валентинович;

- Пасічник Леонід Іванович;

- Поддубов Олександр Олександрович;

- Поклонська Наталія Володимирівна;

- Пшонка Віктор Павлович;

- Соломатін Дмитро Альбертович;

- Соркін Ігор В'ячеславович;

- Табачник Дмитро Володимирович;

- Ткаченко Микола Миколайович;

- Федорян Микола Уволетович;

- Феськов Микола Миколайович;

- Черпіцький Олександр Зіновійович;

- Чічелімова Ольга Анатоліївна

- Янукович Віктор Федорович.

"Частина з цих людей, які були громадянами України, сьогодні 99% вже є громадянами Російської Федерації", - додав Данілов.