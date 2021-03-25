У Януковича та Азарова можуть бути активи в Україні, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у швидких експрезидента Віктора Януковича і експрем'єр-міністра Миколи Азарова, проти яких РНБО ввів санкції, можуть бути активи в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Радіо НВ".
Зокрема, коментуючи санкції РНБО проти Януковича, Азарова, Данілов заявив, що санкції проти зазначених осіб "не популізм"
"Хто вам сказав, що у цих людей немає активів в Україні? Потрібно дуже уважно дивитися, що відбувається. Зараз, коли Кабінет Міністрів і відомства відпрацюють по кожному з них, ви все побачите. У нас ніяких немає таємниць від нашого народу. Ви все побачите по кожному з цих суб'єктів, які потрапляють під санкції", - зазначив секретар РНБО.
"Якщо ви вважаєте, що на них це (санкції РНБО. - Ред.) не впливають, то ви дуже помиляєтеся", - додав Данілов.
Нагадаємо, раніше РНБО ввів санкції проти втікача президента Віктора Януковича, експрем'єра Миколи Азарова колишніх чиновників, які сприяють зміцненню окупаційного режиму в Криму і на Донбасі.
Будь ласка, зачекайте...
https://dumskaya.net/allnews///2021/03/5/ 5 марта , https://dumskaya.net/news/sud-otmenil-spetckonfiskatciyu-odesskogo-neftepe-138322/ Суд отменил спецконфискацию Одесского нефтеперерабатывающего завода: его вернули бизнес-партнеру Януковича