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Азаров (1875) Данілов (1259) РНБО (2244) Янукович (10771)

У Януковича та Азарова можуть бути активи в Україні, - Данілов

У Януковича та Азарова можуть бути активи в Україні, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у швидких експрезидента Віктора Януковича і експрем'єр-міністра Миколи Азарова, проти яких РНБО ввів санкції, можуть бути активи в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Радіо НВ".

Зокрема, коментуючи санкції РНБО проти Януковича, Азарова, Данілов заявив, що санкції проти зазначених осіб "не популізм"

"Хто вам сказав, що у цих людей немає активів в Україні? Потрібно дуже уважно дивитися, що відбувається. Зараз, коли Кабінет Міністрів і відомства відпрацюють по кожному з них, ви все побачите. У нас ніяких немає таємниць від нашого народу. Ви все побачите по кожному з цих суб'єктів, які потрапляють під санкції", - зазначив секретар РНБО.

Також читайте: Данілов пояснив, чому РНБО не реагує на санкції США проти Коломойського: Україні не передавали жодних документів

"Якщо ви вважаєте, що на них це (санкції РНБО. - Ред.) не впливають, то ви дуже помиляєтеся", - додав Данілов.

Нагадаємо, раніше РНБО ввів санкції проти втікача президента Віктора Януковича, експрем'єра Миколи Азарова колишніх чиновників, які сприяють зміцненню окупаційного режиму в Криму і на Донбасі.

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Топ коментарі
+2
Не просто могут, а есть. И не просто активы, а бизнес-активы, которые дают прибыль...
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25.03.2021 16:48
+2
т.е. мы как бы до сих пор не знаем... и это прекрасно..., а зачем нам сбу тогда вообще? что она еще так же хорошо умеет, как кошмарить бизнес?
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25.03.2021 16:58
+1
бабло это капитал, а не активы, не позорьтесь. активы - это то, что генерирует бабло.
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25.03.2021 18:39
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Та у него тут и активы и пассивы есть. Вон Кива вообще универсал!
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25.03.2021 16:47 Відповісти
Могут?🥴
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25.03.2021 16:47 Відповісти
Не просто могут, а есть. И не просто активы, а бизнес-активы, которые дают прибыль...
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25.03.2021 16:48 Відповісти
два морских контейнера с активами уехали вместе с Витей
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25.03.2021 16:50 Відповісти
бабло это капитал, а не активы, не позорьтесь. активы - это то, что генерирует бабло.
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25.03.2021 18:39 Відповісти
в двух контейнерах Витёк вывез свечной заводик так шо я прав))
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26.03.2021 08:31 Відповісти
данілов сподівається що люди, які приховували останні 7 років активи овоща і госпідара почнуть виконувати санкції рнбо?! щось данілов починає мене розчаровувати
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25.03.2021 16:51 Відповісти
Вы уверенны что кто то что то прятал? Просто от этих активов все это время кормились и продолжают кормиться очень большое кол-во людей. И не последних людей в государстве. И что либо прятать нет необходимости!
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25.03.2021 16:56 Відповісти
зебили жгуть. Даю подсказку.


https://dumskaya.net/allnews///2021/03/5/ 5 марта , https://dumskaya.net/news/sud-otmenil-spetckonfiskatciyu-odesskogo-neftepe-138322/ Суд отменил спецконфискацию Одесского нефтеперерабатывающего завода: его вернули бизнес-партнеру Януковича
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25.03.2021 16:52 Відповісти
Могут ?
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25.03.2021 16:55 Відповісти
Вы внимательнее посмотрите. У них тут не только активы, а ещё и целые министры есть
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25.03.2021 16:56 Відповісти
т.е. мы как бы до сих пор не знаем... и это прекрасно..., а зачем нам сбу тогда вообще? что она еще так же хорошо умеет, как кошмарить бизнес?
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25.03.2021 16:58 Відповісти
Детский сад!!!! А можно подумать нет!!
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25.03.2021 17:08 Відповісти
Самі великі і стабільні активи - це Татаров, Портнов, Дяченко, Разумков, і московська церква.
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25.03.2021 17:12 Відповісти
батон шукайте....ось де
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25.03.2021 17:25 Відповісти
Хлебозавод "Кулиничи" принадлежит Азирову. Никогда не покупаю его продукцию
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25.03.2021 18:40 Відповісти
 
 