У Януковича та Азарова можуть бути активи в Україні, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у швидких експрезидента Віктора Януковича і експрем'єр-міністра Миколи Азарова, проти яких РНБО ввів санкції, можуть бути активи в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Радіо НВ".

Зокрема, коментуючи санкції РНБО проти Януковича, Азарова, Данілов заявив, що санкції проти зазначених осіб "не популізм"

"Хто вам сказав, що у цих людей немає активів в Україні? Потрібно дуже уважно дивитися, що відбувається. Зараз, коли Кабінет Міністрів і відомства відпрацюють по кожному з них, ви все побачите. У нас ніяких немає таємниць від нашого народу. Ви все побачите по кожному з цих суб'єктів, які потрапляють під санкції", - зазначив секретар РНБО.

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"Якщо ви вважаєте, що на них це (санкції РНБО. - Ред.) не впливають, то ви дуже помиляєтеся", - додав Данілов.

Нагадаємо, раніше РНБО ввів санкції проти втікача президента Віктора Януковича, експрем'єра Миколи Азарова колишніх чиновників, які сприяють зміцненню окупаційного режиму в Криму і на Донбасі.