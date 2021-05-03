В 2017 году из $1,5 млрд "денег Януковича" 87% были наличными, - Енин
В государственный бюджет Украины возвращены $1,5 млрд - средства окружения экс-президента Виктора Януковича, из них 87% - это наличные деньги.
Об этом в программе "Неофициальный разговор" телеканала "Дом" сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.
"Я принимал активное участие в том, что мы вернули в государственный бюджет $1,5 млрд. И это не какие-то мифические ценные бумаги, это $1,3 млрд наличными средствами и порядка $200 млн ценными бумагами, на размер которых был сокращен государственный долг Украины… Мы впервые в истории двусторонних отношений с США вернули $600 тыс. с американской земли", - рассказал Енин.
Он напомнил, что речь идет о преступной организации времен Януковича, "когда, по сути, ближайшее окружение Януковича, которое родом из Донбасса, обворовывало, прежде всего, тот же Донбасс".
"Они собирали деньги со всей Украины, со всех отраслей экономики, отмывали их сначала в Украине, потом через так называемые предприятия-хабы выводили эти деньги в международные "отмывочные" центры", - сообщил заместитель министра.
Енин отметил, что работа по возвращению активов Януковича и его окружения продолжается.
Напомним, 28 апреля 2017 года вступило в силу решение Краматорского городского суда (Донецкая область) о конфискации около $1,5 млрд в виде денежных средств, облигаций внутреннего государственного займа на счетах окружения экс-президента Виктора Януковича. Семь кипрских компаний - владельцев облигаций внутреннего государственного займа - обжаловали решение суда о спецконфискации.
22 февраля 2019 года стало известно, что на банковский счет Государственной казначейской службы Украины поступили 1 млрд 478,5 млн грн, переданных государству в порядке спецконфискации средств режима беглого Виктора Януковича.
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Но зеленое стадо половину украдет...а вторую закатает в асфальт..
В чому, для вас, різниця між коболевим і вітренком? У кого з них більша зарплата? Какаяразніца?
"Аудит тільки виявив фінансові порушення "слуг", а дороги вже починають сипатися"
https://www.youtube.com/watch?v=plqJojeJ74I
16 жовтня 2019 року .
"Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи."
"Йес!
Ми це зробили.
За матеріалами розслідування прокуратури сил АТО вступило в законну силу рішення суду про конфіскацію в Держбюджет України близько 1,5 млрд доларів так званого "общака" Януковича і К.
Зараз працівники Ощадбанку, де знаходяться заарештовані кошти, і Держказначейства виконують рішення суду.
Впевнений, що ці кошти, вкрадені мафією Януковича, мають бути використані так, щоб це відчула Армія і народ України.
Хочу відзначити роботу прокурора сил АТО К. Кулика, заступників Генпрокурора Є. Єніна та А. Стрижевської.
Дякую за допомогу народним депутатами Т. Чорновол і С. Пашинському. "
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"Прокурор Кулик звинувачує Порошенка у перешкоджанні слідства про відмивання коштів"
https://www.youtube.com/watch?v=KRuDfmuYvH4&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
А з фільмом про вагнерівців все буде набагато швидше. Адже Беллінгкет - це не Зе і не його ОПа.
Сколько там саака сказал? по 37 миллиардов в год воруют зеленые! куда там овощу до них)))
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Сарана, в турборежимі, зжере все до копійки. Під особистим контролем ВАЗеленського.