В 2017 году из $1,5 млрд "денег Януковича" 87% были наличными, - Енин

В государственный бюджет Украины возвращены $1,5 млрд - средства окружения экс-президента Виктора Януковича, из них 87% - это наличные деньги.

Об этом в программе "Неофициальный разговор" телеканала "Дом" сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.

"Я принимал активное участие в том, что мы вернули в государственный бюджет $1,5 млрд. И это не какие-то мифические ценные бумаги, это $1,3 млрд наличными средствами и порядка $200 млн ценными бумагами, на размер которых был сокращен государственный долг Украины… Мы впервые в истории двусторонних отношений с США вернули $600 тыс. с американской земли", - рассказал Енин.

Он напомнил, что речь идет о преступной организации времен Януковича, "когда, по сути, ближайшее окружение Януковича, которое родом из Донбасса, обворовывало, прежде всего, тот же Донбасс".

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"Они собирали деньги со всей Украины, со всех отраслей экономики, отмывали их сначала в Украине, потом через так называемые предприятия-хабы выводили эти деньги в международные "отмывочные" центры", - сообщил заместитель министра.

Енин отметил, что работа по возвращению активов Януковича и его окружения продолжается.

Напомним, 28 апреля 2017 года вступило в силу решение Краматорского городского суда (Донецкая область) о конфискации около $1,5 млрд в виде денежных средств, облигаций внутреннего государственного займа на счетах окружения экс-президента Виктора Януковича. Семь кипрских компаний - владельцев облигаций внутреннего государственного займа - обжаловали решение суда о спецконфискации.

22 февраля 2019 года стало известно, что на банковский счет Государственной казначейской службы Украины поступили 1 млрд 478,5 млн грн, переданных государству в порядке спецконфискации средств режима беглого Виктора Януковича.

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