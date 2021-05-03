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Новости Семья Януковича
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В 2017 году из $1,5 млрд "денег Януковича" 87% были наличными, - Енин

В 2017 году из $1,5 млрд

В государственный бюджет Украины возвращены $1,5 млрд - средства окружения экс-президента Виктора Януковича, из них 87% - это наличные деньги.

Об этом в программе "Неофициальный разговор" телеканала "Дом" сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.

"Я принимал активное участие в том, что мы вернули в государственный бюджет $1,5 млрд. И это не какие-то мифические ценные бумаги, это $1,3 млрд наличными средствами и порядка $200 млн ценными бумагами, на размер которых был сокращен государственный долг Украины… Мы впервые в истории двусторонних отношений с США вернули $600 тыс. с американской земли", - рассказал Енин.

Он напомнил, что речь идет о преступной организации времен Януковича, "когда, по сути, ближайшее окружение Януковича, которое родом из Донбасса, обворовывало, прежде всего, тот же Донбасс".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сумма претензий украинских предприятий к России из-за оккупации превышает $4,5 млрд, - Енин

"Они собирали деньги со всей Украины, со всех отраслей экономики, отмывали их сначала в Украине, потом через так называемые предприятия-хабы выводили эти деньги в международные "отмывочные" центры", - сообщил заместитель министра.

Енин отметил, что работа по возвращению активов Януковича и его окружения продолжается.

Напомним, 28 апреля 2017 года вступило в силу решение Краматорского городского суда (Донецкая область) о конфискации около $1,5 млрд в виде денежных средств, облигаций внутреннего государственного займа на счетах окружения экс-президента Виктора Януковича. Семь кипрских компаний - владельцев облигаций внутреннего государственного займа - обжаловали решение суда о спецконфискации.

22 февраля 2019 года стало известно, что на банковский счет Государственной казначейской службы Украины поступили 1 млрд 478,5 млн грн, переданных государству в порядке спецконфискации средств режима беглого Виктора Януковича.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мы не смогли вернуть ни одного доллара Украине, - экс-агент ФБР Гринуэй о возвращении денег режима Януковича. ВИДЕО

Автор: 

госбюджет (1186) Янукович (30784) Енин (328)


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Топ комментарии
+26
То бишь...это заслуга Порошенко и его команды...но ни как не зелеого стада..
Но зеленое стадо половину украдет...а вторую закатает в асфальт..
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03.05.2021 20:55
+17
Ось цього разу до події причетний Порошенко !!!))
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03.05.2021 20:59
+17
Під асфальтом "Великого крадівницьтва" !!!)))
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03.05.2021 21:01
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кто бы мог подумать , а с шапок начинал
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03.05.2021 20:53 Ответить
Батя "работал" без отдыха.
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04.05.2021 07:04 Ответить
зелені - скоріше витрачайте на "велике крадівництво"
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03.05.2021 20:54 Ответить
Гроші підуть на ГПУ і ДБР але не на ЗСУ.
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03.05.2021 21:45 Ответить
То бишь...это заслуга Порошенко и его команды...но ни как не зелеого стада..
Но зеленое стадо половину украдет...а вторую закатает в асфальт..
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03.05.2021 20:55 Ответить
Вифсьоврёте,Порошенко все вкрав і вивіз на Мальдіви !!!)))
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03.05.2021 21:00 Ответить
Не на Мальдіви, а на Кіпр. От він зара зібрався поїхати перевірити як вони там себе почувають. А Бубочка навіть наружку за ним виставив, щоб прослідкувати де він їх заховав?
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03.05.2021 22:00 Ответить
Поху..,московські агресори та корумповані гниди,Порошенко-це реальна загроза Україні та українцям !!!))))
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03.05.2021 22:06 Ответить
https://censor.net/ru/user/470343Дмитро, а хто такi Свинарчуки?
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04.05.2021 00:01 Ответить
И где же они два года зависали?
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03.05.2021 21:01 Ответить
Апелляции...и прочее...Украина...во всяком случае при Президенте Порошенко являлась правовым государством...при зеленом стаде у власти я в этом конечно не уверен..
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03.05.2021 21:04 Ответить
Ни при одном из шести президентов Украина не была правовым государством, тем более при пятом!
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03.05.2021 21:14 Ответить
Ага...только именно при Президенте Порошенко нагнуи газпром на миллиарды...и конфисковали деньги янукодлы...причем так что все они попали в бюджет...
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03.05.2021 21:17 Ответить
В остатке от зарплаты Коболева, более ляма баксов в месяц.
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03.05.2021 21:21 Ответить
Коболева? А вітренка забули? Чи він так професійно ліг під зЕ- беню, що вже недоторканний?
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03.05.2021 21:49 Ответить
Может тебе еще перечислить ВР, КМ, ОП, ... , и всех президентов?
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04.05.2021 10:22 Ответить
І до чого це?
В чому, для вас, різниця між коболевим і вітренком? У кого з них більша зарплата? Какаяразніца?
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04.05.2021 10:30 Ответить
Я привел пример, а не перечислял всех.
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04.05.2021 10:32 Ответить
от это ты рванул...- сам-то хоть веришь..???
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03.05.2021 21:32 Ответить
Еще заслуга Поц-рошенко, что солнце встает на востоке и садится на западе. Хотя у Гройсмана иное мнение. Говорит, если бы Поця ему не мешал, то он бы показал как надо руководить страной.
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03.05.2021 21:23 Ответить
Каким боком этот пятый президент, лидер фракции пэс к возврату денег?
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03.05.2021 21:46 Ответить
Пердак потуши зебил..сгоришь весь нафиг..
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03.05.2021 22:25 Ответить
Ось цього разу до події причетний Порошенко !!!))
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03.05.2021 20:59 Ответить
Где деньги? Где наши Нептуны, где ракеты, где завод боеприпасов?!
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03.05.2021 21:00 Ответить
Під асфальтом "Великого крадівницьтва" !!!)))
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03.05.2021 21:01 Ответить
Ви проти доріг в Україні.
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03.05.2021 21:28 Ответить
Я за дороги ,я проти закатування під асфальт вселяких фондів та програм,проти окозамилювання "великих будівничих" !!!))))
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03.05.2021 21:33 Ответить
У нас доріг багато років не було. Зараз роблять хорошу якісну дорогу. Ми як наче в цивілізацію потрапляємо.
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03.05.2021 21:41 Ответить
Я за гарні дороги !! Я проти розкрадання коштів ,буцімто на "велике будівництво",проти будівництва доріг за рахунок коштів Ковідфонда та т.п. фондів та соціальних програм !!!)))
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03.05.2021 21:48 Ответить
Вже є? Серйозно?

"Аудит тільки виявив фінансові порушення "слуг", а дороги вже починають сипатися"
https://www.youtube.com/watch?v=plqJojeJ74I
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03.05.2021 21:55 Ответить
Так вспоминай сразу и пэтины богданы для армии и ремонт бронекатеров, и многое другое.
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04.05.2021 10:21 Ответить
Та ви шо? Згадали, і як? Знайшли зраду? Кримінальне провадження? Суд? Вирок? І шо з "многим другим"?
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04.05.2021 10:50 Ответить
А судьи кто? Судебная рЭХФорма чья?
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04.05.2021 11:58 Ответить
Як, чЬя? Фуйлова. Втілена ВАЗеленським- портновим і "слугами неукраїнського наріду" в турборежимі. Не слідкуєте за "досягненнями" "велічайшего лідера"?
16 жовтня 2019 року .
"Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи."
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04.05.2021 12:13 Ответить
Твой БоХ- твоя иллюзия. Придет время, разочарушься.
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04.05.2021 12:23 Ответить
По факту є що заперечити, чи обійдетесь смородом?
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04.05.2021 12:43 Ответить
Можете не заперечувати, від вас і так смердить!!!
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04.05.2021 12:46 Ответить
Злив зараховано.
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04.05.2021 13:40 Ответить
Я думал, что ты только воняешь, а ты еще и тупишь!
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04.05.2021 13:44 Ответить
Єнін захотів подякувати Луценку ? Були часи...
"Йес!
Ми це зробили.
За матеріалами розслідування прокуратури сил АТО вступило в законну силу рішення суду про конфіскацію в Держбюджет України близько 1,5 млрд доларів так званого "общака" Януковича і К.
Зараз працівники Ощадбанку, де знаходяться заарештовані кошти, і Держказначейства виконують рішення суду.
Впевнений, що ці кошти, вкрадені мафією Януковича, мають бути використані так, щоб це відчула Армія і народ України.
Хочу відзначити роботу прокурора сил АТО К. Кулика, заступників Генпрокурора Є. Єніна та А. Стрижевської.
Дякую за допомогу народним депутатами Т. Чорновол і С. Пашинському. "

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=717043175161527&set=a.139021569630360.1073741834.100005675529100&type=3&theater
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03.05.2021 21:07 Ответить
Это случайно не этот Кулик???
"Прокурор Кулик звинувачує Порошенка у перешкоджанні слідства про відмивання коштів"
https://www.youtube.com/watch?v=KRuDfmuYvH4&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
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03.05.2021 21:32 Ответить
Той.І Єнін той,і Вітренко з Коболєвим-ті,й Мустафа з Сєруньою,звичайно.
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03.05.2021 21:46 Ответить
Ну тогда ждемс , что и у Пеца что нибудь конфискуют. Например "слипый" траст.
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03.05.2021 21:56 Ответить
https://censor.net/ru/user/382083: "Ну тогда ждемс"

До держбюджету повернули $1,5 млрд "грошей Януковича", з яких 87% - готівка, - Єнін - Цензор.НЕТ 1741
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03.05.2021 22:38 Ответить
Хороша фотка. Мне кого то напоминает. Поцю на Кипре. Или в Панаме. Кстати. А где его дружбан Ротшильд?
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03.05.2021 22:43 Ответить
Поц багато де бував. І ось як все починалося:

До держбюджету повернули $1,5 млрд "грошей Януковича", з яких 87% - готівка, - Єнін - Цензор.НЕТ 5055
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03.05.2021 22:58 Ответить
Достойные наследники Поциного "слепого" траста и его дружбана Ротшильда. Так сказать Оманские сменили Панамских.
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03.05.2021 23:03 Ответить
До держбюджету повернули $1,5 млрд "грошей Януковича", з яких 87% - готівка, - Єнін - Цензор.НЕТ 8901
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03.05.2021 23:09 Ответить
А что, нет? Поц натуральный, как и папередник.
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03.05.2021 23:22 Ответить
До держбюджету повернули $1,5 млрд "грошей Януковича", з яких 87% - готівка, - Єнін - Цензор.НЕТ 9060
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04.05.2021 00:05 Ответить
Таня, там простіше: Глазков чекає "что у Пеца что нибудь конфискуют". Вже два роки чекає.
А з фільмом про вагнерівців все буде набагато швидше. Адже Беллінгкет - це не Зе і не його ОПа.
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04.05.2021 00:04 Ответить
дочекаєшся, ЗЕбілка.
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04.05.2021 00:42 Ответить
это < 1% от украденного янеком и его братвой. долго возвращали. а любопытно, с какой скоростью зелюки по карманам рассуют - 7 лет или 7 дней. а может хозяину вернут?
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03.05.2021 21:08 Ответить
Цікаво, яким чином вернули $1,3 млрд ГОТІВКОЮ? Невже пригнали назад з Ростова ті самі КамАЗи?
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03.05.2021 21:09 Ответить
Скорее всего просто пучки электронов без массы переместились с одного накопителя на другой.
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03.05.2021 22:00 Ответить
Ну тепер вже через Оман пиляють. Чи через Росію?
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03.05.2021 21:11 Ответить
Я тут погуглив мільйон баксів стодолларовими купюрами важить 10 кг, тобто півтора ярди готівкою це 15 ТОНН БАБЛА.
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03.05.2021 21:12 Ответить
Неужели Азирова на паяльник посадили?
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03.05.2021 21:12 Ответить
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03.05.2021 21:15 Ответить
"Они собирали деньги со всей Украины, со всех отраслей экономики, отмывали их сначала в Украине, потом через так называемые предприятия-хабы выводили эти деньги в международные "отмывочные" центры"----и зеленое стад продолжает дело своих духовных наставников и учителей!
Сколько там саака сказал? по 37 миллиардов в год воруют зеленые! куда там овощу до них)))
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03.05.2021 21:19 Ответить
Краще б документи показали, бо слугам брехати як Сірку на місяць погавкати.
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03.05.2021 21:19 Ответить
Индюкович Азиров и Трамадольная Королева Украины Раиса Богабырева с сыновьями, скомуниздили столько бабла через Сашу Стоматолога,что бюджет США нищеброды...
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03.05.2021 21:21 Ответить
ну и.....ну игде ж они ?
До держбюджету повернули $1,5 млрд "грошей Януковича", з яких 87% - готівка, - Єнін - Цензор.НЕТ 8579

..
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03.05.2021 21:21 Ответить
Финансовая полиция США следит за каждым своим долларом...,в любой стране Мира...,от Австралии до Гренландии не говоря о Срани Мавзолейной... Министр финансов США сегодня Джанет Йелен...а эта Миссис найдет каждый цент... Дятлы Мавзолейные...
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03.05.2021 21:31 Ответить
А КАМАЗы? -- тоже ж денег стоят!
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03.05.2021 21:38 Ответить
А где деньги ?
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03.05.2021 21:59 Ответить
Лапша на уши
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03.05.2021 22:01 Ответить
Хотілось би порадіти, та ...
Сарана, в турборежимі, зжере все до копійки. Під особистим контролем ВАЗеленського.
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03.05.2021 22:01 Ответить
Спасибо вам Виктор Фёдорович за бабло! https://images.cnscdn.com/images/7/a/3/f/7a3fa6f476209eea6b8f7f3555b567c1/original.jpghttps://images.cnscdn.com/images/7/a/3/f/7a3fa6f476209eea6b8f7f3555b567c1/original.jpg
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03.05.2021 22:11 Ответить
Нашли чем гордится,эта сумма только карманные расходы Ахметова в Украине.
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03.05.2021 22:18 Ответить
Зупинися, Клован Зелений! Що ж ти твориш?
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03.05.2021 22:20 Ответить
№32
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03.05.2021 22:48 Ответить
За 5 років клоунади вкрадуть значно більше.
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04.05.2021 00:16 Ответить
Та вони за два роки вже такі "чорні" дірки "прогризли"в Держбюджеті, не кажути про сумісну "роботу" з мишами в Держрезерві.
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04.05.2021 07:11 Ответить
 
 