У 2017 році з $1,5 мільярда "грошей Януковича" 87% були готівкою, - Єнін

У державний бюджет України повернуті $1,5 млрд - кошти оточення експрезидента Віктора Януковича, з них 87% - це готівкові гроші.

Про це в програмі "Неофіційна розмова" телеканалу "Дом" повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ.

"Я брав активну участь в тому, що ми повернули до державного бюджету 1,5 млрд дол. І це не якісь міфічні цінні папери, це 1,3 млрд дол. готівкою і близько 200 млн дол. цінними паперами, на розмір яких був скорочений державний борг України... Ми вперше в історії двосторонніх відносин з США повернули 600 тис. дол. з американської землі", — розповів Єнін.

Він нагадав, що мова про злочинну організацію часів Януковича, "коли найближче оточення Януковича, яке родом з Донбасу, обкрадало, перш за все, той же Донбас".

"Вони збирали гроші з усієї України, з усіх галузей економіки, відмивали їх спочатку в Україні, потім через так звані підприємства-хаби виводили ці гроші в міжнародні "відмивочні" центри", — повідомив заступник міністра.

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Єнін зазначив, що робота щодо повернення активів Януковича та його оточення триває.

Нагадаємо, 28 квітня 2017 року набуло чинності рішення Краматорського міського суду (Донецька область) про конфіскацію близько $1,5 млрд у вигляді грошових коштів, облігацій внутрішньої державної позики на рахунках оточення експрезидента Віктора Януковича. Сім кіпрських компаній - власників облігацій внутрішньої державної позики - оскаржили рішення суду про спецконфіскацію.

22 лютого 2019 року стало відомо, що на банківський рахунок Державної казначейської служби України надійшли 1 млрд 478,5 млн грн, переданих державі в порядку спецконфіскації коштів режиму Віктора Януковича-утікача.