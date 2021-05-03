У 2017 році з $1,5 мільярда "грошей Януковича" 87% були готівкою, - Єнін
У державний бюджет України повернуті $1,5 млрд - кошти оточення експрезидента Віктора Януковича, з них 87% - це готівкові гроші.
Про це в програмі "Неофіційна розмова" телеканалу "Дом" повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ.
"Я брав активну участь в тому, що ми повернули до державного бюджету 1,5 млрд дол. І це не якісь міфічні цінні папери, це 1,3 млрд дол. готівкою і близько 200 млн дол. цінними паперами, на розмір яких був скорочений державний борг України... Ми вперше в історії двосторонніх відносин з США повернули 600 тис. дол. з американської землі", — розповів Єнін.
Він нагадав, що мова про злочинну організацію часів Януковича, "коли найближче оточення Януковича, яке родом з Донбасу, обкрадало, перш за все, той же Донбас".
"Вони збирали гроші з усієї України, з усіх галузей економіки, відмивали їх спочатку в Україні, потім через так звані підприємства-хаби виводили ці гроші в міжнародні "відмивочні" центри", — повідомив заступник міністра.
Єнін зазначив, що робота щодо повернення активів Януковича та його оточення триває.
Нагадаємо, 28 квітня 2017 року набуло чинності рішення Краматорського міського суду (Донецька область) про конфіскацію близько $1,5 млрд у вигляді грошових коштів, облігацій внутрішньої державної позики на рахунках оточення експрезидента Віктора Януковича. Сім кіпрських компаній - власників облігацій внутрішньої державної позики - оскаржили рішення суду про спецконфіскацію.
22 лютого 2019 року стало відомо, що на банківський рахунок Державної казначейської служби України надійшли 1 млрд 478,5 млн грн, переданих державі в порядку спецконфіскації коштів режиму Віктора Януковича-утікача.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но зеленое стадо половину украдет...а вторую закатает в асфальт..
В чому, для вас, різниця між коболевим і вітренком? У кого з них більша зарплата? Какаяразніца?
"Аудит тільки виявив фінансові порушення "слуг", а дороги вже починають сипатися"
https://www.youtube.com/watch?v=plqJojeJ74I
16 жовтня 2019 року .
"Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи."
"Йес!
Ми це зробили.
За матеріалами розслідування прокуратури сил АТО вступило в законну силу рішення суду про конфіскацію в Держбюджет України близько 1,5 млрд доларів так званого "общака" Януковича і К.
Зараз працівники Ощадбанку, де знаходяться заарештовані кошти, і Держказначейства виконують рішення суду.
Впевнений, що ці кошти, вкрадені мафією Януковича, мають бути використані так, щоб це відчула Армія і народ України.
Хочу відзначити роботу прокурора сил АТО К. Кулика, заступників Генпрокурора Є. Єніна та А. Стрижевської.
Дякую за допомогу народним депутатами Т. Чорновол і С. Пашинському. "
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=717043175161527&set=a.139021569630360.1073741834.100005675529100&type=3&theater
"Прокурор Кулик звинувачує Порошенка у перешкоджанні слідства про відмивання коштів"
https://www.youtube.com/watch?v=KRuDfmuYvH4&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
А з фільмом про вагнерівців все буде набагато швидше. Адже Беллінгкет - це не Зе і не його ОПа.
Сколько там саака сказал? по 37 миллиардов в год воруют зеленые! куда там овощу до них)))
..
Сарана, в турборежимі, зжере все до копійки. Під особистим контролем ВАЗеленського.