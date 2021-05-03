УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11599 відвідувачів онлайн
Новини Сім'я Януковича
14 760 78

У 2017 році з $1,5 мільярда "грошей Януковича" 87% були готівкою, - Єнін

У 2017 році з $1,5 мільярда

У державний бюджет України повернуті $1,5 млрд - кошти оточення експрезидента Віктора Януковича, з них 87% - це готівкові гроші.

Про це в програмі "Неофіційна розмова" телеканалу "Дом" повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ.

"Я брав активну участь в тому, що ми повернули до державного бюджету 1,5 млрд дол. І це не якісь міфічні цінні папери, це 1,3 млрд дол. готівкою і близько 200 млн дол. цінними паперами, на розмір яких був скорочений державний борг України... Ми вперше в історії двосторонніх відносин з США повернули 600 тис. дол. з американської землі", — розповів Єнін.

Він нагадав, що мова про злочинну організацію часів Януковича, "коли найближче оточення Януковича, яке родом з Донбасу, обкрадало, перш за все, той же Донбас".

"Вони збирали гроші з усієї України, з усіх галузей економіки, відмивали їх спочатку в Україні, потім через так звані підприємства-хаби виводили ці гроші в міжнародні "відмивочні" центри", — повідомив заступник міністра.

Також читайте: На рахунки Держказначейства надійшли 1,47 млрд грн від спецконфіскації коштів злочинної організації Януковича, - Сарган. ДОКУМЕНТ

Єнін зазначив, що робота щодо повернення активів Януковича та його оточення триває.

Нагадаємо, 28 квітня 2017 року набуло чинності рішення Краматорського міського суду (Донецька область) про конфіскацію близько $1,5 млрд у вигляді грошових коштів, облігацій внутрішньої державної позики на рахунках оточення експрезидента Віктора Януковича. Сім кіпрських компаній - власників облігацій внутрішньої державної позики - оскаржили рішення суду про спецконфіскацію.

22 лютого 2019 року стало відомо, що на банківський рахунок Державної казначейської служби України надійшли 1 млрд 478,5 млн грн, переданих державі в порядку спецконфіскації коштів режиму Віктора Януковича-утікача.

Автор: 

держбюджет (2387) Янукович (10777) Єнін (348)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+26
То бишь...это заслуга Порошенко и его команды...но ни как не зелеого стада..
Но зеленое стадо половину украдет...а вторую закатает в асфальт..
показати весь коментар
03.05.2021 20:55
+17
Ось цього разу до події причетний Порошенко !!!))
показати весь коментар
03.05.2021 20:59
+17
Під асфальтом "Великого крадівницьтва" !!!)))
показати весь коментар
03.05.2021 21:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кто бы мог подумать , а с шапок начинал
показати весь коментар
03.05.2021 20:53 Відповісти
Батя "работал" без отдыха.
показати весь коментар
04.05.2021 07:04 Відповісти
зелені - скоріше витрачайте на "велике крадівництво"
показати весь коментар
03.05.2021 20:54 Відповісти
Гроші підуть на ГПУ і ДБР але не на ЗСУ.
показати весь коментар
03.05.2021 21:45 Відповісти
То бишь...это заслуга Порошенко и его команды...но ни как не зелеого стада..
Но зеленое стадо половину украдет...а вторую закатает в асфальт..
показати весь коментар
03.05.2021 20:55 Відповісти
Вифсьоврёте,Порошенко все вкрав і вивіз на Мальдіви !!!)))
показати весь коментар
03.05.2021 21:00 Відповісти
Не на Мальдіви, а на Кіпр. От він зара зібрався поїхати перевірити як вони там себе почувають. А Бубочка навіть наружку за ним виставив, щоб прослідкувати де він їх заховав?
показати весь коментар
03.05.2021 22:00 Відповісти
Поху..,московські агресори та корумповані гниди,Порошенко-це реальна загроза Україні та українцям !!!))))
показати весь коментар
03.05.2021 22:06 Відповісти
https://censor.net/ru/user/470343Дмитро, а хто такi Свинарчуки?
показати весь коментар
04.05.2021 00:01 Відповісти
И где же они два года зависали?
показати весь коментар
03.05.2021 21:01 Відповісти
Апелляции...и прочее...Украина...во всяком случае при Президенте Порошенко являлась правовым государством...при зеленом стаде у власти я в этом конечно не уверен..
показати весь коментар
03.05.2021 21:04 Відповісти
Ни при одном из шести президентов Украина не была правовым государством, тем более при пятом!
показати весь коментар
03.05.2021 21:14 Відповісти
Ага...только именно при Президенте Порошенко нагнуи газпром на миллиарды...и конфисковали деньги янукодлы...причем так что все они попали в бюджет...
показати весь коментар
03.05.2021 21:17 Відповісти
В остатке от зарплаты Коболева, более ляма баксов в месяц.
показати весь коментар
03.05.2021 21:21 Відповісти
Коболева? А вітренка забули? Чи він так професійно ліг під зЕ- беню, що вже недоторканний?
показати весь коментар
03.05.2021 21:49 Відповісти
Может тебе еще перечислить ВР, КМ, ОП, ... , и всех президентов?
показати весь коментар
04.05.2021 10:22 Відповісти
І до чого це?
В чому, для вас, різниця між коболевим і вітренком? У кого з них більша зарплата? Какаяразніца?
показати весь коментар
04.05.2021 10:30 Відповісти
Я привел пример, а не перечислял всех.
показати весь коментар
04.05.2021 10:32 Відповісти
от это ты рванул...- сам-то хоть веришь..???
показати весь коментар
03.05.2021 21:32 Відповісти
Еще заслуга Поц-рошенко, что солнце встает на востоке и садится на западе. Хотя у Гройсмана иное мнение. Говорит, если бы Поця ему не мешал, то он бы показал как надо руководить страной.
показати весь коментар
03.05.2021 21:23 Відповісти
Каким боком этот пятый президент, лидер фракции пэс к возврату денег?
показати весь коментар
03.05.2021 21:46 Відповісти
Пердак потуши зебил..сгоришь весь нафиг..
показати весь коментар
03.05.2021 22:25 Відповісти
Ось цього разу до події причетний Порошенко !!!))
показати весь коментар
03.05.2021 20:59 Відповісти
Где деньги? Где наши Нептуны, где ракеты, где завод боеприпасов?!
показати весь коментар
03.05.2021 21:00 Відповісти
Під асфальтом "Великого крадівницьтва" !!!)))
показати весь коментар
03.05.2021 21:01 Відповісти
Ви проти доріг в Україні.
показати весь коментар
03.05.2021 21:28 Відповісти
Я за дороги ,я проти закатування під асфальт вселяких фондів та програм,проти окозамилювання "великих будівничих" !!!))))
показати весь коментар
03.05.2021 21:33 Відповісти
У нас доріг багато років не було. Зараз роблять хорошу якісну дорогу. Ми як наче в цивілізацію потрапляємо.
показати весь коментар
03.05.2021 21:41 Відповісти
Я за гарні дороги !! Я проти розкрадання коштів ,буцімто на "велике будівництво",проти будівництва доріг за рахунок коштів Ковідфонда та т.п. фондів та соціальних програм !!!)))
показати весь коментар
03.05.2021 21:48 Відповісти
Вже є? Серйозно?

"Аудит тільки виявив фінансові порушення "слуг", а дороги вже починають сипатися"
https://www.youtube.com/watch?v=plqJojeJ74I
показати весь коментар
03.05.2021 21:55 Відповісти
Так вспоминай сразу и пэтины богданы для армии и ремонт бронекатеров, и многое другое.
показати весь коментар
04.05.2021 10:21 Відповісти
Та ви шо? Згадали, і як? Знайшли зраду? Кримінальне провадження? Суд? Вирок? І шо з "многим другим"?
показати весь коментар
04.05.2021 10:50 Відповісти
А судьи кто? Судебная рЭХФорма чья?
показати весь коментар
04.05.2021 11:58 Відповісти
Як, чЬя? Фуйлова. Втілена ВАЗеленським- портновим і "слугами неукраїнського наріду" в турборежимі. Не слідкуєте за "досягненнями" "велічайшего лідера"?
16 жовтня 2019 року .
"Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи."
показати весь коментар
04.05.2021 12:13 Відповісти
Твой БоХ- твоя иллюзия. Придет время, разочарушься.
показати весь коментар
04.05.2021 12:23 Відповісти
По факту є що заперечити, чи обійдетесь смородом?
показати весь коментар
04.05.2021 12:43 Відповісти
Можете не заперечувати, від вас і так смердить!!!
показати весь коментар
04.05.2021 12:46 Відповісти
Злив зараховано.
показати весь коментар
04.05.2021 13:40 Відповісти
Я думал, что ты только воняешь, а ты еще и тупишь!
показати весь коментар
04.05.2021 13:44 Відповісти
Єнін захотів подякувати Луценку ? Були часи...
"Йес!
Ми це зробили.
За матеріалами розслідування прокуратури сил АТО вступило в законну силу рішення суду про конфіскацію в Держбюджет України близько 1,5 млрд доларів так званого "общака" Януковича і К.
Зараз працівники Ощадбанку, де знаходяться заарештовані кошти, і Держказначейства виконують рішення суду.
Впевнений, що ці кошти, вкрадені мафією Януковича, мають бути використані так, щоб це відчула Армія і народ України.
Хочу відзначити роботу прокурора сил АТО К. Кулика, заступників Генпрокурора Є. Єніна та А. Стрижевської.
Дякую за допомогу народним депутатами Т. Чорновол і С. Пашинському. "

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=717043175161527&set=a.139021569630360.1073741834.100005675529100&type=3&theater
показати весь коментар
03.05.2021 21:07 Відповісти
Это случайно не этот Кулик???
"Прокурор Кулик звинувачує Порошенка у перешкоджанні слідства про відмивання коштів"
https://www.youtube.com/watch?v=KRuDfmuYvH4&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
показати весь коментар
03.05.2021 21:32 Відповісти
Той.І Єнін той,і Вітренко з Коболєвим-ті,й Мустафа з Сєруньою,звичайно.
показати весь коментар
03.05.2021 21:46 Відповісти
Ну тогда ждемс , что и у Пеца что нибудь конфискуют. Например "слипый" траст.
показати весь коментар
03.05.2021 21:56 Відповісти
https://censor.net/ru/user/382083: "Ну тогда ждемс"

До держбюджету повернули $1,5 млрд "грошей Януковича", з яких 87% - готівка, - Єнін - Цензор.НЕТ 1741
показати весь коментар
03.05.2021 22:38 Відповісти
Хороша фотка. Мне кого то напоминает. Поцю на Кипре. Или в Панаме. Кстати. А где его дружбан Ротшильд?
показати весь коментар
03.05.2021 22:43 Відповісти
Поц багато де бував. І ось як все починалося:

До держбюджету повернули $1,5 млрд "грошей Януковича", з яких 87% - готівка, - Єнін - Цензор.НЕТ 5055
показати весь коментар
03.05.2021 22:58 Відповісти
Достойные наследники Поциного "слепого" траста и его дружбана Ротшильда. Так сказать Оманские сменили Панамских.
показати весь коментар
03.05.2021 23:03 Відповісти
До держбюджету повернули $1,5 млрд "грошей Януковича", з яких 87% - готівка, - Єнін - Цензор.НЕТ 8901
показати весь коментар
03.05.2021 23:09 Відповісти
А что, нет? Поц натуральный, как и папередник.
показати весь коментар
03.05.2021 23:22 Відповісти
До держбюджету повернули $1,5 млрд "грошей Януковича", з яких 87% - готівка, - Єнін - Цензор.НЕТ 9060
показати весь коментар
04.05.2021 00:05 Відповісти
Таня, там простіше: Глазков чекає "что у Пеца что нибудь конфискуют". Вже два роки чекає.
А з фільмом про вагнерівців все буде набагато швидше. Адже Беллінгкет - це не Зе і не його ОПа.
показати весь коментар
04.05.2021 00:04 Відповісти
дочекаєшся, ЗЕбілка.
показати весь коментар
04.05.2021 00:42 Відповісти
это < 1% от украденного янеком и его братвой. долго возвращали. а любопытно, с какой скоростью зелюки по карманам рассуют - 7 лет или 7 дней. а может хозяину вернут?
показати весь коментар
03.05.2021 21:08 Відповісти
Цікаво, яким чином вернули $1,3 млрд ГОТІВКОЮ? Невже пригнали назад з Ростова ті самі КамАЗи?
показати весь коментар
03.05.2021 21:09 Відповісти
Скорее всего просто пучки электронов без массы переместились с одного накопителя на другой.
показати весь коментар
03.05.2021 22:00 Відповісти
Ну тепер вже через Оман пиляють. Чи через Росію?
показати весь коментар
03.05.2021 21:11 Відповісти
Я тут погуглив мільйон баксів стодолларовими купюрами важить 10 кг, тобто півтора ярди готівкою це 15 ТОНН БАБЛА.
показати весь коментар
03.05.2021 21:12 Відповісти
Неужели Азирова на паяльник посадили?
показати весь коментар
03.05.2021 21:12 Відповісти
показати весь коментар
03.05.2021 21:15 Відповісти
"Они собирали деньги со всей Украины, со всех отраслей экономики, отмывали их сначала в Украине, потом через так называемые предприятия-хабы выводили эти деньги в международные "отмывочные" центры"----и зеленое стад продолжает дело своих духовных наставников и учителей!
Сколько там саака сказал? по 37 миллиардов в год воруют зеленые! куда там овощу до них)))
показати весь коментар
03.05.2021 21:19 Відповісти
Краще б документи показали, бо слугам брехати як Сірку на місяць погавкати.
показати весь коментар
03.05.2021 21:19 Відповісти
Индюкович Азиров и Трамадольная Королева Украины Раиса Богабырева с сыновьями, скомуниздили столько бабла через Сашу Стоматолога,что бюджет США нищеброды...
показати весь коментар
03.05.2021 21:21 Відповісти
ну и.....ну игде ж они ?
До держбюджету повернули $1,5 млрд "грошей Януковича", з яких 87% - готівка, - Єнін - Цензор.НЕТ 8579

..
показати весь коментар
03.05.2021 21:21 Відповісти
Финансовая полиция США следит за каждым своим долларом...,в любой стране Мира...,от Австралии до Гренландии не говоря о Срани Мавзолейной... Министр финансов США сегодня Джанет Йелен...а эта Миссис найдет каждый цент... Дятлы Мавзолейные...
показати весь коментар
03.05.2021 21:31 Відповісти
А КАМАЗы? -- тоже ж денег стоят!
показати весь коментар
03.05.2021 21:38 Відповісти
А где деньги ?
показати весь коментар
03.05.2021 21:59 Відповісти
Лапша на уши
показати весь коментар
03.05.2021 22:01 Відповісти
Хотілось би порадіти, та ...
Сарана, в турборежимі, зжере все до копійки. Під особистим контролем ВАЗеленського.
показати весь коментар
03.05.2021 22:01 Відповісти
Спасибо вам Виктор Фёдорович за бабло! https://images.cnscdn.com/images/7/a/3/f/7a3fa6f476209eea6b8f7f3555b567c1/original.jpghttps://images.cnscdn.com/images/7/a/3/f/7a3fa6f476209eea6b8f7f3555b567c1/original.jpg
показати весь коментар
03.05.2021 22:11 Відповісти
Нашли чем гордится,эта сумма только карманные расходы Ахметова в Украине.
показати весь коментар
03.05.2021 22:18 Відповісти
Зупинися, Клован Зелений! Що ж ти твориш?
показати весь коментар
03.05.2021 22:20 Відповісти
№32
показати весь коментар
03.05.2021 22:48 Відповісти
За 5 років клоунади вкрадуть значно більше.
показати весь коментар
04.05.2021 00:16 Відповісти
Та вони за два роки вже такі "чорні" дірки "прогризли"в Держбюджеті, не кажути про сумісну "роботу" з мишами в Держрезерві.
показати весь коментар
04.05.2021 07:11 Відповісти
 
 