ВАКС зняв арешт із будинку коханки Януковича Полежай, - ЗМІ
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Вищий антикорупційний суд зняв арешт із будинку Любові Полежай, яку в ЗМІ називають цивільною дружиною експрезидента-втікача Віктора Януковича.
Про це йдеться в рішенні суду від 26 березня, яке є в розпорядженні видання "Бабель", інформує Цензор.НЕТ.
Арешт на будинок Полежай у Нових Петрівцях площею 417 кв. м було накладено через рік після втечі Януковича - 13 лютого 2015 року. Згодом її адвокат звернувся у ВАКС із клопотанням про скасування арешту. 26 березня 2021 року суд ухвалив рішення, частково задовольнивши клопотання і знявши арешт.
У клопотанні адвокат заявляв, що арешт на будинок було накладено "необґрунтовано", а розгляд справи відбувався без участі Полежай або її представника.
Крім того, адвокат наголошував, що в ухвалі Печерського суду було вказано, що метою арешту є "забезпечення конфіскації як виду покарання", однак, за його словами, Полежай "не має статусу підозрюваної у кримінальному провадженні, а будинок було побудовано за її власні кошти та є її особистою власністю".
Детектив проти клопотання заперечував. На момент розгляду клопотання досудове слідство встановило, що Полежай є співмешканкою Януковича та "були наявні підстави вважати, що майно або належить Януковичу, або придбано за його кошти".
У суді визнали звʼязок Полежай і Януковича недоведеним. У матеріалах ідеться, що в ухвалі Печерського суду було вказано, що за інформацією Служби безпеки України Полежай була співмешканкою Януковича. "Однак зі змісту ухвали не вбачається дослідження факту перебування майна, на яке накладено арешт, у спільній сумісній власності жінки і чоловіка, які проживають однією сімʼєю, а також факту їхнього перебування/неперебування у шлюбі з іншими особами", - йдеться у висновках ВАКС.
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Про це повідомляє прес-служба Міненерго.
"Це суперечить стратегічним цілям України в сфері енергетики (зокрема, синхронізації Об'єднаної енергетичної системи України з ENTSO-E) та потенційно загрожує енергетичній безпеці", - йдеться в листі Галущенка.
"Ключовою вимогою під час приєднання енергосистеми України до ENTSO-E є забезпечення достатності власних генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію.
Залучення імпорту електроенергії погіршує фінансово-економічний стан виробників електричної енергії і, відповідно, якість та повноту виконання затверджених Міненерго графіків ремонтів генеруючого обладнання електростанцій та теплоелектроцентралей.
Отже, Міненерго підтримує заборону імпорту електричної енергії з держав, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства та звертається до НКРЕКП щодо прийняття відповідного рішення", - додали в Міненерго.
Нагадаємо: з 1 березня Україна відновила експорт електроенергії з "острова Бурштинської ТЕС" у європейську енергосистему ENTSO-E.
Повідомлялось, що Україна 1 лютого відновила імпорт електроенергії з Росії.
Україна змушена імпортувати електроенергію з РФ через приєднання до спільних енергосистем, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба."
Кстати, у её есть еще и трехкомнатная хатынка на 148,5 кв. м. расположена в том же здании, что и квартира самого Януковича - по Оболонской набережной, 15/5. Удобно блин!
Как сообщает местный телеканал D1, в понедельник, 17 мая, в здании Управления патрульной " милиции" в Днепропетровской области трое правоохранителей избили старшего сержанта Максима Колыняка. Вот такая у нас борьба с коррупцией, смешно ещё то что патрульный хотел поехать в Киев и пожаловаться о коррупции в МВД г Днепра самому Президенту. Назва ПОЛИЦИЯ для совдеповского МВД за рано
Полєжала под судьйой, і арєст снялі.
Нє жизнь, а красота!