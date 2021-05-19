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арешт (1626) Янукович (10406) Полежай (3) Антикорупційний суд (1100)

ВАКС зняв арешт із будинку коханки Януковича Полежай, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ВАКС зняв арешт із будинку коханки Януковича Полежай, - ЗМІ

Вищий антикорупційний суд зняв арешт із будинку Любові Полежай, яку в ЗМІ називають цивільною дружиною експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Про це йдеться в рішенні суду від 26 березня, яке є в розпорядженні видання "Бабель", інформує Цензор.НЕТ.

Арешт на будинок Полежай у Нових Петрівцях площею 417 кв. м було накладено через рік після втечі Януковича - 13 лютого 2015 року. Згодом її адвокат звернувся у ВАКС із клопотанням про скасування арешту. 26 березня 2021 року суд ухвалив рішення, частково задовольнивши клопотання і знявши арешт.

У клопотанні адвокат заявляв, що арешт на будинок було накладено "необґрунтовано", а розгляд справи відбувався без участі Полежай або її представника.

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Крім того, адвокат наголошував, що в ухвалі Печерського суду було вказано, що метою арешту є "забезпечення конфіскації як виду покарання", однак, за його словами, Полежай "не має статусу підозрюваної у кримінальному провадженні, а будинок було побудовано за її власні кошти та є її особистою власністю".

Детектив проти клопотання заперечував. На момент розгляду клопотання досудове слідство встановило, що Полежай є співмешканкою Януковича та "були наявні підстави вважати, що майно або належить Януковичу, або придбано за його кошти".

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У суді визнали звʼязок Полежай і Януковича недоведеним. У матеріалах ідеться, що в ухвалі Печерського суду було вказано, що за інформацією Служби безпеки України Полежай була співмешканкою Януковича. "Однак зі змісту ухвали не вбачається дослідження факту перебування майна, на яке накладено арешт, у спільній сумісній власності жінки і чоловіка, які проживають однією сімʼєю, а також факту їхнього перебування/неперебування у шлюбі з іншими особами", - йдеться у висновках ВАКС.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Чисто заради об'єктивності треба відзначити, що оця Кохання Полежай трохи привабливіша, ніж Люсяндра із наколотими помаранчами... ВАКС снял арест с дома любовницы Януковича Полежай, - СМИ - Цензор.НЕТ 2148

ВАКС снял арест с дома любовницы Януковича Полежай, - СМИ - Цензор.НЕТ 565
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19.05.2021 03:27
+14
Полежай приезжай

ВАКС снял арест с дома любовницы Януковича Полежай, - СМИ - Цензор.НЕТ 9989
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19.05.2021 03:31
+11
Интересно, а сколько за это решение забашляли судьям? Ждем теперь, реабилитации Януковича! Понятное дело не бесплатно.
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19.05.2021 05:51
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Чисто заради об'єктивності треба відзначити, що оця Кохання Полежай трохи привабливіша, ніж Люсяндра із наколотими помаранчами... ВАКС снял арест с дома любовницы Януковича Полежай, - СМИ - Цензор.НЕТ 2148

ВАКС снял арест с дома любовницы Януковича Полежай, - СМИ - Цензор.НЕТ 565
показати весь коментар
19.05.2021 03:27 Відповісти
Люська-форточниця.
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19.05.2021 08:12 Відповісти
Заради об'єктивності на захист єкс-першої леді потрібно відзначити її старанність. ВАКС зняв арешт із будинку коханки Януковича Полежай, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6034
ВАКС зняв арешт із будинку коханки Януковича Полежай, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 850
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19.05.2021 09:21 Відповісти
ашипка молодости или не ашипка, а карьерная лестница ВАКС зняв арешт із будинку коханки Януковича Полежай, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1173
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19.05.2021 10:40 Відповісти
Полежай приезжай

ВАКС снял арест с дома любовницы Януковича Полежай, - СМИ - Цензор.НЕТ 9989
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19.05.2021 03:31 Відповісти
ну и вкусы у людей. на эту полежай в голодный год за ведро пельменей не полез бы...
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19.05.2021 05:18 Відповісти
Она красивей чем Мендель что тогда говорить о вкусах Зеленского!
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19.05.2021 05:24 Відповісти
У дурдомі і валянець деруть.
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19.05.2021 07:56 Відповісти
Тоже мне нашли красавицу!Просто она всегда полежай!
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19.05.2021 05:44 Відповісти
Интересно, а сколько за это решение забашляли судьям? Ждем теперь, реабилитации Януковича! Понятное дело не бесплатно.
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19.05.2021 05:51 Відповісти
Мегакоррупция при Зеублюдках , «спасибо « жителям кривбасса и малороссам -холуям
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19.05.2021 10:33 Відповісти
"Міністр енергетики Герман Галущенко направив звернення до НКРЕКП щодо обмеження імпорту електроенергії з держав, які не є членами Енергетичного Співтовариства (РФ і Білорусі - ред.).
Про це повідомляє прес-служба Міненерго.
"Це суперечить стратегічним цілям України в сфері енергетики (зокрема, синхронізації Об'єднаної енергетичної системи України з ENTSO-E) та потенційно загрожує енергетичній безпеці", - йдеться в листі Галущенка.
"Ключовою вимогою під час приєднання енергосистеми України до ENTSO-E є забезпечення достатності власних генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію.
Залучення імпорту електроенергії погіршує фінансово-економічний стан виробників електричної енергії і, відповідно, якість та повноту виконання затверджених Міненерго графіків ремонтів генеруючого обладнання електростанцій та теплоелектроцентралей.
Отже, Міненерго підтримує заборону імпорту електричної енергії з держав, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства та звертається до НКРЕКП щодо прийняття відповідного рішення", - додали в Міненерго.
Нагадаємо: з 1 березня Україна відновила експорт електроенергії з "острова Бурштинської ТЕС" у європейську енергосистему ENTSO-E.
Повідомлялось, що Україна 1 лютого відновила імпорт електроенергії з Росії.
Україна змушена імпортувати електроенергію з РФ через приєднання до спільних енергосистем, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба."
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19.05.2021 06:44 Відповісти
Хоть у Полежай вид дебиловатый, даже для Хведоровыча, но она сообразила с кем надо полежать для превращения сего действа в квадратные метры.
Кстати, у её есть еще и трехкомнатная хатынка на 148,5 кв. м. расположена в том же здании, что и квартира самого Януковича - по Оболонской набережной, 15/5. Удобно блин!
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19.05.2021 06:55 Відповісти
Дебильные-к дебильным тянуться.Что мачо-любишь кататься-люби саночки возить. ВАКС зняв арешт із будинку коханки Януковича Полежай, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5412
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19.05.2021 08:04 Відповісти
Получили Мавзолейный аусвайс уже 600 000 баранов Домбасса... ВАКС снял арест с дома любовницы Януковича Полежай, - СМИ - Цензор.НЕТ 9604с такой ксивой и на Гавайах отдохнуть мона...,не говоря о Гондурасе или Австралии... ВАКС снял арест с дома любовницы Януковича Полежай, - СМИ - Цензор.НЕТ 9577
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19.05.2021 06:56 Відповісти
США (а Гавайи их штат) уже прекратили выдачу виз лицам с ресейским аусвайсом. Так, что им теперь Welcome to Honduras!! ВАКС снял арест с дома любовницы Януковича Полежай, - СМИ - Цензор.НЕТ 7045
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19.05.2021 07:15 Відповісти
Весной 1945 года Федор Владимирович Янукович был арестован за пособничество немецким нацистам на территории Белорусской ССр ВАКС снял арест с дома любовницы Януковича Полежай, - СМИ - Цензор.НЕТ 4394А Владимир Янукович,дед дважды не сидевшего Вити был карателем у генерала Деникина,говорятть что шкуру сдирал живьем с краснопузых ...особенно мавзолейных комиссаров.... ВАКС снял арест с дома любовницы Януковича Полежай, - СМИ - Цензор.НЕТ 3977
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19.05.2021 07:04 Відповісти
В Днепре полицейский снял на видео свое окровавленное лицо и обвинил коллег в нападенииВАКС снял арест с дома любовницы Януковича Полежай, - СМИ - Цензор.НЕТ 7455В Днепре "милиционеры" избили патрульного прямо в участке.

Как сообщает местный телеканал D1, в понедельник, 17 мая, в здании Управления патрульной " милиции" в Днепропетровской области трое правоохранителей избили старшего сержанта Максима Колыняка. ВАКС снял арест с дома любовницы Януковича Полежай, - СМИ - Цензор.НЕТ 5939Вот такая у нас борьба с коррупцией, смешно ещё то что патрульный хотел поехать в Киев и пожаловаться о коррупции в МВД г Днепра самому Президенту. Назва ПОЛИЦИЯ для совдеповского МВД за рано
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19.05.2021 07:15 Відповісти
она же го не украла. а за украденное и кому то подаренное у нас не садят и не конфисковивают. вот вам и ответ за происхождение имущества
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19.05.2021 07:52 Відповісти
Осталость проффесору-вернуть,"конфискованные"1,5 млрд долларов.Аплодирую стоя. ВАКС зняв арешт із будинку коханки Януковича Полежай, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1439
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19.05.2021 08:01 Відповісти
Чомусь після рішення наших судів завжди виникає бажання потримати суддів за барки,і як мінімум натовкти пику. ВАКС зняв арешт із будинку коханки Януковича Полежай, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9429
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19.05.2021 08:06 Відповісти
А коли виправдовують і поновлюють на посаді суддів майдану ,то теж винні прокурори і мусори,а коли відмазують свій свого таких як вовк то теж прокурори винні.Всі вони заслуговують не вірьовку.
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19.05.2021 11:03 Відповісти
Судову реформу проводила минула (влада песопатріотів) бо нині діючя свою реформу тільки розпочинає.
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19.05.2021 13:48 Відповісти
..так а чо..??? - на зарплату кухарки элементарно забацать домишко на 400 слих квадриков...)))
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19.05.2021 08:07 Відповісти
Не пожелай ничего,что у ближнего твоего......
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19.05.2021 08:43 Відповісти
Портнови і татарови рулять. А ви що думали 73% дебілів? Як там ціни? Немає коли і покричати про зняття заборони? На голодний шлунок ноги не несуть? А як кричали "аби не Порох", "Ротердам +", "Свинарчуки", "мародери", "барига"... Докричалися, прийшли ті, кого кликали.
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19.05.2021 09:26 Відповісти
Україна нажаль, край хитрожопих дурнів. і за це ми завжди дуже гірко розплачуємося.
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19.05.2021 10:15 Відповісти
А ты один из них73% , голосовавший за слуг *****
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19.05.2021 10:38 Відповісти
. Я один із тих відсотків 3-5%, які тут ще є при памяті. І який знає і розуміє, що кожен народ заслуговує на таку владу, яким є і сам народ. І який знає, що партій в нас не має, люди живуть по панятіях, одним днем, примітивні та не далекоглядні, хитрожопі але в підсумку виявляються дурнями, яких ще потрібно пошукати.
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19.05.2021 10:44 Відповісти
"Кінець епохи бідності !!!" для плісняви, ватанів і злочинців.
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19.05.2021 10:17 Відповісти
Токо населенного пункта " Новые Петровцы" в Украине нет. Есть село "Нові Петрівці", а на русском языке "Нови Петривци".
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19.05.2021 10:28 Відповісти
Полєжала под Яником, і дом получіла.
Полєжала под судьйой, і арєст снялі.
Нє жизнь, а красота!
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19.05.2021 10:40 Відповісти
Судьи берут только кеш. Потасканой кошолкой их не соблазнишь.
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19.05.2021 12:24 Відповісти
ну и рожа!
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19.05.2021 10:42 Відповісти
И то верно: имущество, купленное за мутные деньги не является криминальным. Депутаты не враги себе - такой закон принять. При наличии такого закона можно смело 90% дорогих домов и квартир в элитных новостройках конфисковывать.
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19.05.2021 11:39 Відповісти
"Не виноватая я! Он сам пришел!" (с)
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19.05.2021 13:09 Відповісти
 
 