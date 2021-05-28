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Новости Политика Украины
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Разумков поддерживает полный запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков поддерживает полный запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поддерживает запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси.

 Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на выступление спикера.

"Касательно импорта электроэнергии, эти разговоры идут давно, и в принципе мы понимаем, система у нас замкнута, Украина, Беларусь, Россия, Молдова еще с советских времен связаны между собой. Поэтому говорить, что это исключительно белорусская электроэнергия, а не российская - достаточно трудно. Поэтому, по большей части, я считаю, что это правильный подход", – сказал Разумков в эфире Радио НВ в четверг.

При этом он выразил надежду, что через несколько лет Украина сможет интегрироваться в европейскую систему энергообеспечения. Напомним, 26 мая НРКЭКУ ограничила до 0 МВт доступную пропускную способность для импорта электроэнергии в Украину из России и Беларуси только до 1 октября 2021 года. При этом подписанный президентом Зеленским закон предусматривал запрет до 31 декабря 2021 года. Временное решение НКРЭКУ раскритиковали народные депутаты, требуя полного запрета. Также за полный запрет импорта выступило Минэнерго.
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Ахмєтов теж задоволений
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28.05.2021 11:56 Ответить
у нас своего газа как грязи, Кувейт отдыхает, а 2000 буровых установок делают новые дырки в круглосуточном режиме.
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28.05.2021 12:21 Ответить
а чи не пора разумкову, холую ахмєтова, позбутися крісла спікера верховного кнесету?
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28.05.2021 12:02 Ответить
При этом он выразил надежду, что через несколько лет Украина сможет интегрироваться в европейскую систему энергообеспечения Источник: https://censor.net/ru/n3268012

З такою владою, з таким підходом, нажаль, цього не станеться. Допоки їх не проженуть драною мітлою.
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28.05.2021 12:07 Ответить
Імпортувати електроенергію з Білорусі будемо лише тоді, коли там не залишиться жодного російськомовного білоруса. От і подивимося, що для білорусів важливіше - добробут, чи російська мова.
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28.05.2021 12:10 Ответить
Разумков підтримує повну заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі - Цензор.НЕТ 715.
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28.05.2021 12:18 Ответить
Всі українці теж підтримують заборону і проти фінансування тероризму .
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28.05.2021 13:26 Ответить
 
 