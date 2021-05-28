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Беларусь (7527) бензин (289) топливо (615)

Беларусь с июня может остановить поставки бензина А-95 в Украину, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Беларусь с июня может остановить поставки бензина А-95 в Украину, - СМИ

Белорусская нефтяная компания пока не подтверждает поставки бензина марки А-95 для украинских контрагентов на июнь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию enkorr сообщили держатели терм-контрактов на поставку бензина от БНК.

"Сегодня нам сказали, что по А-95 поставок не будет совсем. Между тем по А-92 будет поставлен полный объем", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что причины такого решения неизвестны.

Второй источник сообщил, что в случае остановки поставки А-95 в Украину по репутации надежного поставщика БНК будет нанесен сокрушительный удар.

В Консалтинговой группе "А-95" считают, что в случае прекращения поставок бензина А-95 из Беларуси на рынке может образоваться дефицит. По данным группы, среднемесячные поставки белорусского А-95 в 2021 году равнялись 55 тыс. т, что составляет около 50% рынка этой марки.

Глава консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн в Facebook сообщил: "Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации - закрыть поставку бензина А-95 в Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, ещё один сигнал нам, третий за эту весну".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+32
Неужели неясно было, что Беларусь есть то же самое, что и Московия? Трудно было просчитать ситуацию с топливом? Дальше пойдут калийные удобрения, что-то еще. Искать альтернативу и срочно. Литва, Румыния торгуют бензинами, свои НПЗ восстановить в конце концов и забить на кацапские выходки. Нефти нет? А куда девается нефть нашей добычи? Мало? Станция Прилуки заставлена цистернами с нефтью постоянно. Куда она уходит? У арабов нефти дохренища. Труб нет? Труб валом! Разбираться в проблеме никто не хочет, потому что всякие бени с Ринатами давно под себя сгребли все ценное. А они у нас священные коровы.
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28.05.2021 12:36
+27
Два нафтопереробних заводи , на заході України ( Надвірна і Дрогобич ) , розвалено бєнєю коломийським ! Але ж він , для бубасика - пам"ятник !
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28.05.2021 12:34
+27
Нам будет плохо некоторое время. Свято место пусто недолго будет Дефицит закроют поставками из стран Прибалтики, Польши. А Беларусь куда непоставленный в Украину бензин денет? Пингвинам отвезет или остановит заводы?
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28.05.2021 12:37
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А вы думаете зе-быдло как-то просчитало последствия воздушной блокады Белорусии?
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28.05.2021 13:41 Ответить
Та в них того гуталіна хоть жопой єшь -- от хай і їдять!
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28.05.2021 13:47 Ответить
Бульбофюрер потеряет рынок сбыта. Свято место пусто не бывает. А вот потом назад отбить рынок сомневаюсь что получится.
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28.05.2021 14:01 Ответить
Одесский нефтеперегонный сколько простаивает?? Наверное и порезан на металобрухт частично................
А "ЗЕ" к арабам(Эмираты, Кувейт..) уже трижды лётал!! Танкер нефти уже бы не один в Одессе разгрузили!!
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28.05.2021 15:39 Ответить
29 лет говорят Украине и власти, баранье стройте НПЗ... танкерами нефть таскать, но ни кому это на фиг не нужно.., порезать заводы, продать все и своровать, и обанкротить....натура воровского олигархата - Коломойского..фирташей, ахметок.
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28.05.2021 16:30 Ответить
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