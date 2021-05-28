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Новости Общество
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Кубраков уволил директора порта "Южный"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Министр инфраструктуры Александр Кубраков уволил Сергея Ковшара из порта "Южный".

 На МТП "Южный" он исполнял обязанности директора и занимал должность заместителя директора по экономике и финансам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на копию соответствующего решения.

Как отмечается в приказе, решение вступает в силу 28 мая 2021 года.

Контроль за исполнением этого приказа Кубраков оставил за собой.

Кубраков уволил директора порта Южный 01

Ранее сообщалось, что промышленники обратились к министру инфраструктуры Александру Кубракову и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой повлиять на ситуацию в порту "Южный" и возобновить перевалку экспортных грузов в нормальном режиме.

Как отмечалось в письме, Ковшара подозревают в наличии конфликта интересов и возможных коррупционных связях с частными стивидорными компаниями и их должностными лицами.

В ОП "Укрметалугпром" также заявляли, что руководство порта "Южный" сознательно блокирует работу предприятия и фактически уничтожает его в интересах частного терминала "ТИС".

Как известно, Сергей Ковшар был назначен и.о. главы МТП "Южный" в августе 2020 года.
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а разве не ЗВІЛЬНИТИ правильно?
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28.05.2021 14:54 Ответить
його "увільнили" від виконання обов'язків директора, однак з посади заступника його ніхто не "звільняв"
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28.05.2021 14:57 Ответить
Кожний наступний, гірше за минулого...
Збанкрутують зелені уйопки міцне підприємство...
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28.05.2021 14:57 Ответить
А давай сівоху дирехтором порту... чи мєндєль...
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28.05.2021 15:07 Ответить
Прибутковий порт став збитковим.
"Дети учатся. Надо дать еще 100 дней"
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28.05.2021 15:09 Ответить
 
 