Кубраков звільнив директора порту "Южний"
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Міністр інфраструктури Олександр Кубраков звільнив Сергія Ковшара з порту "Южний".
На МТП "Южний" він виконував обов'язки директора і обіймав посаду заступника директора з економіки та фінансів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на копію відповідного рішення.
Як зазначається в наказі, рішення набуває чинності 28 травня 2021 року.
Контроль за виконанням цього наказу Кубраков залишив за собою.
Раніше повідомлялося, що промисловці звернулись до міністра інфраструктури Олександра Кубракова та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням вплинути на ситуацію в порту "Южний" і відновити перевалку експортних вантажів у нормальному режимі.
Як зазначалось у листі, Ковшара підозрюють у наявності конфлікту інтересів та можливих корупційних зв’язків з приватними стивідорними компаніями та їхніми посадовими особами.
В ОП "Укрметалугпром" також заявляли, що керівництво порту "Южний" свідомо блокує роботу підприємства та фактично знищує його в інтересах приватного термінала "ТІС".
Як відомо, Сергія Ковшара було призначено в.о. голови МТП "Южний" у серпні 2020 року.
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