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Новости Киевские новостиОбщество
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Кличко (4516) ГФС (3598)

Претензий к Кличко нет, - заявление председателя Государственной фискальной службы

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Претензий к Кличко нет, - заявление председателя Государственной фискальной службы

Государственная фискальная служба не имеет никаких претензий к мэру Киева Виталия Кличко.

Об этом сообщил глава ГФС Вадим Мельник, отвечая на вопрос Украинских новостей.

"Что касается Кличко, никаких претензий по уголовным производствах к мэру Киева на сегодня нет. Если действительно они будут установлены, то это будет происходить в открытом режиме, обсуждаться и исследоваться в рамках следственных действий. На данный момент никаких претензий нет ", - сказал Мельник.

Напомним, работники СБУ приходили в дом Кличко и пытались попасть в его квартиру.

Лидер "УДАРа" заявил, что это давление на городскую власть и на него лично. Он отмечал, что в офисе президента кому-то не нравятся его самостоятельные решения.
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Топ комментарии
+9
Есть зависть гнусной коротышки 🤡🤢
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28.05.2021 15:49
+6
- Подсудимый, ваше последнее слово.
- 100 000$.
- Вы признаете себя виновным?
- Нет.
- На нет и суда нет!
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28.05.2021 16:18
+4
У клоуна расстройство,
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28.05.2021 15:50
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Есть зависть гнусной коротышки 🤡🤢
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28.05.2021 15:49 Ответить
У клоуна расстройство,
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28.05.2021 15:50 Ответить
Претензій до Кличка немає, - заява голови Державної фіскальної служби - Цензор.НЕТ 3984
Успєл "падєлітца"??
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28.05.2021 15:58 Ответить
Посмотри на свои "новые лицца" Претензій до Кличка немає, - заява голови Державної фіскальної служби - Цензор.НЕТ 4112
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28.05.2021 16:13 Ответить
А Ви давно в люстерко дивилися??
))
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28.05.2021 16:44 Ответить
В смысле? Я за зебила не голосовал, прикинь Претензій до Кличка немає, - заява голови Державної фіскальної служби - Цензор.НЕТ 9400
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28.05.2021 16:47 Ответить
Агга....счас усе так гаварят...
Галасавал против прошенка....
Маладца!!
Вмийся і в люстерко подивися!!
Бувай!!))
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28.05.2021 16:51 Ответить
Претензій до Кличка немає, - заява голови Державної фіскальної служби - Цензор.НЕТ 689
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28.05.2021 17:28 Ответить
- Подсудимый, ваше последнее слово.
- 100 000$.
- Вы признаете себя виновным?
- Нет.
- На нет и суда нет!
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28.05.2021 16:18 Ответить
Модератор вытер все сообщения о том, как кацапы разгоняют фейки о Вальцмане и еврейской бабушке Кличко. При этом подобные сообщения никто не удалял на Цензоре, пока президентом был Порошенко. Упоминание же о том, что крикуны про Вальцмана игнорируют тот факт, что Зеленский - еврей, вдруг оказалось подвергнуто цензуре. Стоит определиться, вы - Цензор.нет или все же - Цензор.да?
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28.05.2021 16:33 Ответить
Ну и дебилы. Претензій до Кличка немає, - заява голови Державної фіскальної служби - Цензор.НЕТ 4645
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28.05.2021 18:09 Ответить
Хорошо, Кличко хороший, но вот. Что за 3 аварии в районе лыбидской за последние несколько лет? Я так понимаю, что терпилы рассуждают так: пусть ворует, но меньше чем черновецкий и этого достаточно. А я скажу, что чувачок, который является главой киевской администрации и не смог дать лад дорогам в одной из основных частей города - коррупционер. Сейчас навалится гурьба проплаченной ботвы и ура кличкопатриотов, голожопых, но довольных, но мне плевать на их мнение. Чувак реально семь лет у власти в столице и при нем проваливаются дороги и растут бизнес центры, как на дрожжах. Коррупции должно быть не меньше по сравнению с предыдущей воамтью, а вообще не быть, если мы стремимся в Европу. Если хотим быть голожопыми и дальше - наш выбор клычко и подобная х-ня.
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29.05.2021 00:29 Ответить
Главное что тебя на бутылку насадил, чучело лишнехромосомное! Претензій до Кличка немає, - заява голови Державної фіскальної служби - Цензор.НЕТ 9468
За это ему любую коррупцию можно простить согласись! Претензій до Кличка немає, - заява голови Державної фіскальної служби - Цензор.НЕТ 4961
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29.05.2021 02:39 Ответить
Та нет, дружище, это ты на бутылке сидишь давно и плотно и будешь сидеть и дальше пока такие друзья, как кличко будут иметь т**я и всю твою семью терпил. Поздравляю, ты - лох и прикол в том, что ты знаешь, что т**я обворовывают и радуешься этому, конченый имбецил. Мчи запар**рик, шариков, там такие все набутыльщики, их **-т, а они радуются.
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29.05.2021 03:28 Ответить
 
 