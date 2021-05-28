Претензий к Кличко нет, - заявление председателя Государственной фискальной службы
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Государственная фискальная служба не имеет никаких претензий к мэру Киева Виталия Кличко.
Об этом сообщил глава ГФС Вадим Мельник, отвечая на вопрос Украинских новостей.
"Что касается Кличко, никаких претензий по уголовным производствах к мэру Киева на сегодня нет. Если действительно они будут установлены, то это будет происходить в открытом режиме, обсуждаться и исследоваться в рамках следственных действий. На данный момент никаких претензий нет ", - сказал Мельник.
Напомним, работники СБУ приходили в дом Кличко и пытались попасть в его квартиру.
Лидер "УДАРа" заявил, что это давление на городскую власть и на него лично. Он отмечал, что в офисе президента кому-то не нравятся его самостоятельные решения.
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Успєл "падєлітца"??
))
Галасавал против прошенка....
Маладца!!
Вмийся і в люстерко подивися!!
Бувай!!))
- 100 000$.
- Вы признаете себя виновным?
- Нет.
- На нет и суда нет!
За это ему любую коррупцию можно простить согласись!