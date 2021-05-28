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Кличко (2817) ДФС (2573)

Претензій до Кличка немає, - заява голови Державної фіскальної служби

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Претензій до Кличка немає, - заява голови Державної фіскальної служби

Державна фіскальна служба не має жодних претензій до мера Києва Віталія Кличка.

Про це повідомив глава ДФС Вадим Мельник, відповідаючи на запитання Українських Новин.

"Що стосується Кличка, жодних претензій по кримінальних провадженнях до мера Києва на сьогодні немає.

Якщо справді вони будуть встановлені, то це буде відбуватися у відкритому режимі, обговорюватися і досліджуватися в рамках слідчих дій. На даний момент жодних претензій немає", - сказав Мельник.

Нагадаємо, працівники СБУ приходили до будинку Кличка і намагались потрапити до його квартири. Лідер "Удару" заявив, що це тиск на міську владу і нього особисто. Він зазначав, що в офісі президента комусь не подобаються його самостійні рішення.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Есть зависть гнусной коротышки 🤡🤢
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28.05.2021 15:49
+6
- Подсудимый, ваше последнее слово.
- 100 000$.
- Вы признаете себя виновным?
- Нет.
- На нет и суда нет!
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28.05.2021 16:18
+4
У клоуна расстройство,
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28.05.2021 15:50
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Есть зависть гнусной коротышки 🤡🤢
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28.05.2021 15:49 Відповісти
У клоуна расстройство,
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28.05.2021 15:50 Відповісти
Претензій до Кличка немає, - заява голови Державної фіскальної служби - Цензор.НЕТ 3984
Успєл "падєлітца"??
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28.05.2021 15:58 Відповісти
Посмотри на свои "новые лицца" Претензій до Кличка немає, - заява голови Державної фіскальної служби - Цензор.НЕТ 4112
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28.05.2021 16:13 Відповісти
А Ви давно в люстерко дивилися??
))
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28.05.2021 16:44 Відповісти
В смысле? Я за зебила не голосовал, прикинь Претензій до Кличка немає, - заява голови Державної фіскальної служби - Цензор.НЕТ 9400
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28.05.2021 16:47 Відповісти
Агга....счас усе так гаварят...
Галасавал против прошенка....
Маладца!!
Вмийся і в люстерко подивися!!
Бувай!!))
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28.05.2021 16:51 Відповісти
Претензій до Кличка немає, - заява голови Державної фіскальної служби - Цензор.НЕТ 689
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28.05.2021 17:28 Відповісти
- Подсудимый, ваше последнее слово.
- 100 000$.
- Вы признаете себя виновным?
- Нет.
- На нет и суда нет!
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28.05.2021 16:18 Відповісти
Модератор вытер все сообщения о том, как кацапы разгоняют фейки о Вальцмане и еврейской бабушке Кличко. При этом подобные сообщения никто не удалял на Цензоре, пока президентом был Порошенко. Упоминание же о том, что крикуны про Вальцмана игнорируют тот факт, что Зеленский - еврей, вдруг оказалось подвергнуто цензуре. Стоит определиться, вы - Цензор.нет или все же - Цензор.да?
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28.05.2021 16:33 Відповісти
Ну и дебилы. Претензій до Кличка немає, - заява голови Державної фіскальної служби - Цензор.НЕТ 4645
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28.05.2021 18:09 Відповісти
Хорошо, Кличко хороший, но вот. Что за 3 аварии в районе лыбидской за последние несколько лет? Я так понимаю, что терпилы рассуждают так: пусть ворует, но меньше чем черновецкий и этого достаточно. А я скажу, что чувачок, который является главой киевской администрации и не смог дать лад дорогам в одной из основных частей города - коррупционер. Сейчас навалится гурьба проплаченной ботвы и ура кличкопатриотов, голожопых, но довольных, но мне плевать на их мнение. Чувак реально семь лет у власти в столице и при нем проваливаются дороги и растут бизнес центры, как на дрожжах. Коррупции должно быть не меньше по сравнению с предыдущей воамтью, а вообще не быть, если мы стремимся в Европу. Если хотим быть голожопыми и дальше - наш выбор клычко и подобная х-ня.
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29.05.2021 00:29 Відповісти
Главное что тебя на бутылку насадил, чучело лишнехромосомное! Претензій до Кличка немає, - заява голови Державної фіскальної служби - Цензор.НЕТ 9468
За это ему любую коррупцию можно простить согласись! Претензій до Кличка немає, - заява голови Державної фіскальної служби - Цензор.НЕТ 4961
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29.05.2021 02:39 Відповісти
Та нет, дружище, это ты на бутылке сидишь давно и плотно и будешь сидеть и дальше пока такие друзья, как кличко будут иметь т**я и всю твою семью терпил. Поздравляю, ты - лох и прикол в том, что ты знаешь, что т**я обворовывают и радуешься этому, конченый имбецил. Мчи запар**рик, шариков, там такие все набутыльщики, их **-т, а они радуются.
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29.05.2021 03:28 Відповісти
 
 