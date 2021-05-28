Претензій до Кличка немає, - заява голови Державної фіскальної служби
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Державна фіскальна служба не має жодних претензій до мера Києва Віталія Кличка.
Про це повідомив глава ДФС Вадим Мельник, відповідаючи на запитання Українських Новин.
"Що стосується Кличка, жодних претензій по кримінальних провадженнях до мера Києва на сьогодні немає.
Якщо справді вони будуть встановлені, то це буде відбуватися у відкритому режимі, обговорюватися і досліджуватися в рамках слідчих дій. На даний момент жодних претензій немає", - сказав Мельник.
Нагадаємо, працівники СБУ приходили до будинку Кличка і намагались потрапити до його квартири. Лідер "Удару" заявив, що це тиск на міську владу і нього особисто. Він зазначав, що в офісі президента комусь не подобаються його самостійні рішення.
Топ коментарі
+9 Vika Lysenko
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+6 Паравоз
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+4 jklpqrs
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Успєл "падєлітца"??
))
Галасавал против прошенка....
Маладца!!
Вмийся і в люстерко подивися!!
Бувай!!))
- 100 000$.
- Вы признаете себя виновным?
- Нет.
- На нет и суда нет!
За это ему любую коррупцию можно простить согласись!