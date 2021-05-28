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Двое военнослужащих осуждены на 15 лет за убийство сослуживца, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Двое военнослужащих осуждены на 15 лет за убийство сослуживца, - прокуратура

Двое военнослужащих ВСУ приговорены к 15 годам лишения свободы за умышленное убийство сослуживца.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

"Прокурорами в ходе судебного следствия доказано, что в июле 2018 г. между тремя военнослужащими, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений произошел конфликт, который перерос в драку, во время которой у двух военнослужащих возник умысел, направленный на противоправное лишение жизни сослуживца", - говорится в сообщении.

Военнослужащие сначала избили, а затем задушили сослуживца шнурком.

27.05.21 Лозовский горрайонный суд Харьковской области полностью согласился с доводами стороны обвинения и признал военнослужащих виновными в совершении преступления, предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. За умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, указанным двум военнослужащим назначено наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет каждому.

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Отмечается, что обвинительный приговор суда еще не вступил в законную силу, продолжается срок апелляционного обжалования. Осужденные военнослужащие находятся под стражей.

Автор: Володимир Янченко
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Допились, один в землю, два на 15 лет на зону. Чистить и чистить армию от алкашни и нариков, понабирали по-быстрячку и теперь вот расхлёбываем
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28.05.2021 17:02 Ответить
а на месте погибшего должен быть косоворотько, а он от армии закосил
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28.05.2021 17:09 Ответить
Кто такой Косоворотько? Если в настоящий момент, "главком", то да, или этого я не знаю? подскажите тогда...
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28.05.2021 17:20 Ответить
Ты со своим разбирайся. Двое военнослужащих осуждены на 15 лет за убийство сослуживца, - прокуратура - Цензор.НЕТ 907
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28.05.2021 17:40 Ответить
"противоправное лишение жизни сослуживца" - епать формулировка Двое военнослужащих осуждены на 15 лет за убийство сослуживца, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2913
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28.05.2021 19:00 Ответить
быдло догулялось...(((
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29.05.2021 02:12 Ответить
Valera Petrov,

а не пойти ли тебе послужить в армию?
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29.05.2021 10:54 Ответить
 
 