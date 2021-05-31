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Смерть экс-главы СВР Виктора Гвоздя - тяжелая потеря для Украины, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Смерть экс-главы СВР Виктора Гвоздя - тяжелая потеря для Украины, - Бутусов

Виктор Гвоздь отдал разведке всю жизнь, под его руководством разведка в 2014-2016 гг. давала полную и точную картину действий российских войск.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Виктор Гвоздь всю жизнь отдал разведке, начинал службу в СССР с разведчика-переводчика китайского языка на Дальнем Востоке и командира разведроты. Он был нашим военным атташе в бывшей Югославии, и он подробно изучал и был просто энциклопедией данных по всем событий в самые горячие времена, он часто анализировал этот опыт с точки зрения ситуации на Донбассе и в Крыму", - отметил Бутусов.

По словам журналиста, Гвоздь был известен своей проукраинской позицией и стремлением усилить контакты с лучшими разведчиками мира. После победы Революции достоинства в 2014 году он был назначен начальником Службы внешней разведки.

Читайте: Экс-глава СВР Гвоздь умер во время дайвинга в Египте, - СМИ

"Во время войны наша разведка давала достаточно полную и точную картину действий российских войск, которая позволяла делать выводы по обстановке. Например - прогноз по вторжению регулярной армии РФ в августе 2014-го и составу группировки", - пишет Бутусов.

Главред Цензор.НЕТ отметил, что Гвоздем двигали не амбиции, а стремление видеть Украину сильной, независимой и победившей в войне. В последнее время экс-глава СВР начала работать над книгами и записывать видеоролики, чтобы систематизировать свои знания и "оставить структурную память".

"Смерть всегда преждевременна, это большая потеря не только для семьи, но и для всех нас, и светлая память всегда останется с теми, кто имел честь с вами общаться..." - подытожил Бутусов.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, экс-глава СВР Виктор Гвоздь 28 мая погиб в Египте во время занятий дайвингом. Он погрузился в воду, но на поверхность не всплыл. Виктору Гвоздю было 62 года.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+18
надо расследовать. не верю я в совпадения
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28.05.2021 18:30
+17
Смерть экс-главы СВР Виктора Гвоздя - тяжелая потеря для Украины, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1294

...
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28.05.2021 18:47
+13
"...надто швидко виринув з глибини 40 метрів".

Человек, всю жизнь занимавшийся дайвингом?
Не смешите мои тапочки... Смерть экс-главы СВР Виктора Гвоздя - тяжелая потеря для Украины, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6568
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28.05.2021 18:39
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Правила форума Совет форумчан
надо расследовать. не верю я в совпадения
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28.05.2021 18:30 Ответить
На поверхню колишнього очільника СЗРУ підняли рятувальники. Чоловік був ще живий. Його госпіталізували до найближчого медзакладу. Однак врятувати Гвоздя медики не змогли. Він надто довго перебував під водою та надто швидко виринув з глибини 40 метрів.

Ексглава Служби зовнішньої розвідки Гвоздь загинув у Єгипті
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28.05.2021 18:35 Ответить
"...надто швидко виринув з глибини 40 метрів".

Человек, всю жизнь занимавшийся дайвингом?
Не смешите мои тапочки... Смерть экс-главы СВР Виктора Гвоздя - тяжелая потеря для Украины, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6568
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28.05.2021 18:39 Ответить
В статье нет информации о том, что генерал был профессиональным аквалангистом. А 40 метров и больше, это уже в баллонах должна быть смесь, а не просто воздух.
Это Красное море, возможно самое красивое для дайвинга. Мог отвлечься, засмотреться, не обратил внимания на показания глубины...
Он уже пять лет не на службе, и собственно убивать его, вроде как не имеет смысла. Вот если бы он был контрразведчиком, тогда я точно так же предположил бы, что его устранили те, против кого сегодня открывают уголовные дела...
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28.05.2021 19:19 Ответить
Параша убивает всех, до кого может дотянуться независимо от "срока давности". Поэтому должно быть проведено полное расследование, т.к. больше, чем парашного говна в Египте только мух. Смерть ексголови СЗР Віктора Гвоздя - важка втрата для України, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9767
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28.05.2021 19:56 Ответить
Смысл убийства может быть в том, что он писал книги и видосики. Очевидно мог написать что-то лишнее, не понравившееся рашенфашистам.
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28.05.2021 19:59 Ответить
С кислородом уже давно никто не ходит на такую глубину, а чувак вроде как не мальчик в дайвинге. Думаю тут инсульт или сердечный приступ
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29.05.2021 10:06 Ответить
+100 , бред полнейший. Кисонка - болезнь новичков
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29.05.2021 10:04 Ответить
Навіть з зарахунком віку "кісон" з 40 метрів не фігня але і не смерть... до того для досвідченного пловця.
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28.05.2021 18:41 Ответить
Не думаю що в них була барокамера...
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28.05.2021 19:51 Ответить
инфа требует проверки
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28.05.2021 18:42 Ответить
Повністю згоден. Бо два співпадіння це вже закономірність... ні і далі за всіма...
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28.05.2021 18:38 Ответить
Навіть немає сумнівів, що це була спецоперація *****.
Вбирають кращих, знаючи теперешній рівень квартального сбу та контррозвідки.
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28.05.2021 18:36 Ответить
Да уж. Дайвинг..в Египте. Это не в собственной кровати "в результате тяжелой и продолжительной болезни". Я,допустим и знать не знал о нём. И это логично. Но судя по всему кацапня знала.
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28.05.2021 18:40 Ответить
Смерть экс-главы СВР Виктора Гвоздя - тяжелая потеря для Украины, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1294

...
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28.05.2021 18:47 Ответить
.

я возможно и согласен с утверждением из заголовка статьи
ну а все таки - что там с сослуживцем покойного ? Как там вовковский братик поживает ?
Венок - принесет хотя бы с тех миллионов что у него нашли ?
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28.05.2021 19:07 Ответить
В руководстве рф был (есть) такой друган пуйла с фамилией Иванов. Тоже с КГБ и т.д.
Пару лет назад его даже называли среди преемников Пуйла. Так вот, тогда же , при очень странных обстоятельствах, где то на востоке точно так же утонул его сын.

На мой взгляд , почерк похож.
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28.05.2021 19:16 Ответить
Умным людям с проукраинской позицией надо быть дважды осторожными.
Они все на виду и под надзором, потому надо смотреть в оба и за рулём,
и при переходе дороги, и при "неожиданной встрече" знакомого, который стремится чем-то "угостить".
А уж при занятии экстремальными видами спорта - подавно.
Кто-то же готовил ему снаряжение, а все египетские технические кадры
готовились мы знаем где, и получают они мало.
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28.05.2021 19:39 Ответить
R.I.P.
Героям Слава!!!
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28.05.2021 19:41 Ответить
Та странно всё это. И то что выехал туда. Разве что стало плохо на глубине а спасатели быстро поднимать стали, и допустим не знали есть смесь в баллоне или просто воздух для небольших глубин. Но должность очень крепкая для такой вот случайности. Это не первый спец по такой вот якобы случайности вдруг погибает. Там и качнуть в баллон могли не то. По горячему тут можно бы копать---да далеко. Потеряли настоящего---и так мало у нас таких!
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28.05.2021 19:42 Ответить
Это любимое хобби ФСБ - "сердечный приступ" при невыясненных обстоятельствах.
В Украине не стали трогать, дождались, пока поедет в Египет.
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28.05.2021 19:53 Ответить
Египет совершенно случайно является союзником РФ, франции, с которыми вместе помогали Хафтару в Ливии.
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29.05.2021 00:48 Ответить
Это тот, кто заменил "мужа" Лукаш Ильяшева в 2014 году? Кстати, а куда пропал этот Ильяшев?
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02.06.2021 22:19 Ответить
 
 