Смерть экс-главы СВР Виктора Гвоздя - тяжелая потеря для Украины, - Бутусов
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Виктор Гвоздь отдал разведке всю жизнь, под его руководством разведка в 2014-2016 гг. давала полную и точную картину действий российских войск.
Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Виктор Гвоздь всю жизнь отдал разведке, начинал службу в СССР с разведчика-переводчика китайского языка на Дальнем Востоке и командира разведроты. Он был нашим военным атташе в бывшей Югославии, и он подробно изучал и был просто энциклопедией данных по всем событий в самые горячие времена, он часто анализировал этот опыт с точки зрения ситуации на Донбассе и в Крыму", - отметил Бутусов.
По словам журналиста, Гвоздь был известен своей проукраинской позицией и стремлением усилить контакты с лучшими разведчиками мира. После победы Революции достоинства в 2014 году он был назначен начальником Службы внешней разведки.
"Во время войны наша разведка давала достаточно полную и точную картину действий российских войск, которая позволяла делать выводы по обстановке. Например - прогноз по вторжению регулярной армии РФ в августе 2014-го и составу группировки", - пишет Бутусов.
Главред Цензор.НЕТ отметил, что Гвоздем двигали не амбиции, а стремление видеть Украину сильной, независимой и победившей в войне. В последнее время экс-глава СВР начала работать над книгами и записывать видеоролики, чтобы систематизировать свои знания и "оставить структурную память".
"Смерть всегда преждевременна, это большая потеря не только для семьи, но и для всех нас, и светлая память всегда останется с теми, кто имел честь с вами общаться..." - подытожил Бутусов.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, экс-глава СВР Виктор Гвоздь 28 мая погиб в Египте во время занятий дайвингом. Он погрузился в воду, но на поверхность не всплыл. Виктору Гвоздю было 62 года.
Пожалуйста, подождите...
Ексглава Служби зовнішньої розвідки Гвоздь загинув у Єгипті
Человек, всю жизнь занимавшийся дайвингом?
Не смешите мои тапочки...
Это Красное море, возможно самое красивое для дайвинга. Мог отвлечься, засмотреться, не обратил внимания на показания глубины...
Он уже пять лет не на службе, и собственно убивать его, вроде как не имеет смысла. Вот если бы он был контрразведчиком, тогда я точно так же предположил бы, что его устранили те, против кого сегодня открывают уголовные дела...
Вбирають кращих, знаючи теперешній рівень квартального сбу та контррозвідки.
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я возможно и согласен с утверждением из заголовка статьи
ну а все таки - что там с сослуживцем покойного ? Как там вовковский братик поживает ?
Венок - принесет хотя бы с тех миллионов что у него нашли ?
Пару лет назад его даже называли среди преемников Пуйла. Так вот, тогда же , при очень странных обстоятельствах, где то на востоке точно так же утонул его сын.
На мой взгляд , почерк похож.
Они все на виду и под надзором, потому надо смотреть в оба и за рулём,
и при переходе дороги, и при "неожиданной встрече" знакомого, который стремится чем-то "угостить".
А уж при занятии экстремальными видами спорта - подавно.
Кто-то же готовил ему снаряжение, а все египетские технические кадры
готовились мы знаем где, и получают они мало.
Героям Слава!!!
В Украине не стали трогать, дождались, пока поедет в Египет.