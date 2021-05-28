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Смерть ексголови СЗР Віктора Гвоздя - важка втрата для України, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Події

Смерть ексголови СЗР Віктора Гвоздя - важка втрата для України, - Бутусов

Віктор Гвоздь віддав розвідці все життя, під його керівництвом розвідка в 2014-2016 рр. давала повну і точну картину дій російських військ.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Віктор Гвоздь все життя віддав розвідці, починав службу в СРСР, з розвідника-перекладача китайської мови на Далекому Сході та командира розвідроти. Він був нашим військовим атташе у колишній Югославії, і він детально вивчав та був просто енциклопедією даних щодо усіх подій у найгарячіші часи, він часто анализував цей досвід з точки зору ситуації на Донбасі та в Криму", - зазначив Бутусов.

За словами журналіста, Гвоздь був відомий своєю відданою проукраїнською позицією і прагненням посилювати контакти з кращими розвідками світу.  Після перемоги Революції гідності у 2014 році був призначений начальником Служби зовнішньої розвідки

"Під час війни наша розвідка давала достатньо повну та точну картину дій російських військ, яка дозволяла робити висновки по обстановці. Наприклад - прогноз щодо вторгнення регулярної армії РФ у серпні 2014-го та склад угруповання", - пише Бутусов.

Главред Цензор.НЕТ зазначив, що Гвоздем рухали не амбіції, а прагнення бачити Україну сильною, незалежною і переможною у війні. Останнім часом ексголова СЗР почав працювати над книгами і записувати відеоролики, щоб систематизувати свої знання і  "залишити структурну пам'ять".

"Смерть завжди передчасна, це велика втрата не тільки для родини, а й для всіх нас, і світла пам'ять завжди залишиться з тими, хто мав честь з Вами спілкуватись..." - підсумував Бутусов.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, ексголова СЗР Віктор Гвоздь 28 травня загинув у Єгипті під час занять дайвінгом. Він занурився у воду, але на поверхню не сплив. Віктору Гвоздю було 62 роки.
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Топ коментарі
+18
надо расследовать. не верю я в совпадения
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28.05.2021 18:30
+17
Смерть экс-главы СВР Виктора Гвоздя - тяжелая потеря для Украины, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1294

...
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28.05.2021 18:47
+13
"...надто швидко виринув з глибини 40 метрів".

Человек, всю жизнь занимавшийся дайвингом?
Не смешите мои тапочки... Смерть экс-главы СВР Виктора Гвоздя - тяжелая потеря для Украины, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6568
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28.05.2021 18:39
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надо расследовать. не верю я в совпадения
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28.05.2021 18:30 Відповісти
На поверхню колишнього очільника СЗРУ підняли рятувальники. Чоловік був ще живий. Його госпіталізували до найближчого медзакладу. Однак врятувати Гвоздя медики не змогли. Він надто довго перебував під водою та надто швидко виринув з глибини 40 метрів.

Ексглава Служби зовнішньої розвідки Гвоздь загинув у Єгипті
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28.05.2021 18:35 Відповісти
"...надто швидко виринув з глибини 40 метрів".

Человек, всю жизнь занимавшийся дайвингом?
Не смешите мои тапочки... Смерть экс-главы СВР Виктора Гвоздя - тяжелая потеря для Украины, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6568
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28.05.2021 18:39 Відповісти
В статье нет информации о том, что генерал был профессиональным аквалангистом. А 40 метров и больше, это уже в баллонах должна быть смесь, а не просто воздух.
Это Красное море, возможно самое красивое для дайвинга. Мог отвлечься, засмотреться, не обратил внимания на показания глубины...
Он уже пять лет не на службе, и собственно убивать его, вроде как не имеет смысла. Вот если бы он был контрразведчиком, тогда я точно так же предположил бы, что его устранили те, против кого сегодня открывают уголовные дела...
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28.05.2021 19:19 Відповісти
Параша убивает всех, до кого может дотянуться независимо от "срока давности". Поэтому должно быть проведено полное расследование, т.к. больше, чем парашного говна в Египте только мух. Смерть ексголови СЗР Віктора Гвоздя - важка втрата для України, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9767
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28.05.2021 19:56 Відповісти
Смысл убийства может быть в том, что он писал книги и видосики. Очевидно мог написать что-то лишнее, не понравившееся рашенфашистам.
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28.05.2021 19:59 Відповісти
С кислородом уже давно никто не ходит на такую глубину, а чувак вроде как не мальчик в дайвинге. Думаю тут инсульт или сердечный приступ
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29.05.2021 10:06 Відповісти
+100 , бред полнейший. Кисонка - болезнь новичков
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29.05.2021 10:04 Відповісти
Навіть з зарахунком віку "кісон" з 40 метрів не фігня але і не смерть... до того для досвідченного пловця.
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28.05.2021 18:41 Відповісти
Не думаю що в них була барокамера...
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28.05.2021 19:51 Відповісти
инфа требует проверки
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28.05.2021 18:42 Відповісти
Повністю згоден. Бо два співпадіння це вже закономірність... ні і далі за всіма...
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28.05.2021 18:38 Відповісти
Навіть немає сумнівів, що це була спецоперація *****.
Вбирають кращих, знаючи теперешній рівень квартального сбу та контррозвідки.
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28.05.2021 18:36 Відповісти
Да уж. Дайвинг..в Египте. Это не в собственной кровати "в результате тяжелой и продолжительной болезни". Я,допустим и знать не знал о нём. И это логично. Но судя по всему кацапня знала.
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28.05.2021 18:40 Відповісти
Смерть экс-главы СВР Виктора Гвоздя - тяжелая потеря для Украины, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1294

...
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28.05.2021 18:47 Відповісти
.

я возможно и согласен с утверждением из заголовка статьи
ну а все таки - что там с сослуживцем покойного ? Как там вовковский братик поживает ?
Венок - принесет хотя бы с тех миллионов что у него нашли ?
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28.05.2021 19:07 Відповісти
В руководстве рф был (есть) такой друган пуйла с фамилией Иванов. Тоже с КГБ и т.д.
Пару лет назад его даже называли среди преемников Пуйла. Так вот, тогда же , при очень странных обстоятельствах, где то на востоке точно так же утонул его сын.

На мой взгляд , почерк похож.
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28.05.2021 19:16 Відповісти
Умным людям с проукраинской позицией надо быть дважды осторожными.
Они все на виду и под надзором, потому надо смотреть в оба и за рулём,
и при переходе дороги, и при "неожиданной встрече" знакомого, который стремится чем-то "угостить".
А уж при занятии экстремальными видами спорта - подавно.
Кто-то же готовил ему снаряжение, а все египетские технические кадры
готовились мы знаем где, и получают они мало.
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28.05.2021 19:39 Відповісти
R.I.P.
Героям Слава!!!
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28.05.2021 19:41 Відповісти
Та странно всё это. И то что выехал туда. Разве что стало плохо на глубине а спасатели быстро поднимать стали, и допустим не знали есть смесь в баллоне или просто воздух для небольших глубин. Но должность очень крепкая для такой вот случайности. Это не первый спец по такой вот якобы случайности вдруг погибает. Там и качнуть в баллон могли не то. По горячему тут можно бы копать---да далеко. Потеряли настоящего---и так мало у нас таких!
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28.05.2021 19:42 Відповісти
Это любимое хобби ФСБ - "сердечный приступ" при невыясненных обстоятельствах.
В Украине не стали трогать, дождались, пока поедет в Египет.
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28.05.2021 19:53 Відповісти
Египет совершенно случайно является союзником РФ, франции, с которыми вместе помогали Хафтару в Ливии.
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29.05.2021 00:48 Відповісти
Это тот, кто заменил "мужа" Лукаш Ильяшева в 2014 году? Кстати, а куда пропал этот Ильяшев?
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02.06.2021 22:19 Відповісти
 
 