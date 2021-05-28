Смерть ексголови СЗР Віктора Гвоздя - важка втрата для України, - Бутусов
Новини Цензор.НЕТ Події
Віктор Гвоздь віддав розвідці все життя, під його керівництвом розвідка в 2014-2016 рр. давала повну і точну картину дій російських військ.
Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Віктор Гвоздь все життя віддав розвідці, починав службу в СРСР, з розвідника-перекладача китайської мови на Далекому Сході та командира розвідроти. Він був нашим військовим атташе у колишній Югославії, і він детально вивчав та був просто енциклопедією даних щодо усіх подій у найгарячіші часи, він часто анализував цей досвід з точки зору ситуації на Донбасі та в Криму", - зазначив Бутусов.
За словами журналіста, Гвоздь був відомий своєю відданою проукраїнською позицією і прагненням посилювати контакти з кращими розвідками світу. Після перемоги Революції гідності у 2014 році був призначений начальником Служби зовнішньої розвідки
"Під час війни наша розвідка давала достатньо повну та точну картину дій російських військ, яка дозволяла робити висновки по обстановці. Наприклад - прогноз щодо вторгнення регулярної армії РФ у серпні 2014-го та склад угруповання", - пише Бутусов.
Главред Цензор.НЕТ зазначив, що Гвоздем рухали не амбіції, а прагнення бачити Україну сильною, незалежною і переможною у війні. Останнім часом ексголова СЗР почав працювати над книгами і записувати відеоролики, щоб систематизувати свої знання і "залишити структурну пам'ять".
"Смерть завжди передчасна, це велика втрата не тільки для родини, а й для всіх нас, і світла пам'ять завжди залишиться з тими, хто мав честь з Вами спілкуватись..." - підсумував Бутусов.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, ексголова СЗР Віктор Гвоздь 28 травня загинув у Єгипті під час занять дайвінгом. Він занурився у воду, але на поверхню не сплив. Віктору Гвоздю було 62 роки.
Будь ласка, зачекайте...
Ексглава Служби зовнішньої розвідки Гвоздь загинув у Єгипті
Человек, всю жизнь занимавшийся дайвингом?
Не смешите мои тапочки...
Это Красное море, возможно самое красивое для дайвинга. Мог отвлечься, засмотреться, не обратил внимания на показания глубины...
Он уже пять лет не на службе, и собственно убивать его, вроде как не имеет смысла. Вот если бы он был контрразведчиком, тогда я точно так же предположил бы, что его устранили те, против кого сегодня открывают уголовные дела...
Вбирають кращих, знаючи теперешній рівень квартального сбу та контррозвідки.
...
я возможно и согласен с утверждением из заголовка статьи
ну а все таки - что там с сослуживцем покойного ? Как там вовковский братик поживает ?
Венок - принесет хотя бы с тех миллионов что у него нашли ?
Пару лет назад его даже называли среди преемников Пуйла. Так вот, тогда же , при очень странных обстоятельствах, где то на востоке точно так же утонул его сын.
На мой взгляд , почерк похож.
Они все на виду и под надзором, потому надо смотреть в оба и за рулём,
и при переходе дороги, и при "неожиданной встрече" знакомого, который стремится чем-то "угостить".
А уж при занятии экстремальными видами спорта - подавно.
Кто-то же готовил ему снаряжение, а все египетские технические кадры
готовились мы знаем где, и получают они мало.
Героям Слава!!!
В Украине не стали трогать, дождались, пока поедет в Египет.