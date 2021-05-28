Смерть ексголови СЗР Віктора Гвоздя - важка втрата для України, - Бутусов

Віктор Гвоздь віддав розвідці все життя, під його керівництвом розвідка в 2014-2016 рр. давала повну і точну картину дій російських військ.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Віктор Гвоздь все життя віддав розвідці, починав службу в СРСР, з розвідника-перекладача китайської мови на Далекому Сході та командира розвідроти. Він був нашим військовим атташе у колишній Югославії, і він детально вивчав та був просто енциклопедією даних щодо усіх подій у найгарячіші часи, він часто анализував цей досвід з точки зору ситуації на Донбасі та в Криму", - зазначив Бутусов.

За словами журналіста, Гвоздь був відомий своєю відданою проукраїнською позицією і прагненням посилювати контакти з кращими розвідками світу. Після перемоги Революції гідності у 2014 році був призначений начальником Служби зовнішньої розвідки

"Під час війни наша розвідка давала достатньо повну та точну картину дій російських військ, яка дозволяла робити висновки по обстановці. Наприклад - прогноз щодо вторгнення регулярної армії РФ у серпні 2014-го та склад угруповання", - пише Бутусов.



Главред Цензор.НЕТ зазначив, що Гвоздем рухали не амбіції, а прагнення бачити Україну сильною, незалежною і переможною у війні. Останнім часом ексголова СЗР почав працювати над книгами і записувати відеоролики, щоб систематизувати свої знання і "залишити структурну пам'ять".

"Смерть завжди передчасна, це велика втрата не тільки для родини, а й для всіх нас, і світла пам'ять завжди залишиться з тими, хто мав честь з Вами спілкуватись..." - підсумував Бутусов.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, ексголова СЗР Віктор Гвоздь 28 травня загинув у Єгипті під час занять дайвінгом. Він занурився у воду, але на поверхню не сплив. Віктору Гвоздю було 62 роки.