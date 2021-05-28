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Ексголова СЗР Гвоздь помер під час дайвінгу в Єгипті (оновлено)

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Ексголова СЗР Гвоздь помер під час дайвінгу в Єгипті (оновлено)

Сьогодні, 28 травня, в Єгипті, поблизу міста Дахаб під час дайвінгу стало зле колишньому голові Служби зовнішньої розвідки (2014-2016 рр.) Віктору Гвоздю. Він помер у лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, інформацію про смерть Гвоздя підтвердило Міністерство закордонних справ.

"За наявною інформацією, 28 травня під час дайвінгу на єгипетському курорті Дахаб екс-керівникові Служби зовнішньої розвідки України Віктору Гвоздю стало зле", - сказали в пресслужбі МЗС

ЗМІ повідомляють, що трагедія сталася сьогодні вранці. Колишній глава СЗР захоплювався дайвінгом і їздив з цим хобі по світу. Зараз він відпочивав з дружиною в одному з єгипетських готелів.

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Попередньо, Гвоздь занурився у воду, але на поверхню не сплив. Рятувальники знайшли чоловіка, на березі йому провели серцево-легеневу реанімацію та оперативно доставили в госпіталь. Лікарі констатували смерть українця.

Віктору Гвоздю було 62 роки.
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Топ коментарі
+51
Всех когда то увольняют.... Вы пробовали содержать участок земли в 1 гектар и отопить зимой 1200 кв.м. на пенсию военнослужащего? Ну что бы Вам при этом хватало ездить и нырять с аквалангом по миру с этой самой пенсии? Чувак с волевым подбородком бизнесом заметьте никогда не занимался, кормился с госслужбы всю жизнь.
Экс-глава СВР Гвоздь умер во время дайвинга в Египте, - СМИ - Цензор.НЕТ 1804
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28.05.2021 17:23
+48
Гвоздь не всплыл... что не удивительно. Работа в СВР при Ющенке была увлекательным и доходным аттракционом, а потом при Турчинове с Порошенкой, нахапался квартир по проспекту 40 лет Октября 95 - 3 шт. что строилась для сотрудников СВР, хватило почти на гектар земли с 4-мя строениями на 1200кв.м. , увлекался дайвингом и ездил с этим по всему миру..... А потом не всплыл... А ведь только жить начал....
вот расследование "Наші гроші" https://nashigroshi.org/2015/10/22/holova-sluzhby-zovnishnoji-rozvidky-zbuduvav-majetok-pid-kyjevom-foto/
Экс-глава СВР Гвоздь умер во время дайвинга в Египте, - СМИ - Цензор.НЕТ 1040
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28.05.2021 17:10
+44
акваланг случайно заправили новичком
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28.05.2021 16:56
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Потому что мы не рашка. У нас свободная страна
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28.05.2021 18:47 Відповісти
Потому что он пенсионер и давно утратил доступ к гостайне и любым документам с грифом.
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28.05.2021 19:06 Відповісти
А что с ними делать? Держать на зоне под колюче проволокои, чтобы никому ничего? Ексголова СЗР Гвоздь помер під час дайвінгу в Єгипті - Цензор.НЕТ 2861
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28.05.2021 20:38 Відповісти
Нет поить в кабаках и выведывать гос. тайны и списки резидентов по всему миру.
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28.05.2021 20:44 Відповісти
Ексголова СЗР Гвоздь помер під час дайвінгу в Єгипті - Цензор.НЕТ 9923 ...нельзя таким деятелям - хранителям государственных тайн выезжать дальше своего приусадебного участка, надо было маскироваться под бедуинаЕксголова СЗР Гвоздь помер під час дайвінгу в Єгипті - Цензор.НЕТ 4002 , тогда проблем бы не было , ...а так под бухлом можно все секреты выдать, враг не дремлет!!!
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29.05.2021 10:34 Відповісти
Сомневаюсь, что у нас резиденты по всему есть... Разве шо дебилы вроде Мельника в Германии газету немецкую свежую высылает каждый день дипломатичсеской почтой типа разведданных, чтобы отработать свой бутерброд с икрой от государства...
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29.05.2021 11:50 Відповісти
вас забыли спросить....ну даете..
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29.05.2021 07:32 Відповісти
Прикинь спросили, и Я сказал ни.
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29.05.2021 18:33 Відповісти
Его же могли украсть за границами и разузнать все секретные тайны СВР.
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28.05.2021 18:02 Відповісти
нда.. далеко "штирлиц" заплыл..
тут, при Совке, на рядовых должностях, узкие специалисты (подписка о невыезде кажется) не могли кататься Н-ное количество лет закордон, а тут ходячий секретный архив - на панели, как на аукционе-распродаже..
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28.05.2021 18:11 Відповісти
Соболезную. Виктор Иванович был одним из самых лучших и эффективных руководителей СВР и ГУР МО за всю историю.
Дайвинг - опасное занятие для молодых людей с хорошими легкими и сердечно-сосудистой системой.
В 62 года заниматься нужно не дайвингом, а ходить не спеша с внуком или тележкой по парку.
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28.05.2021 19:04 Відповісти
самым лучим? серьезно... а в чем это выражалось?
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28.05.2021 21:16 Відповісти
вы весь обосран??й
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29.05.2021 07:33 Відповісти
Дайвинг в Египте - супердорого??? Когда же вы, Шариковы, уже передохнете??
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29.05.2021 07:40 Відповісти
Шариковы передохнут и ты превратился в Василия Шарикова как только постареешь и станешь никому не нужен а может уже стал? А ну ка глянь в зеркало...
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29.05.2021 09:48 Відповісти
да, для многих работающих украинцев- это не по карману
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29.05.2021 11:58 Відповісти
Бред не пишите, дайв, если у тебя нет проблем со здоровьем, никакой таксономии не представляет. Моему тренеру, которая меня обучала сейчас 72 года и она активно водит группы под воду. У меня стаж 19 лет под водой, но , все правила «писаны кровью», а тут , как я понимаю, человек ходил в одиночку на нырялки, что строго запрещено в правилах, отсюда и результат.
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29.05.2021 09:55 Відповісти
1. Смерть находится за стеклом маски.
2. Водолаз должен быть тупым и медлительным. Делай все обдумав - инстинкт самосохранения под водой убивает. Ты - не рыба!
3. Если что-то может сломаться, то оно обязательно когда-то сломается.
4. Водолазы делятся на старых и смелых.
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29.05.2021 11:54 Відповісти
Глава СЗР (хоть и бывший) разъезжает по миру для развлечений...извините, для ХОББИ???
А такое понятие как держатель госсекретов Украинским чиновникам неведомо?
Неудивительно, что у нас госсекреты текут из всех щелей как из друшлака.
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28.05.2021 19:21 Відповісти
Весь світ роз'іджає, тільки постосовок сидить на місці,той же Шеленберг катався по світу, не кажу вже про Кісінджера чи Даллесів.
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28.05.2021 19:29 Відповісти
Аж закортіло перечитати "Лабіринт" (мемуари Шелленберга). Так, Вальтер багато де побував...
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29.05.2021 04:27 Відповісти
Учи матчасть /законы/, неуч, и может поимешь, что в Украине выезд по частным делам Ексголова СЗР Гвоздь помер під час дайвінгу в Єгипті - Цензор.НЕТ 9331 за границу секретоносителям НЕ запрещен
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28.05.2021 20:41 Відповісти
вы как разделяете "зарплатное" и "не зарплатное" бабло чужого человека? поделитесь как "понятно"?
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29.05.2021 07:39 Відповісти
с каждым годом человек моложе не становится, но люди считают здоровье вечным
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28.05.2021 19:31 Відповісти
Жить вообще вредно,от этого умирают.
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28.05.2021 19:39 Відповісти
При іншому б - розслідували. При Сцикуну не будуть розслідувати - можуть вийти на себе. Як вже сталося з Татаровим
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28.05.2021 19:44 Відповісти
Мимо случайно проплили два дельфина баширов и мишкин..
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28.05.2021 20:17 Відповісти
народ не заметит потери бойца
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28.05.2021 20:18 Відповісти
Може, твій народ і не помітить
(якщо ваш угробурятський конгломерат взагалі можна назвати народом)
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29.05.2021 01:30 Відповісти
несколько лет назад точно так же окончил свои дни совладелец сети "Фокстрот", тоже какой-то супер-пупер секретный военный
как говорится, не на охоте, так на рыбалке
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28.05.2021 20:20 Відповісти
новичек
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28.05.2021 20:25 Відповісти
Интересно ,на том свете ему деньги понадобятся Ексголова СЗР Гвоздь помер під час дайвінгу в Єгипті - Цензор.НЕТ 8809и где он там нырять будет ...
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28.05.2021 20:38 Відповісти
На том свете он ТЕБЯ ***** ждать будет, когда ты **** из ЗОНЫ в деревянном макинтоше откинешься.
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28.05.2021 20:50 Відповісти
Это ты зря Ексголова СЗР Гвоздь помер під час дайвінгу в Єгипті - Цензор.НЕТ 9399мне на твои истерики тьфу и растереть ...
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28.05.2021 21:29 Відповісти
вообщем ты понял что ты мудак)))) не я один тебе про это давно пишу. и верни телефон врачу ЗЕбил
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28.05.2021 21:55 Відповісти
Да ,что не говори а ряды соевых шестёрок сильно поредели Ексголова СЗР Гвоздь помер під час дайвінгу в Єгипті - Цензор.НЕТ 5213остался ты да ещё пара-тройка дешёвок готовых ворью подлизывать за три корочки хлеба .. Ексголова СЗР Гвоздь помер під час дайвінгу в Єгипті - Цензор.НЕТ 4929но ворью нынче не до вас дураков и через годик тут от вас и духу не останется ... Ексголова СЗР Гвоздь помер під час дайвінгу в Єгипті - Цензор.НЕТ 6360
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28.05.2021 22:28 Відповісти
А ты рубли тоже с собой возьмешь?
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28.05.2021 21:26 Відповісти
Тоже ? Ексголова СЗР Гвоздь помер під час дайвінгу в Єгипті - Цензор.НЕТ 4809Так значит он с рублями туда намылился ...ну учитывая ,ЖМУ РУКИ, ОБНИМАЮ оно и не удивительно ...
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28.05.2021 21:31 Відповісти
Особенно смешно для всяких -овичей и самого темнейшего. Татары его первые табакеркой одарят.
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28.05.2021 21:38 Відповісти
В российской традиции покойного деньгами в гроб сопутствовать. Хотя Харона РПЦ не признает.
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28.05.2021 21:40 Відповісти
Хіба що офіційно не визнає. А фактично у православних та католицьких традиціях язичництва овердохріна.
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29.05.2021 01:23 Відповісти
Туда тебе дорога ничтожество
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28.05.2021 21:22 Відповісти
Скажите кто находился рядом с ним на курорте и тогда будет понятно почему он умер. Экс главы СВР просто так не умирают.
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28.05.2021 21:36 Відповісти
Ой блин... По масштабу глава ВСР - карлик по сравнению с главбухом сети Эрицентр. И по гостайнам и масштабам в % ВВП.
Он в принципе равен начальнику разведотдела армии времен застоя СССР полковничья должность. Хотя даже с этим нельзя сравнить, т.к. вся работа - фильтровать интернет, прессу, подслушку и подсадных проституток в киевских саунах.
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29.05.2021 12:03 Відповісти
Увы, но это - старый кацапский трюк.
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28.05.2021 22:03 Відповісти
Таранов на квадроцикле "погиб", катаясь по Днепру. Этот разглядывая рыбок Египта.
Интересные у нас силовики.
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28.05.2021 22:21 Відповісти
Такие же как и все - никто им ничего не запрещает!
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29.05.2021 12:05 Відповісти
Сегодня еще умер бывший заместитель главы МВД и СБУ Днепропетровской области, бывший депутат от ПР Иван Ступак. Причину не пишут.
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28.05.2021 22:45 Відповісти
61 год..- стандарт)
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29.05.2021 02:07 Відповісти
Есть такая улитка - конус географический. Яд смертелен, противоядия нет.
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28.05.2021 22:45 Відповісти
Людей убитых кокосовым орехами,больше чем от нападения акул,ежегодная статистика.
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28.05.2021 23:15 Відповісти
Что ты несёшь? Этот человек был патриотом Украины,; а кто вообще безгрешен?
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29.05.2021 01:07 Відповісти
ти його дружаня підполковник чи робити не що .почитай за цього патриота "разведчика" про Іломайськ і де воно було в той час це не гріхи це прокляття
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29.05.2021 16:53 Відповісти
Розвідники своєй смертю рідко вмирають....
Щось пішло не так Ексголова СЗР Гвоздь помер під час дайвінгу в Єгипті - Цензор.НЕТ 3089
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28.05.2021 23:42 Відповісти
Почему то я сомневаюсь ,что такие просто так умирают да еще и на отдыхе ,во всех арабских странах завербованные кгбшники учившиеся в патриса лумумбе ,уши торчат с лаптестана не нужно экономить на своем здоровье поездками в такие страны !
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28.05.2021 23:52 Відповісти
Идиотизм, а не страна. Менты катаются по миру - видать, очень доходная деятельность в СВР Украины.
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29.05.2021 00:17 Відповісти
Уперше чую, щоб розвідслужби (особливо Auslandsaufklärung) називали ментами.
Зовсім інша єпархія начебто... ))
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29.05.2021 01:27 Відповісти
Да все с одной графской псарни - только клички разные. А хозяин - один. Родине уже давно не служат - за это в психушку могут упрятать или под машину подложить...
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29.05.2021 12:07 Відповісти
А как их называть? Штирлицами? Гребут себе в карманы так же, как и менты, только «секретно».
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29.05.2021 13:06 Відповісти
Скільки ватного смороду в коментарях. Жах.
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29.05.2021 00:26 Відповісти
Кстати, недавно был скандал вроде с этой службой внешней разведки . Что-то связано с большой взяткой.
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29.05.2021 00:33 Відповісти
Олександр Турчинов.
" Зараз багато людей розповідає про свій героїзм, зокрема, в часи Революції Гідності, але в ті дні, коли здавалося, що шансів протистояти потужній агресивній та жорстокій владі немає ніяких, на Майдані було мало офіцерів, а тим більше генералів, які не боялися кинути виклик кривавому режиму. Одним з таких генералів був професійний розвідник Віктор Гвоздь, який працював в нашому Штабі Спротиву з першого до останнього дня революції. Тому в мене не було питань, кого призначити після перемоги Революції Гідності на Службу зовнішньої розвідки України, керівництво якої втекло разом з Януковичем в Росію, здавши всю закриту інформацію про діяльність української розвідки ворогу. "
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29.05.2021 10:34 Відповісти
Увага, тест на знання жанру шпигунського трилера та актуальних геополітичних реалій!
(а також елементарного логічного мислення)
Запитання: чи випадково голові розвідки у Ґеґипті стало так зуйово, що аж помер?

а) несвіжої шаурми десь поїв
б) не обійшлося без шпілі-вілі
в) ой, та обычное совпадение, не делайте мне беременную голову
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29.05.2021 01:19 Відповісти
З такими набряками під очима - це хворі нирки, а як наслідок підвищений тиск та інсульт. Ніхто нашого розвідника не вбивав, скоріше за все сам помер.
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29.05.2021 01:33 Відповісти
В принципі не виключено, але скористаємось інструментом "лезо Пастора". Воно подібне до леза Оккама. Принцип такий: "якщо трапилась зуйня, яку могла вчинити русня, треба за замовчуванням вважати це справою русні, якщо тільки РАПТОМ не буде доведено протилежне (але це навряд чи)".
Маємо таке:
а) Ґеґипет - широкодоступний всесвітній курорт, де будь-якій агентурі діяти взагалі не проблема;
б) отруєння - типовий кацапський стиль.
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29.05.2021 04:46 Відповісти
Во время войны быть беспечным глупо и смертельно, российские оккупанты убили главу Службы внешней разведки (2014-2016 гг.).
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29.05.2021 02:46 Відповісти
Слава богу что не похитили...и не вывезли дипсамолетиком в камеру для спецдопросов...носитель гостайны как никак
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29.05.2021 07:00 Відповісти
Жаль людину.
Але насправді з такими показниками (судячи з фото) подібні захоплення - дуже небезпечні.
+ вік.
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29.05.2021 04:47 Відповісти
Потрібно провести ретельне розслідування і дослідження, із залученням фахівців НАТО.
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29.05.2021 08:03 Відповісти
Может, все таки кессонка?
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29.05.2021 08:24 Відповісти
Нефиг самому под воду ходить. Вряд ли кисонка, чувак вроде не новичок в этом деле
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29.05.2021 10:00 Відповісти
Два баллона по 20-30 л. и 350 атм. на глубине больше 12.5 м запросто дадут перенасыщение крови азотом. Поэтому всплывать только с остановками на декомпрессию. А если под водой сломалась пружина редуктора например, то у тебя один вариант - всплытие на свободном дыхании. И моли бога, чтобы тебя через несколько минут поместили в барокамеру...
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29.05.2021 12:14 Відповісти
здохла наволоч
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29.05.2021 10:33 Відповісти
Що, ***** ласти склеїло чи земан?
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29.05.2021 10:36 Відповісти
Есть такое народное выражение: « Жизнь была прожита НЕ напрасно, но зря».
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29.05.2021 13:08 Відповісти
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