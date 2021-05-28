Ексголова СЗР Гвоздь помер під час дайвінгу в Єгипті (оновлено)

Сьогодні, 28 травня, в Єгипті, поблизу міста Дахаб під час дайвінгу стало зле колишньому голові Служби зовнішньої розвідки (2014-2016 рр.) Віктору Гвоздю. Він помер у лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, інформацію про смерть Гвоздя підтвердило Міністерство закордонних справ.

"За наявною інформацією, 28 травня під час дайвінгу на єгипетському курорті Дахаб екс-керівникові Служби зовнішньої розвідки України Віктору Гвоздю стало зле", - сказали в пресслужбі МЗС

ЗМІ повідомляють, що трагедія сталася сьогодні вранці. Колишній глава СЗР захоплювався дайвінгом і їздив з цим хобі по світу. Зараз він відпочивав з дружиною в одному з єгипетських готелів.

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Попередньо, Гвоздь занурився у воду, але на поверхню не сплив. Рятувальники знайшли чоловіка, на березі йому провели серцево-легеневу реанімацію та оперативно доставили в госпіталь. Лікарі констатували смерть українця.

Віктору Гвоздю було 62 роки.