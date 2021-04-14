Ситуація довкола України може набути особливої гостроти влітку-восени, - ексголова СЗР Гвоздь

В плани Росії входить примусити Україну та інші країни йти у неї на поводу і відвернути увагу свого населення від внутрішніх проблем.

Про це йдеться в статті голови Служби зовнішньої розвідки України (2014-2016 рр.), генерал-лейтенанта, доктора військових наук Віктора Гвоздя, передає Цензор.НЕТ.

Водночас, США і НАТО прагнуть нівелювати вплив Москви, уникнути спалаху конфлікту на східних кордонах ЄС і зміцнити там свої позиції.

"З огляду на стратегічний характер цілей Росії та США/НАТО, а також на твердість і незворушність позицій сторін, вони і надалі втілюватимуть свої плани. При цьому ситуація довкола України може набути особливої гостроти влітку–восени поточного року під час активної фази СКШН "Захід-2021" та навчань США/НАТО "Захисник Європи-2021". Водночас найвищого рівня досягнуть і військові загрози щодо України", - упевнений аналітик.

Читайте також: Екс-глава СЗР Гвоздь про лютий 2014-го: 100 тис. військ РФ навколо кордону. Ми шукаємо ПЗРК, щоб прикрити Раду, де засідав в.о. Президента Турчинов. Усі розбіглися. ВIДЕО

Він приходить до висновків, що:

- зміни у російській політиці в плані відновлення військового тиску на Україну підтверджують неможливість досягнення жодних мирних та рівноправних домовленостей з Росією, яка робить ставку тільки на силові рішення та зважає тільки на мову сили. Все це стосується також Донбасу і Криму.

- новий президент США Дж. Байден і його адміністрація переходять до більш конкретних та жорстких дій зі стримування Росії як основного джерела військових загроз Америці та всьому Західному світу. В рамках такого підходу основні зусилля Вашингтона зосереджуються на примушенні Кремля до зміни його політики шляхом нарощування проти нього санкцій разом з продовженням з ним діалогу з позиції сили.

- політику Дж. Байдена стосовно Росії підтримують європейські союзники США, які вбачають в цьому запоруку їх безпеки від загроз зі Східного напрямку. Своєю чергою, це зміцнює трансатлантичну солідарність, порушену попереднім президентом США Д. Трампом.

- США, НАТО та ЄС непохитні у своїй позиції стосовно України, яка принципово важлива для їх інтересів. Тому вони не допустять будь-яких компромісів з Росією стосовно України. І навіть більше, слід очікувати активних дій провідних західних країн з надання допомоги у зміцненні оборонної сфери України та виведенні співробітництва НАТО з нею на якісно новий рівень.

- загострення відносин між Росією та Заходом і надалі збільшуватиме напруженість довкола України, у т. ч. у військовій сфері. За таких обставин Росія не припинятиме свого тиску на Україну у спосіб демонстрації можливості розширення масштабів своєї збройної агресії. Зі свого боку США та НАТО нарощуватимуть зусилля з військового стримування Росії та захисту України.

Також читайте: Концентрація військ РФ може стати основою для обмеженого вторгнення в Україну, - директор ЦРУ Бернс

"Разом з тим, на теперішньому етапі США і НАТО навряд чи безпосередньо втручатимуться до збройного конфлікту між Росією та Україною до того часу, поки він не створить пряму загрозу їх безпеці. Виходячи з цього, головним інструментом у відбитті російської агресії залишатимуться Збройні сили України, що вимагає подальшого нарощування їх бойових можливостей. Водночас і надалі будуть важливими всі види розвідки України як засобу з викриття загроз для України та планів і дій її супротивників", - переконаний Гвоздь.