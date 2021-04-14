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Новини Агресія Росії проти України
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Ситуація довкола України може набути особливої гостроти влітку-восени, - ексголова СЗР Гвоздь

Ситуація довкола України може набути особливої гостроти влітку-восени, - ексголова СЗР Гвоздь

В плани Росії входить примусити Україну та інші країни йти у неї на поводу і відвернути увагу свого населення від внутрішніх проблем.

Про це йдеться в статті голови Служби зовнішньої розвідки України (2014-2016 рр.), генерал-лейтенанта, доктора військових наук Віктора Гвоздя, передає Цензор.НЕТ.

Водночас, США і НАТО прагнуть нівелювати вплив Москви, уникнути спалаху конфлікту на східних кордонах ЄС і зміцнити там свої позиції.

"З огляду на стратегічний характер цілей Росії та США/НАТО, а також на твердість і незворушність позицій сторін, вони і надалі втілюватимуть свої плани. При цьому ситуація довкола України може набути особливої гостроти влітку–восени поточного року під час активної фази СКШН "Захід-2021" та навчань США/НАТО "Захисник Європи-2021". Водночас найвищого рівня досягнуть і військові загрози щодо України", - упевнений аналітик.

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Він приходить до висновків, що:

- зміни у російській політиці в плані відновлення військового тиску на Україну підтверджують неможливість досягнення жодних мирних та рівноправних домовленостей з Росією, яка робить ставку тільки на силові рішення та зважає тільки на мову сили. Все це стосується також Донбасу і Криму.

- новий президент США Дж. Байден і його адміністрація переходять до більш конкретних та жорстких дій зі стримування Росії як основного джерела військових загроз Америці та всьому Західному світу. В рамках такого підходу основні зусилля Вашингтона зосереджуються на примушенні Кремля до зміни його політики шляхом нарощування проти нього санкцій разом з продовженням з ним діалогу з позиції сили.

- політику Дж. Байдена стосовно Росії підтримують європейські союзники США, які вбачають в цьому запоруку їх безпеки від загроз зі Східного напрямку. Своєю чергою, це зміцнює трансатлантичну солідарність, порушену попереднім президентом США Д. Трампом.

- США, НАТО та ЄС непохитні у своїй позиції стосовно України, яка принципово важлива для їх інтересів. Тому вони не допустять будь-яких компромісів з Росією стосовно України. І навіть більше, слід очікувати активних дій провідних західних країн з надання допомоги у зміцненні оборонної сфери України та виведенні співробітництва НАТО з нею на якісно новий рівень.

- загострення відносин між Росією та Заходом і надалі збільшуватиме напруженість довкола України, у т. ч. у військовій сфері. За таких обставин Росія не припинятиме свого тиску на Україну у спосіб демонстрації можливості розширення масштабів своєї збройної агресії. Зі свого боку США та НАТО нарощуватимуть зусилля з військового стримування Росії та захисту України.

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"Разом з тим, на теперішньому етапі США і НАТО навряд чи безпосередньо втручатимуться до збройного конфлікту між Росією та Україною до того часу, поки він не створить пряму загрозу їх безпеці. Виходячи з цього, головним інструментом у відбитті російської агресії залишатимуться Збройні сили України, що вимагає подальшого нарощування їх бойових можливостей. Водночас і надалі будуть важливими всі види розвідки України як засобу з викриття загроз для України та планів і дій її супротивників", - переконаний Гвоздь.

Автор: 

НАТО (6537) росія (66037) США (23390) Донбас (22357) Євросоюз (13656) Гвоздь Віктор (7)


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Для мене було би гарне якщо б країна раз на 30 років привела збройні сили України в повну боєздатність.
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14.04.2021 22:07 Відповісти
Істерія почнеться на день Незалежності. ***** ******** пошухерить на це свято.
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14.04.2021 22:09 Відповісти
свято у Х..ла будет его собственные похороны....
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14.04.2021 22:21 Відповісти
""Учитывая стратегический характер целей России и США/НАТО, а также твердость и невозмутимость позиций сторон, они и в дальнейшем будут воплощать свои планы. .. обострение отношений между Россией и Западом и в дальнейшем увеличивать напряженность вокруг Украины, в т. ч. в военной сфере." - экс-глава СВР Гвоздь

Калька российской пропаганды, где россия воюет с Америкой и Америка агрессор и оккупант.
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14.04.2021 22:19 Відповісти
В Воронезькій області загорівся той самий польовий табір, куди перекидали війська (відео)

https://kriminal.tv/news/v_voronezkij_oblasti_zagorivsja_toj_samij_polovij_tabir_kudi_perekidali_vijska_video.html
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14.04.2021 22:21 Відповісти
Читая подобное и многое похожее по части того что заграница нам поможет, чуть вспомнилось про слова одной тёти что родилась в Киеве на Бесарабке в 1898г. *Во первых, атомного оружия у нас нет, а во вторых---если нужно будет его применить, мы применим*. Голда Меир. Самое плохое, что мы и его просрали.
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14.04.2021 22:31 Відповісти
жополченец ДНР после вакцинации "Сутником-V"

Ситуация вокруг Украины может получить особую остроту летом-осенью, - экс-глава СВР Гвоздь - Цензор.НЕТ 3048
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14.04.2021 22:39 Відповісти
По-моему, они такие сгнившие вурдалаки еще до вакцинации.
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14.04.2021 23:13 Відповісти
 
 