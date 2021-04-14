Ситуация вокруг Украины может получить особую остроту летом-осенью, - экс-глава СВР Гвоздь

В планы России входит принудить Украину и другие страны идти у нее на поводу и отвлечь свое население от внутренних проблем.

Об этом говорится в статье председателя Службы внешней разведки Украины (2014-2016 гг.), генерал-лейтенанта, доктора военных наук Виктора Гвоздя, передает Цензор.НЕТ.

В то же время, США и НАТО стремятся нивелировать влияние Москвы, избежать вспышки конфликта на восточных границах ЕС и укрепить там свои позиции.

"Учитывая стратегический характер целей России и США/НАТО, а также твердость и невозмутимость позиций сторон, они и в дальнейшем будут воплощать свои планы. При этом ситуация вокруг Украины может получить особую остроту летом-осенью текущего года во время активной фазы СКШН (стратегических командно-штабных учений. - Ред.) "Запад-2021" и учений США/НАТО "Защитник Европы-2021". В то же время наивысшего уровня достигнут и военные угрозы в отношении Украины", - уверен аналитик.

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Он приходит к выводам, что:

- изменения в российской политике в плане восстановления военного давления на Украину подтверждают невозможность достижения никаких мирных и равноправных договоренностей с Россией, которая делает ставку только на силовые решения и обращает внимание только на язык силы. Все это касается также Донбасса и Крыма.

- новый президент США Дж. Байден и его администрация переходят к более конкретным и жестким действиям по сдерживанию России как основного источника военных угроз Америке и всему западному миру. В рамках такого подхода основные усилия Вашингтона сосредотачиваются на принуждении Кремля к изменению его политики путем наращивания против него санкций наряду с продолжением с ним диалога с позиции силы.

- политику Дж. Байдена в отношении России поддерживают европейские союзники США, которые видят в этом залог их безопасности от угроз с восточного направления. В свою очередь, это укрепляет трансатлантическую солидарность, нарушенную предыдущим президентом США Д. Трампом.

- США, НАТО и ЕС непреклонны в своей позиции относительно Украины, которая принципиально важна для их интересов. Поэтому они не допустят каких-либо компромиссов с Россией в отношении Украины. И даже больше, следует ожидать активных действий ведущих западных стран по оказанию помощи в укреплении оборонной сферы Украины и выводе сотрудничества НАТО с ней на качественно новый уровень.

- обострение отношений между Россией и Западом и в дальнейшем увеличивать напряженность вокруг Украины, в т. ч. в военной сфере. При таких обстоятельствах Россия не прекратит своего давления на Украину способом демонстрации возможности расширения масштабов своей вооруженной агрессии. Со своей стороны США и НАТО наращивать усилия по военному сдерживания России и защиты Украины.

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"Вместе с тем, на нынешнем этапе США и НАТО вряд ли будут непосредственно вмешиваться в вооруженный конфликт между Россией и Украиной до тех пор, пока он не создаст прямую угрозу их безопасности. Исходя из этого, главным инструментом в отражении российской агрессии остаются Вооруженные силы Украины, что требует дальнейшего наращивания их боевых возможностей. Одновременно и в дальнейшем будут важны все виды разведки Украины как средства по разоблачению угроз для Украины и планов и действий ее противников", - уверен Гвоздь.