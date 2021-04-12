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Разведка не проводит операции самостоятельно, это инструмент государственной политики, - экс-глава СВР Гвоздь. ВИДЕО

Официально Служба внешней разведки Израиля (Моссад) была сформирована 1 апреля 1951 года.

Об этом рассказал в интервью по случаю 70-летия Моссада председатель Службы внешней разведки Украины (2014-2016 гг.), генерал-лейтенант, доктор военных наук Виктор Гвоздь, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Моссад возник не в 1951 году, а был еще с 1920-х. С получением независимости в Израиле создали и политическую, и военную разведку, и контрразведку, и отряды спецназначения.

"Моссад - уникальная организация с огромным опытом боевой и оперативной работы и славится проведением своих операций. Основная задача Моссада - сбор информации, но вторая часть - проведение спецопераций", - сообщил доктор военных наук.

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Гвоздь показал книгу "Тайная история Моссада", в которой его товарищ Меир Даган, руководивший Службой внешней разведки Израиля, написал, что все в ней неправда. "Вот это реальный принцип работы Моссада, который никогда о себе не рассказывает: чем меньше информации и больше слухов, тем лучше", - отметил экс-глава СВР.

Он напомнил, что разведка выполняет задачи на территории других стран. Иногда сотрудники пересекают "тонкую линию" позволенного международным правом (уничтожение спецслужбами США террористов в Ираке, отравления российскими шпионами и подобное). "Должен особенно подчеркнуть такой момент, что такие операции проводятся, когда есть политическая воля руководств государства. Сма разведка не идет на такие операции. Разведка не является политической организацией, которая проводит какие-то действия самостоятельно. Это инструмент государства, государственной политики", - говорит Гвоздь, уточняя, что информацию об операциях обнародует только правительство.

Автор: 

Моссад (20) СВР (140) Гвоздь Виктор (7)


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Топ комментарии
+9
Разведка не проводит операции самостоятельно, это инструмент государственной политики, - экс-глава СВР Гвоздь - Цензор.НЕТ 392
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12.04.2021 23:48
+1
СБУ не берет взятки самостоятель... извините, кто-то звонит в дверь.
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12.04.2021 23:39
+1
Когда-то и брат Вовка напишет книгу о своих важных операциях.
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12.04.2021 23:47
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СБУ не берет взятки самостоятель... извините, кто-то звонит в дверь.
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12.04.2021 23:39 Ответить
Разведка не проводит операции самостоятельно, это инструмент государственной политики, - экс-глава СВР Гвоздь - Цензор.НЕТ 392
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12.04.2021 23:48 Ответить
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13.04.2021 00:05 Ответить
Нема питань,яка держава,такі і її інституціі !!!))))
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12.04.2021 23:46 Ответить
Когда-то и брат Вовка напишет книгу о своих важных операциях.
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12.04.2021 23:47 Ответить
Назва вже є -"Маячня сивого Віслючка" !!!!)))
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12.04.2021 23:49 Ответить
Іншими словами, якщо викрадення Чауса і було - то це лише за розпорядженням з найвищого кабінету держави.

РS; державу не конкретизую, це цілком могли бути і касапи.
І навіть румуни...
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13.04.2021 00:29 Ответить
"чем меньше информации и больше слухов, тем лучше" - сказал разведчик...

лже-разведчик на самом деле, по существу - вор и барыга
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13.04.2021 04:30 Ответить
Гвоздь показал книгу "Тайная история Моссада", в которой его товарищ Меир Даган, руководивший Службой внешней разведки Израиля/ Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям/ Начато уголовное производство по факту незаконного въезда в оккупированный Крым депутатов Кнессета, - прокуратура АРК./ Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз./ Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера / В бандформированиях террористов ДНР служат израильские наёмники.
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13.04.2021 09:24 Ответить
Виходить Зонтов теж здійснював державну політику з хабарями?!
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13.04.2021 10:58 Ответить
 
 