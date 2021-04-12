Разведка не проводит операции самостоятельно, это инструмент государственной политики, - экс-глава СВР Гвоздь. ВИДЕО

Официально Служба внешней разведки Израиля (Моссад) была сформирована 1 апреля 1951 года.

Об этом рассказал в интервью по случаю 70-летия Моссада председатель Службы внешней разведки Украины (2014-2016 гг.), генерал-лейтенант, доктор военных наук Виктор Гвоздь, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Моссад возник не в 1951 году, а был еще с 1920-х. С получением независимости в Израиле создали и политическую, и военную разведку, и контрразведку, и отряды спецназначения.

"Моссад - уникальная организация с огромным опытом боевой и оперативной работы и славится проведением своих операций. Основная задача Моссада - сбор информации, но вторая часть - проведение спецопераций", - сообщил доктор военных наук.

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Гвоздь показал книгу "Тайная история Моссада", в которой его товарищ Меир Даган, руководивший Службой внешней разведки Израиля, написал, что все в ней неправда. "Вот это реальный принцип работы Моссада, который никогда о себе не рассказывает: чем меньше информации и больше слухов, тем лучше", - отметил экс-глава СВР.

Он напомнил, что разведка выполняет задачи на территории других стран. Иногда сотрудники пересекают "тонкую линию" позволенного международным правом (уничтожение спецслужбами США террористов в Ираке, отравления российскими шпионами и подобное). "Должен особенно подчеркнуть такой момент, что такие операции проводятся, когда есть политическая воля руководств государства. Сма разведка не идет на такие операции. Разведка не является политической организацией, которая проводит какие-то действия самостоятельно. Это инструмент государства, государственной политики", - говорит Гвоздь, уточняя, что информацию об операциях обнародует только правительство.