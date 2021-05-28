РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12746 посетителей онлайн
Новости Происшествия
49 501 185
Египет (767) СВР (118) смерть (9041) дайвинг (4) Гвоздь Виктор (7)

Экс-глава СВР Гвоздь умер во время дайвинга в Египте (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Экс-глава СВР Гвоздь умер во время дайвинга в Египте (обновлено)

Сегодня, 28 мая, в Египте, вблизи города Дахаб во время дайвинга стало плохо бывшему главе Службы внешней разведки (2014-2016 гг.) Виктору Гвоздю. Он скончался в больнице.

Как сообщает Цензор.НЕТ, информацию о смерти Гвоздя подтвердило Министерство иностранных дел. 

"По имеющейся информации, 28 мая по время дайвинга на египетском курорте Дахаб экс-руководителю Службы внешней разведки Украины Виктору Гвоздю стало плохо", - сказали в пресс-службе МИД

СМИ сообщают, что трагедия произошла сегодня утром. Бывший глава СВР увлекался дайвингом и ездил с этим хобби по миру. Сейчас он отдыхал с женой в одном из египетских отелей. 

По предварительным данным, Гвоздь совершил погружение, но на поверхность не всплыл. Спасатели нашли мужчину, на берегу ему провели сердечно-легочную реанимацию и оперативно доставили в госпиталь. Врачи констатировали смерть украинца.

Виктору Гвоздю было 62 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация вокруг Украины может получить особую остроту летом-осенью, - экс-глава СВР Гвоздь

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+51
Всех когда то увольняют.... Вы пробовали содержать участок земли в 1 гектар и отопить зимой 1200 кв.м. на пенсию военнослужащего? Ну что бы Вам при этом хватало ездить и нырять с аквалангом по миру с этой самой пенсии? Чувак с волевым подбородком бизнесом заметьте никогда не занимался, кормился с госслужбы всю жизнь.
Экс-глава СВР Гвоздь умер во время дайвинга в Египте, - СМИ - Цензор.НЕТ 1804
показать весь комментарий
28.05.2021 17:23
+48
Гвоздь не всплыл... что не удивительно. Работа в СВР при Ющенке была увлекательным и доходным аттракционом, а потом при Турчинове с Порошенкой, нахапался квартир по проспекту 40 лет Октября 95 - 3 шт. что строилась для сотрудников СВР, хватило почти на гектар земли с 4-мя строениями на 1200кв.м. , увлекался дайвингом и ездил с этим по всему миру..... А потом не всплыл... А ведь только жить начал....
вот расследование "Наші гроші" https://nashigroshi.org/2015/10/22/holova-sluzhby-zovnishnoji-rozvidky-zbuduvav-majetok-pid-kyjevom-foto/
Экс-глава СВР Гвоздь умер во время дайвинга в Египте, - СМИ - Цензор.НЕТ 1040
показать весь комментарий
28.05.2021 17:10
+44
акваланг случайно заправили новичком
показать весь комментарий
28.05.2021 16:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Потому что мы не рашка. У нас свободная страна
показать весь комментарий
28.05.2021 18:47 Ответить
Потому что он пенсионер и давно утратил доступ к гостайне и любым документам с грифом.
показать весь комментарий
28.05.2021 19:06 Ответить
А что с ними делать? Держать на зоне под колюче проволокои, чтобы никому ничего? Ексголова СЗР Гвоздь помер під час дайвінгу в Єгипті - Цензор.НЕТ 2861
показать весь комментарий
28.05.2021 20:38 Ответить
Нет поить в кабаках и выведывать гос. тайны и списки резидентов по всему миру.
показать весь комментарий
28.05.2021 20:44 Ответить
Ексголова СЗР Гвоздь помер під час дайвінгу в Єгипті - Цензор.НЕТ 9923 ...нельзя таким деятелям - хранителям государственных тайн выезжать дальше своего приусадебного участка, надо было маскироваться под бедуинаЕксголова СЗР Гвоздь помер під час дайвінгу в Єгипті - Цензор.НЕТ 4002 , тогда проблем бы не было , ...а так под бухлом можно все секреты выдать, враг не дремлет!!!
показать весь комментарий
29.05.2021 10:34 Ответить
Сомневаюсь, что у нас резиденты по всему есть... Разве шо дебилы вроде Мельника в Германии газету немецкую свежую высылает каждый день дипломатичсеской почтой типа разведданных, чтобы отработать свой бутерброд с икрой от государства...
показать весь комментарий
29.05.2021 11:50 Ответить
вас забыли спросить....ну даете..
показать весь комментарий
29.05.2021 07:32 Ответить
Прикинь спросили, и Я сказал ни.
показать весь комментарий
29.05.2021 18:33 Ответить
Его же могли украсть за границами и разузнать все секретные тайны СВР.
показать весь комментарий
28.05.2021 18:02 Ответить
нда.. далеко "штирлиц" заплыл..
тут, при Совке, на рядовых должностях, узкие специалисты (подписка о невыезде кажется) не могли кататься Н-ное количество лет закордон, а тут ходячий секретный архив - на панели, как на аукционе-распродаже..
показать весь комментарий
28.05.2021 18:11 Ответить
Соболезную. Виктор Иванович был одним из самых лучших и эффективных руководителей СВР и ГУР МО за всю историю.
Дайвинг - опасное занятие для молодых людей с хорошими легкими и сердечно-сосудистой системой.
В 62 года заниматься нужно не дайвингом, а ходить не спеша с внуком или тележкой по парку.
показать весь комментарий
28.05.2021 19:04 Ответить
самым лучим? серьезно... а в чем это выражалось?
показать весь комментарий
28.05.2021 21:16 Ответить
вы весь обосран??й
показать весь комментарий
29.05.2021 07:33 Ответить
Дайвинг в Египте - супердорого??? Когда же вы, Шариковы, уже передохнете??
показать весь комментарий
29.05.2021 07:40 Ответить
Шариковы передохнут и ты превратился в Василия Шарикова как только постареешь и станешь никому не нужен а может уже стал? А ну ка глянь в зеркало...
показать весь комментарий
29.05.2021 09:48 Ответить
да, для многих работающих украинцев- это не по карману
показать весь комментарий
29.05.2021 11:58 Ответить
Бред не пишите, дайв, если у тебя нет проблем со здоровьем, никакой таксономии не представляет. Моему тренеру, которая меня обучала сейчас 72 года и она активно водит группы под воду. У меня стаж 19 лет под водой, но , все правила «писаны кровью», а тут , как я понимаю, человек ходил в одиночку на нырялки, что строго запрещено в правилах, отсюда и результат.
показать весь комментарий
29.05.2021 09:55 Ответить
1. Смерть находится за стеклом маски.
2. Водолаз должен быть тупым и медлительным. Делай все обдумав - инстинкт самосохранения под водой убивает. Ты - не рыба!
3. Если что-то может сломаться, то оно обязательно когда-то сломается.
4. Водолазы делятся на старых и смелых.
показать весь комментарий
29.05.2021 11:54 Ответить
Глава СЗР (хоть и бывший) разъезжает по миру для развлечений...извините, для ХОББИ???
А такое понятие как держатель госсекретов Украинским чиновникам неведомо?
Неудивительно, что у нас госсекреты текут из всех щелей как из друшлака.
показать весь комментарий
28.05.2021 19:21 Ответить
Весь світ роз'іджає, тільки постосовок сидить на місці,той же Шеленберг катався по світу, не кажу вже про Кісінджера чи Даллесів.
показать весь комментарий
28.05.2021 19:29 Ответить
Аж закортіло перечитати "Лабіринт" (мемуари Шелленберга). Так, Вальтер багато де побував...
показать весь комментарий
29.05.2021 04:27 Ответить
Учи матчасть /законы/, неуч, и может поимешь, что в Украине выезд по частным делам Ексголова СЗР Гвоздь помер під час дайвінгу в Єгипті - Цензор.НЕТ 9331 за границу секретоносителям НЕ запрещен
показать весь комментарий
28.05.2021 20:41 Ответить
вы как разделяете "зарплатное" и "не зарплатное" бабло чужого человека? поделитесь как "понятно"?
показать весь комментарий
29.05.2021 07:39 Ответить
с каждым годом человек моложе не становится, но люди считают здоровье вечным
показать весь комментарий
28.05.2021 19:31 Ответить
Жить вообще вредно,от этого умирают.
показать весь комментарий
28.05.2021 19:39 Ответить
При іншому б - розслідували. При Сцикуну не будуть розслідувати - можуть вийти на себе. Як вже сталося з Татаровим
показать весь комментарий
28.05.2021 19:44 Ответить
Мимо случайно проплили два дельфина баширов и мишкин..
показать весь комментарий
28.05.2021 20:17 Ответить
народ не заметит потери бойца
показать весь комментарий
28.05.2021 20:18 Ответить
Може, твій народ і не помітить
(якщо ваш угробурятський конгломерат взагалі можна назвати народом)
показать весь комментарий
29.05.2021 01:30 Ответить
несколько лет назад точно так же окончил свои дни совладелец сети "Фокстрот", тоже какой-то супер-пупер секретный военный
как говорится, не на охоте, так на рыбалке
показать весь комментарий
28.05.2021 20:20 Ответить
новичек
показать весь комментарий
28.05.2021 20:25 Ответить
Интересно ,на том свете ему деньги понадобятся Ексголова СЗР Гвоздь помер під час дайвінгу в Єгипті - Цензор.НЕТ 8809и где он там нырять будет ...
показать весь комментарий
28.05.2021 20:38 Ответить
На том свете он ТЕБЯ ***** ждать будет, когда ты **** из ЗОНЫ в деревянном макинтоше откинешься.
показать весь комментарий
28.05.2021 20:50 Ответить
Это ты зря Ексголова СЗР Гвоздь помер під час дайвінгу в Єгипті - Цензор.НЕТ 9399мне на твои истерики тьфу и растереть ...
показать весь комментарий
28.05.2021 21:29 Ответить
вообщем ты понял что ты мудак)))) не я один тебе про это давно пишу. и верни телефон врачу ЗЕбил
показать весь комментарий
28.05.2021 21:55 Ответить
Да ,что не говори а ряды соевых шестёрок сильно поредели Ексголова СЗР Гвоздь помер під час дайвінгу в Єгипті - Цензор.НЕТ 5213остался ты да ещё пара-тройка дешёвок готовых ворью подлизывать за три корочки хлеба .. Ексголова СЗР Гвоздь помер під час дайвінгу в Єгипті - Цензор.НЕТ 4929но ворью нынче не до вас дураков и через годик тут от вас и духу не останется ... Ексголова СЗР Гвоздь помер під час дайвінгу в Єгипті - Цензор.НЕТ 6360
показать весь комментарий
28.05.2021 22:28 Ответить
А ты рубли тоже с собой возьмешь?
показать весь комментарий
28.05.2021 21:26 Ответить
Тоже ? Ексголова СЗР Гвоздь помер під час дайвінгу в Єгипті - Цензор.НЕТ 4809Так значит он с рублями туда намылился ...ну учитывая ,ЖМУ РУКИ, ОБНИМАЮ оно и не удивительно ...
показать весь комментарий
28.05.2021 21:31 Ответить
Особенно смешно для всяких -овичей и самого темнейшего. Татары его первые табакеркой одарят.
показать весь комментарий
28.05.2021 21:38 Ответить
В российской традиции покойного деньгами в гроб сопутствовать. Хотя Харона РПЦ не признает.
показать весь комментарий
28.05.2021 21:40 Ответить
Хіба що офіційно не визнає. А фактично у православних та католицьких традиціях язичництва овердохріна.
показать весь комментарий
29.05.2021 01:23 Ответить
Туда тебе дорога ничтожество
показать весь комментарий
28.05.2021 21:22 Ответить
Скажите кто находился рядом с ним на курорте и тогда будет понятно почему он умер. Экс главы СВР просто так не умирают.
показать весь комментарий
28.05.2021 21:36 Ответить
Ой блин... По масштабу глава ВСР - карлик по сравнению с главбухом сети Эрицентр. И по гостайнам и масштабам в % ВВП.
Он в принципе равен начальнику разведотдела армии времен застоя СССР полковничья должность. Хотя даже с этим нельзя сравнить, т.к. вся работа - фильтровать интернет, прессу, подслушку и подсадных проституток в киевских саунах.
показать весь комментарий
29.05.2021 12:03 Ответить
Увы, но это - старый кацапский трюк.
показать весь комментарий
28.05.2021 22:03 Ответить
Таранов на квадроцикле "погиб", катаясь по Днепру. Этот разглядывая рыбок Египта.
Интересные у нас силовики.
показать весь комментарий
28.05.2021 22:21 Ответить
Такие же как и все - никто им ничего не запрещает!
показать весь комментарий
29.05.2021 12:05 Ответить
Сегодня еще умер бывший заместитель главы МВД и СБУ Днепропетровской области, бывший депутат от ПР Иван Ступак. Причину не пишут.
показать весь комментарий
28.05.2021 22:45 Ответить
61 год..- стандарт)
показать весь комментарий
29.05.2021 02:07 Ответить
Есть такая улитка - конус географический. Яд смертелен, противоядия нет.
показать весь комментарий
28.05.2021 22:45 Ответить
Людей убитых кокосовым орехами,больше чем от нападения акул,ежегодная статистика.
показать весь комментарий
28.05.2021 23:15 Ответить
Что ты несёшь? Этот человек был патриотом Украины,; а кто вообще безгрешен?
показать весь комментарий
29.05.2021 01:07 Ответить
ти його дружаня підполковник чи робити не що .почитай за цього патриота "разведчика" про Іломайськ і де воно було в той час це не гріхи це прокляття
показать весь комментарий
29.05.2021 16:53 Ответить
Розвідники своєй смертю рідко вмирають....
Щось пішло не так Ексголова СЗР Гвоздь помер під час дайвінгу в Єгипті - Цензор.НЕТ 3089
показать весь комментарий
28.05.2021 23:42 Ответить
Почему то я сомневаюсь ,что такие просто так умирают да еще и на отдыхе ,во всех арабских странах завербованные кгбшники учившиеся в патриса лумумбе ,уши торчат с лаптестана не нужно экономить на своем здоровье поездками в такие страны !
показать весь комментарий
28.05.2021 23:52 Ответить
Идиотизм, а не страна. Менты катаются по миру - видать, очень доходная деятельность в СВР Украины.
показать весь комментарий
29.05.2021 00:17 Ответить
Уперше чую, щоб розвідслужби (особливо Auslandsaufklärung) називали ментами.
Зовсім інша єпархія начебто... ))
показать весь комментарий
29.05.2021 01:27 Ответить
Да все с одной графской псарни - только клички разные. А хозяин - один. Родине уже давно не служат - за это в психушку могут упрятать или под машину подложить...
показать весь комментарий
29.05.2021 12:07 Ответить
А как их называть? Штирлицами? Гребут себе в карманы так же, как и менты, только «секретно».
показать весь комментарий
29.05.2021 13:06 Ответить
Скільки ватного смороду в коментарях. Жах.
показать весь комментарий
29.05.2021 00:26 Ответить
Кстати, недавно был скандал вроде с этой службой внешней разведки . Что-то связано с большой взяткой.
показать весь комментарий
29.05.2021 00:33 Ответить
Олександр Турчинов.
" Зараз багато людей розповідає про свій героїзм, зокрема, в часи Революції Гідності, але в ті дні, коли здавалося, що шансів протистояти потужній агресивній та жорстокій владі немає ніяких, на Майдані було мало офіцерів, а тим більше генералів, які не боялися кинути виклик кривавому режиму. Одним з таких генералів був професійний розвідник Віктор Гвоздь, який працював в нашому Штабі Спротиву з першого до останнього дня революції. Тому в мене не було питань, кого призначити після перемоги Революції Гідності на Службу зовнішньої розвідки України, керівництво якої втекло разом з Януковичем в Росію, здавши всю закриту інформацію про діяльність української розвідки ворогу. "
показать весь комментарий
29.05.2021 10:34 Ответить
Увага, тест на знання жанру шпигунського трилера та актуальних геополітичних реалій!
(а також елементарного логічного мислення)
Запитання: чи випадково голові розвідки у Ґеґипті стало так зуйово, що аж помер?

а) несвіжої шаурми десь поїв
б) не обійшлося без шпілі-вілі
в) ой, та обычное совпадение, не делайте мне беременную голову
показать весь комментарий
29.05.2021 01:19 Ответить
З такими набряками під очима - це хворі нирки, а як наслідок підвищений тиск та інсульт. Ніхто нашого розвідника не вбивав, скоріше за все сам помер.
показать весь комментарий
29.05.2021 01:33 Ответить
В принципі не виключено, але скористаємось інструментом "лезо Пастора". Воно подібне до леза Оккама. Принцип такий: "якщо трапилась зуйня, яку могла вчинити русня, треба за замовчуванням вважати це справою русні, якщо тільки РАПТОМ не буде доведено протилежне (але це навряд чи)".
Маємо таке:
а) Ґеґипет - широкодоступний всесвітній курорт, де будь-якій агентурі діяти взагалі не проблема;
б) отруєння - типовий кацапський стиль.
показать весь комментарий
29.05.2021 04:46 Ответить
Во время войны быть беспечным глупо и смертельно, российские оккупанты убили главу Службы внешней разведки (2014-2016 гг.).
показать весь комментарий
29.05.2021 02:46 Ответить
Слава богу что не похитили...и не вывезли дипсамолетиком в камеру для спецдопросов...носитель гостайны как никак
показать весь комментарий
29.05.2021 07:00 Ответить
Жаль людину.
Але насправді з такими показниками (судячи з фото) подібні захоплення - дуже небезпечні.
+ вік.
показать весь комментарий
29.05.2021 04:47 Ответить
Потрібно провести ретельне розслідування і дослідження, із залученням фахівців НАТО.
показать весь комментарий
29.05.2021 08:03 Ответить
Может, все таки кессонка?
показать весь комментарий
29.05.2021 08:24 Ответить
Нефиг самому под воду ходить. Вряд ли кисонка, чувак вроде не новичок в этом деле
показать весь комментарий
29.05.2021 10:00 Ответить
Два баллона по 20-30 л. и 350 атм. на глубине больше 12.5 м запросто дадут перенасыщение крови азотом. Поэтому всплывать только с остановками на декомпрессию. А если под водой сломалась пружина редуктора например, то у тебя один вариант - всплытие на свободном дыхании. И моли бога, чтобы тебя через несколько минут поместили в барокамеру...
показать весь комментарий
29.05.2021 12:14 Ответить
здохла наволоч
показать весь комментарий
29.05.2021 10:33 Ответить
Що, ***** ласти склеїло чи земан?
показать весь комментарий
29.05.2021 10:36 Ответить
Есть такое народное выражение: « Жизнь была прожита НЕ напрасно, но зря».
показать весь комментарий
29.05.2021 13:08 Ответить
Страница 2 из 2
 
 