Экс-глава СВР Гвоздь умер во время дайвинга в Египте (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Сегодня, 28 мая, в Египте, вблизи города Дахаб во время дайвинга стало плохо бывшему главе Службы внешней разведки (2014-2016 гг.) Виктору Гвоздю. Он скончался в больнице.
Как сообщает Цензор.НЕТ, информацию о смерти Гвоздя подтвердило Министерство иностранных дел.
"По имеющейся информации, 28 мая по время дайвинга на египетском курорте Дахаб экс-руководителю Службы внешней разведки Украины Виктору Гвоздю стало плохо", - сказали в пресс-службе МИД
СМИ сообщают, что трагедия произошла сегодня утром. Бывший глава СВР увлекался дайвингом и ездил с этим хобби по миру. Сейчас он отдыхал с женой в одном из египетских отелей.
По предварительным данным, Гвоздь совершил погружение, но на поверхность не всплыл. Спасатели нашли мужчину, на берегу ему провели сердечно-легочную реанимацию и оперативно доставили в госпиталь. Врачи констатировали смерть украинца.
Виктору Гвоздю было 62 года.
Пожалуйста, подождите...
тут, при Совке, на рядовых должностях, узкие специалисты (подписка о невыезде кажется) не могли кататься Н-ное количество лет закордон, а тут ходячий секретный архив - на панели, как на аукционе-распродаже..
Дайвинг - опасное занятие для молодых людей с хорошими легкими и сердечно-сосудистой системой.
В 62 года заниматься нужно не дайвингом, а ходить не спеша с внуком или тележкой по парку.
2. Водолаз должен быть тупым и медлительным. Делай все обдумав - инстинкт самосохранения под водой убивает. Ты - не рыба!
3. Если что-то может сломаться, то оно обязательно когда-то сломается.
4. Водолазы делятся на старых и смелых.
А такое понятие как держатель госсекретов Украинским чиновникам неведомо?
Неудивительно, что у нас госсекреты текут из всех щелей как из друшлака.
(якщо ваш угробурятський конгломерат взагалі можна назвати народом)
как говорится, не на охоте, так на рыбалке
Он в принципе равен начальнику разведотдела армии времен застоя СССР полковничья должность. Хотя даже с этим нельзя сравнить, т.к. вся работа - фильтровать интернет, прессу, подслушку и подсадных проституток в киевских саунах.
Интересные у нас силовики.
Щось пішло не так
Зовсім інша єпархія начебто... ))
" Зараз багато людей розповідає про свій героїзм, зокрема, в часи Революції Гідності, але в ті дні, коли здавалося, що шансів протистояти потужній агресивній та жорстокій владі немає ніяких, на Майдані було мало офіцерів, а тим більше генералів, які не боялися кинути виклик кривавому режиму. Одним з таких генералів був професійний розвідник Віктор Гвоздь, який працював в нашому Штабі Спротиву з першого до останнього дня революції. Тому в мене не було питань, кого призначити після перемоги Революції Гідності на Службу зовнішньої розвідки України, керівництво якої втекло разом з Януковичем в Росію, здавши всю закриту інформацію про діяльність української розвідки ворогу. "
(а також елементарного логічного мислення)
Запитання: чи випадково голові розвідки у Ґеґипті стало так зуйово, що аж помер?
а) несвіжої шаурми десь поїв
б) не обійшлося без шпілі-вілі
в) ой, та обычное совпадение, не делайте мне беременную голову
Маємо таке:
а) Ґеґипет - широкодоступний всесвітній курорт, де будь-якій агентурі діяти взагалі не проблема;
б) отруєння - типовий кацапський стиль.
Але насправді з такими показниками (судячи з фото) подібні захоплення - дуже небезпечні.
+ вік.