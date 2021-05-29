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Из-за непогоды обесточены 108 населенных пунктов в пяти областях Украины, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Из-за непогоды обесточены 108 населенных пунктов в пяти областях Украины, - ГСЧС

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 108 населенных пунктов в пяти областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 7.00 29 мая в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 108 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Киевской - 44, Черниговской - 22, Черкасской - 15, Кировоградской - 14 и Житомирской – 13", – уточнили в ГСЧС.

Сообщается также, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обесточенные населенные пункты, подтопленные улицы и дома: последствия непогоды в Украине. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Свєта хутко зникла і нешвидко вернеться.
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29.05.2021 10:43 Ответить
Из-за непогоды обесточены 108 населенных пунктов в пяти областях Украины, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4578
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29.05.2021 10:56 Ответить
Из-за непогоды обесточены 108 населенных пунктов в пяти областях Украины, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5390№85
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29.05.2021 11:08 Ответить
Из-за непогоды обесточены 108 населенных пунктов в пяти областях Украины, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4506
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29.05.2021 11:10 Ответить
На столе стояла лампа, но света не давала.
Штирлиц выключил лампу, и Света дала.
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29.05.2021 13:45 Ответить
 
 