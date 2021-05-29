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Из-за непогоды обесточены 108 населенных пунктов в пяти областях Украины, - ГСЧС
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Вследствие непогоды без электроэнергии остались 108 населенных пунктов в пяти областях Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По состоянию на 7.00 29 мая в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 108 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Киевской - 44, Черниговской - 22, Черкасской - 15, Кировоградской - 14 и Житомирской – 13", – уточнили в ГСЧС.
Сообщается также, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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