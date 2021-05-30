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Новости Экономика
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Минюст (1698) Мининфраструктуры (935)

Минюст отказал в госрегистрации приказа о списании вагонов по возрасту

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Минюст отказал в госрегистрации приказа о списании вагонов по возрасту

Минюст отказался регистрировать приказ Мининфраструктуры о списании вагонов по возрасту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответсвующий приказ Минюста.

Министерство юстиции отказалось регистрировать приказ о списании вагонов по возрасту, вернув приказ Министерства инфраструктуры "Об утверждении Порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте", отказав ему в государственной регистрации. Теперь приказ должен быть отменен.

"Одновременно отмечаем, что в соответствии с абзацами шестнадцатого, семнадцатого пункта 13 Положения о государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств, других органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 28 декабря 1992 года № 731, нормативно-правовой акт, в государственной регистрации которого отказано, подлежит отмене субъектом нормотворчества в 5-дневный срок со дня получения письма Министерства юстиции Украины об отказе в его государственной регистрации ", - сказано в сообщении.

Напомним, это уже третья версия проекта, которую подготовили в Мининфраструктуры: предыдущие две были раскритикованы бизнесом и властью как создающие дискриминационные условия и такие, что приведут к дефициту подвижного состава в стране. Так, согласно проекту приказа, списать придется более 42 тыс. вагонов, а закупка новых обойдется в десятки миллиардов гривен: сейчас ни у промышленности, ни у "Укрзализныци" таких денег нет.

Таким образом, на рынке возникнет дефицит вагонов, что приведет к сбоям поставок и росту цен на аренду вагонов. Также у бизнеса вызывает опасения норма, согласно которой вводится запрет на эксплуатацию цистерн с момента принятия приказа. Учитывая, что за месяц украинские предприятия способны проверить всего 300 цистерн (а их в стране более 10 000), это грозит перебоями с поставками горючего.

Напомним, ранее промышленники обратились к премьеру с открытым письмом, в котором призвали не допустить принятия этого проекта приказа, так как он приведет к сокращению производства и падению доходов в бюджеты всех уровней.

Против принятия третьей редакции приказа выступили и в Европейской бизнес-ассоциации. Там заявили, что обновленная редакция все еще содержит много противоречивых норм.

Там, в частности, говорится о том, что предельный срок службы грузового вагона будет рассчитываться по результатам контрольных испытаний на каждую модель или тип грузового вагона. При этом, определяется процедура, порядок и критерии проведения таких испытаний, а также форма, сроки и кто конкретно должен формировать результат испытаний. Это, по мнению ЕБА, может привести к злоупотреблениям.

Автор: Ірина Дашківська
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Наперстки снова в игре.
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30.05.2021 15:22 Ответить
Хто б тільки знав скільки стоїть ржавих грузових вагонів, цистерн, хоперів та.т.і. на тупикових коліях маленьких станцій по всіх українських залізницях. Це жах. Цех мільйони тон металобрухту вищої якості. Ці состави вже не зможуть самостійно рухатись, в них просто вже покрали все що можна покрасти і колеса в них ніколи вже крутитись не будуть. Їх різати прийдеться прямо на місті, а це великі затрати. Виникає питання, чого хтось жде? Кому це вигідно?
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30.05.2021 15:36 Ответить
Это просто советская модель хозяйствования, от которой Украина никак не уйдет. Все понимают, что нефтяная цистерна сорокалетней давности - это бомба на колесах, но списать её никак нельзя, "не можна" и всё тут. А поскольку она уже есть, никто не собирается покупать новую, зачем тратить деньги, если можно выжимать последние соки из разваливающегося подвижного состава. И, если мининфраструктуры раз в кои веки разродилось правильным документом, стимудирующим обновление подвижного состава, гораздо проще дать денег какому-то клерку в минюсте, чтобы тот заблокировал приказ.
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30.05.2021 15:49 Ответить
Доекономляться на закупках нового РС до того що почнуть возити руду за кордон підводами
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30.05.2021 15:40 Ответить
ждите рассыпания вагонов на ходу. а не дай бог это произойдет при разъезде с пассажирским поездом. это может закончится печально.
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30.05.2021 15:53 Ответить
Порезав так называемый "запас", стоящий с 1994-95 годов без движения на станциях в ожидании срока списания, можно закупить минимум 10% необходимого количества вагонов... но выгоднее использовать уже полностью убитый парк вагонов.
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30.05.2021 16:28 Ответить
мета одна-списати вагони, відпустити гроші на придбання нових, завищити ремонт, вкрасти львіную долю, купити "костюм с отливом" і в Ялту.
у всіх країнах навпаки - Локомотиви купляє фірма, розбирає.-колісні пари продає заводу по випуску колісних пар, мотор також продають заводу, який їх виготовляе. Кабелі туди ж. Все інше, болти,гайки,рама .т,д - крошиться і продається як брухт. І всі при справах, і при грошах.
так само і грузовому автотранспорту. А у нас - освоение денег. Цей тупік спеціально робиться зацікавленими особами. Однак ще не узгодили з офісом долю, тому малюсенький клеврет єрмака і кочевряжиться. Не шукайте кішку в темній кімнаті, її там не має. ПИЛИТЕ ШУРА,ПИЛИТЕ -ОНИ ЗОЛОТИЕ.
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30.05.2021 18:25 Ответить
Причем локомотивы к вагонам-цистернам? Там все из стали. УЗ должна их обновлять, но темпы ниже необходимого раз в 10. Вот и возникают всевозможные бумажки на продление ресурса. Не решая главного - выделения бюджета на закупку нового подвижного состава, никакими бумажками не насытишь рынок. Так и будет ездить старье со все нарастающим износом.
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30.05.2021 18:37 Ответить
Как говорит один персонаж Все просто. Наши олигархи НЕ хотят покупать парк вагонов( деньги у них есть,только на дивиденды выплатили несколько миллиардов долларов) .У государства денег нет ибо ставленники этой тварьеты( чинуши наших феодалов) отрабатывая свою не бедность( которая все также НЕ интересна компетентным органам)принимают на всех уровнях законодательные акты,дающие преференции перевозок по жд для олигархов-феодалов( их хозяв- нанимателей). ПОЭТОМУ продавая продукцию внутри Украины ВЫШЕ мировых цен те перевозят свою продукцию минимум в два раза дешевле чем даже в раше и в разы дешевле чем в ЕС. Т.е. жд супсидирует миллиардеров ,денег у нее нет ни на локомотивы ни на вагоны.( Если учесть масштабы воровства еще и в самой жд). Поэтому эти феодалы через журношлюх транслируют что надо что то делать для перевозок( ну что бы опять за наш счет купили вагоны),убивают дороги авто( в которые закатывают миллиарды гривень) таская грузы по 100 и более тонн( что бы удешевить перевозки) но упорно не покупая подвижной состав. Наши вагоноремонтные уже семь лет в жопе ибо никто ничего не заказывает,некоторые уже разорились,другие банкроты,потеряли кадровый состав. А эти жадные пида₽ы через своих шестерок делают то что им выгодно( им плевать на безопасность ибо отвечать будут их наемные шестерки.Это я к тому что за ВСЕ должен отвечать БЕНИФИЦИАР ,тогда будет порядок и с безопасностью и с экологией) Они продлевают срок службы убитого подвижного состава ибо их руду,металл,пшеницу чем то надо возить. И плевать что это аварийный подвижной состав. Надо ВЫЖАТЬ. А тут хоть потоп. Ибо государство ГНИЛОЕ( ВСЕ продается).
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31.05.2021 02:08 Ответить
 
 