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Мін'юст відмовив у держреєстрації наказу про списання вагонів за віком

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Мін'юст відмовив у держреєстрації наказу про списання вагонів за віком

Мін'юст відмовився реєструвати наказ Мінінфраструктури про списання вагонів за віком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний наказ Мін'юсту.

Міністерство юстиції відмовилось реєструвати Наказ про списання вагонів за віком Міністерство юстиції повернуло наказ Міністерства інфраструктури "Про затвердження Порядку встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті", відмовивши йому у державній реєстрації. Тепер наказ має бути скасовано.

 "Одночасно зазначаємо, що відповідно до абзаців шістнадцятого, сімнадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, нормативно-правовий акт, у державній реєстрації якого відмовлено, підлягає скасуванню суб’єктом нормотворення у 5-денний строк з дня отримання листа Міністерства юстиції України про відмову в його державній реєстрації", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, це вже третя версія проєкту, яку підготували у Мінінфраструктури: попередні дві були розкритиковані бізнесом і владою як такі, що створюють дискримінаційні умови і приведуть до дефіциту рухомого складу в країні. Так, згідно з проектом наказу, списати доведеться більше 42 тис вагонів, а закупівля нових обійдеться в десятки мільярдів гривень: зараз ні у промисловості, ні в Укрзалізниці таких грошей немає.

Таким чином, на ринку виникне дефіцит вагонів, який призведе до збоїв поставок і зростання цін на оренду вагонів. Також у бізнесу викликає побоювання норма, згідно з якою вводиться заборона на експлуатацію цистерн з моменту прийняття Наказу. З огляду на, що в місяць українські підприємства здатні провести перевірку лише 300 цистерн (а їх в країні понад 10 тисяч), це загрожує перебоями з поставками пального.

Нагадаємо, раніше промисловці звернулися до прем'єра з відкритим листом, в якому закликали не допустити прийняття цього проекту наказу, так як він спричинить скорочення виробництва і падіння доходів до бюджетів усіх рівнів. Проти прийняття третьої редакції наказу виступили і в Європейській бізнес-асоціації. Там заявили, що оновлена редакція все ще містить багато суперечливих норм. Там, зокрема, йдеться про те, що граничний термін служби вантажного вагона буде розраховуватися за результатами контрольних випробувань на кожну модель або тип вантажного вагона.

При цьому не визначається процедура, порядок і критерії проведення таких випробувань, а також форма, терміни і хто конкретно повинен формувати результат випробувань. Це, на думку ЄБА, може привести до зловживань.
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Наперстки снова в игре.
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30.05.2021 15:22 Відповісти
Хто б тільки знав скільки стоїть ржавих грузових вагонів, цистерн, хоперів та.т.і. на тупикових коліях маленьких станцій по всіх українських залізницях. Це жах. Цех мільйони тон металобрухту вищої якості. Ці состави вже не зможуть самостійно рухатись, в них просто вже покрали все що можна покрасти і колеса в них ніколи вже крутитись не будуть. Їх різати прийдеться прямо на місті, а це великі затрати. Виникає питання, чого хтось жде? Кому це вигідно?
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30.05.2021 15:36 Відповісти
Это просто советская модель хозяйствования, от которой Украина никак не уйдет. Все понимают, что нефтяная цистерна сорокалетней давности - это бомба на колесах, но списать её никак нельзя, "не можна" и всё тут. А поскольку она уже есть, никто не собирается покупать новую, зачем тратить деньги, если можно выжимать последние соки из разваливающегося подвижного состава. И, если мининфраструктуры раз в кои веки разродилось правильным документом, стимудирующим обновление подвижного состава, гораздо проще дать денег какому-то клерку в минюсте, чтобы тот заблокировал приказ.
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30.05.2021 15:49 Відповісти
Доекономляться на закупках нового РС до того що почнуть возити руду за кордон підводами
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30.05.2021 15:40 Відповісти
ждите рассыпания вагонов на ходу. а не дай бог это произойдет при разъезде с пассажирским поездом. это может закончится печально.
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30.05.2021 15:53 Відповісти
Порезав так называемый "запас", стоящий с 1994-95 годов без движения на станциях в ожидании срока списания, можно закупить минимум 10% необходимого количества вагонов... но выгоднее использовать уже полностью убитый парк вагонов.
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30.05.2021 16:28 Відповісти
мета одна-списати вагони, відпустити гроші на придбання нових, завищити ремонт, вкрасти львіную долю, купити "костюм с отливом" і в Ялту.
у всіх країнах навпаки - Локомотиви купляє фірма, розбирає.-колісні пари продає заводу по випуску колісних пар, мотор також продають заводу, який їх виготовляе. Кабелі туди ж. Все інше, болти,гайки,рама .т,д - крошиться і продається як брухт. І всі при справах, і при грошах.
так само і грузовому автотранспорту. А у нас - освоение денег. Цей тупік спеціально робиться зацікавленими особами. Однак ще не узгодили з офісом долю, тому малюсенький клеврет єрмака і кочевряжиться. Не шукайте кішку в темній кімнаті, її там не має. ПИЛИТЕ ШУРА,ПИЛИТЕ -ОНИ ЗОЛОТИЕ.
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30.05.2021 18:25 Відповісти
Причем локомотивы к вагонам-цистернам? Там все из стали. УЗ должна их обновлять, но темпы ниже необходимого раз в 10. Вот и возникают всевозможные бумажки на продление ресурса. Не решая главного - выделения бюджета на закупку нового подвижного состава, никакими бумажками не насытишь рынок. Так и будет ездить старье со все нарастающим износом.
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30.05.2021 18:37 Відповісти
Как говорит один персонаж Все просто. Наши олигархи НЕ хотят покупать парк вагонов( деньги у них есть,только на дивиденды выплатили несколько миллиардов долларов) .У государства денег нет ибо ставленники этой тварьеты( чинуши наших феодалов) отрабатывая свою не бедность( которая все также НЕ интересна компетентным органам)принимают на всех уровнях законодательные акты,дающие преференции перевозок по жд для олигархов-феодалов( их хозяв- нанимателей). ПОЭТОМУ продавая продукцию внутри Украины ВЫШЕ мировых цен те перевозят свою продукцию минимум в два раза дешевле чем даже в раше и в разы дешевле чем в ЕС. Т.е. жд супсидирует миллиардеров ,денег у нее нет ни на локомотивы ни на вагоны.( Если учесть масштабы воровства еще и в самой жд). Поэтому эти феодалы через журношлюх транслируют что надо что то делать для перевозок( ну что бы опять за наш счет купили вагоны),убивают дороги авто( в которые закатывают миллиарды гривень) таская грузы по 100 и более тонн( что бы удешевить перевозки) но упорно не покупая подвижной состав. Наши вагоноремонтные уже семь лет в жопе ибо никто ничего не заказывает,некоторые уже разорились,другие банкроты,потеряли кадровый состав. А эти жадные пида₽ы через своих шестерок делают то что им выгодно( им плевать на безопасность ибо отвечать будут их наемные шестерки.Это я к тому что за ВСЕ должен отвечать БЕНИФИЦИАР ,тогда будет порядок и с безопасностью и с экологией) Они продлевают срок службы убитого подвижного состава ибо их руду,металл,пшеницу чем то надо возить. И плевать что это аварийный подвижной состав. Надо ВЫЖАТЬ. А тут хоть потоп. Ибо государство ГНИЛОЕ( ВСЕ продается).
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31.05.2021 02:08 Відповісти
 
 