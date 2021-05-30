В США выдали рекомендации для пилотов по Беларуси
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Федеральное управление гражданской авиации США выпустило сообщение для пилотов, в котором рекомендует быть максимально осторожными в белорусском воздушном пространстве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
"В сообщении FAA отмечается, что авиакомпании должны продолжать проявлять предельную осторожность, пока агентство не сможет лучше оценить действия Беларуси, связанные с перенаправлением пассажирского самолета 23 мая и возможность Беларуси повторить подобные действия в будущем", - заявил агентство.
"FAA тесно сотрудничает с другими американскими ведомствами, чтобы определить, могут быть необходимы любые дополнительные меры, и оценит международный отчет о расследовании инцидента, чтобы определить риски для пассажирских авиакомпаний США, которые летают в этом регионе", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
- "Уведомление FAA не распространяется на таких перевозчиков грузов, как United Parcel Service и FedEx, которые летают над страной."
Поэтому не кизди!
Бункерний фюрер Орди знову попав в "котел", хоча й не так явно, як з "зеленими чоловічками" в Криму чи збиттям малазійського Боїнга над ОРДЛО
. А його метою було руками ЄС загнати Білорусь вже навіть не на реальне створення "союзної держави" Білорусі з Ордою, а саме на її поглинання (аншлюс)- приєднання до Орди (як і Криму) в якості губернії- однозначно.
-І те, що операція з захватом літака (задля арешту Протасевича) була розроблена та проведена Ордою і в ординському дусі - також сумнівів мало...
-А). Почнемо з того, що зовнішня розвідка Білорусі дуже мізерна і її роль в "союзній державі" фактично виконує ГРУ РФ.
-Греція - відоме місце де розташоване одне із її "кубел"ГРУ - тому і зовнішнє спостереження, а результаті якого було "добута" інформацію про рейс, час і дату вильоту Протасевича з Афін - і поступила вона спершу в ГРУ РФ, де і була розроблена операція з "розриву" - з спеціальним випередженням часу фактичного завернення Білоруссю літака, що летів в Вільнюс від "запізненняім" в часі поступлення (12-24 хв з запізненням) тієї ж інформації Мінську з Швейцарії про те, що на ньому летить Протасевич - щоб підставити Бацьку...
-Путін розумів, що після цього саме на Білорусь, а не на росію, посиплються санкції, які остаточно знекровлять і без того слабеньку економіку Білорусі , чим ще сильніше підштовхнуть Білорусь в обійми росії... де вже лише Путін буде диктувати умови її інтеграції з росією.
- Путін при цьому скаже..мов, так сталося - винуватий же ж Бацька, а Путін-"пухнастий".
- Підтвердженням цього, є й те, що Путін дав згоду на прийом літаків з Європи в Мінськ та москву в обхід Білорусі (росія свідомо стала "штрейкбрехером" по відношенню Білорусі. Чим також "відкусла" поступлення валюти в казну Білорусі за посадку-проліт над її територією. (повна аналогія з "відкушуванням" валютних поступлень України від транспортування газу в Європу нашою ГТС шляхом змови Меркель-Путін по Північному потоку-2)
- Але часовий "розрив" - випередження в часі дій Бацьки і отриманням тієї інформації, на підставі якої він діяв - став відомим світові. Путін знову продемонстрував, що він блискучий тактик, але нікудишній стратег...
Позиція ЄС, як завжди, - також не "засіяла стратегічним мисленням"...
Б). Як і з Україною , так і з Білоруссю - Захід також допустився грубої помилки.
Захід мав би ще в серпні минулого року не допустити спровокованого росією поштовху Білорусі в її "обійми". Помилка в накладанні на Білорусь санкцій "за вибори" , а не негайною ініціативою ЄС про переорієнтацію всього білоруський експорту в ЄС, чим безболісно прив'язав її до себе економічно (як і працюючих) . Тим більше, що ВСЯ економіка Білорусі складає всього 0,37 % від економіки ЄС. Чим моментально вирішив би головне- відсік би "пуповину",-економічну залежність її від росії. А вже потім - зайнявся б її "перевихованням" в цивілізаційному дусі, а Луці - запропонував би політичний притулок (так як робить росія зі всіма вигнаними диктаторами з бувших республік срср... після того, як вони розвалять власну країну, виконавши "домашнє завдання" Путіна
А так... лише зовсім недавно (до нинішнього "повітряного конфлікту") ЄС, схватившись за голову, запропонував Білорусі 3 млрд. дол, щоб вона переорієнтувалася на Захід в своїй політиці... Слід, врешті усвідомити і керівництву ЄС, що саме вміле поєднання "кнута і пряника" -єдина запорука успіху
Але поїзд не відійшов остаточно, а лише рушив.... ще не пізно встигнути.,. Тим більше, що диктат росії Білорусі посилиться настільки, що Бацька може не витримати і стати одним з губернаторів росії в Білорусі, або, звичайним - втікачем в росію...
І хто б що не казав, але поки-що саме Бацька (який також на перших порах виконував "домашнє завдання" від Путіна), а не менталітет переважної частини народу Білорусі є головним гальмом в її інтеграції в росію.
Мы ползем на последнем крыле.
Бак пробит, хвост горит и машина летит
На честном слове и на одном крыле...»
Слова написал Гарольд Адамсон , композитором был Джимми МакХью .
Для тех кто не в курсе - это настоящее имя "Леонида" "Утесова"
Сын Бешты в разговоре со следователями рассказал, что состояние отца накануне было хорошим. Он лег спать около 11 ночи по местному времени. Но в 04:30 у посла началась рвота, а затем он потерял сознание. (!!!) Не исключено, как предположили в полиции, что у Бешты могла быть сердечная недостаточность, повлекшая смерть. Но пока окончательные причины его кончины не установлены. Тело Андрея Бешты передали в местную больницу для проведения вскрытия, а затем перевезли в полицейскую больницу Бангкока для последующего расследования причин, которые привели к его кончине."
лые языкидобрые люди говорят, что сегодня в Ливии был какой-то парад уголовника хафтара, за которого рвет жеппу х*йло. И один из подареных х*йлом ваталетов, как это обычно на парадах кремлядей бывает, шмякнулся оземь. 1 труп вагнеровского быдла, если не ошибаюсь.
А ежели летать-то ползком??
Але обережно...
🤣
Війна триватиме, ворог не заспокоїться. Не кожен може бути в окопі, але воювати має кожен, незалежно від того, де він і хто він, якої національності. Воювати будь-яким способом. Ворог один для всіх, спільний - це кремлівський режим. Саме він підгодовує, підтримує, генерує антидемократичні режими у всьому світі. Бо тільки хаос, корупція, кров дозволяють йому існувати.
Війна триватиме, поки ворог не буде знищений або самознищений.
Знищать злочинний режим здорові сили, які є поза Росією, та ті, що є всередині Росії. Тих других має бути якомога більше. З обдуреними, заляканими, затурканими росіянами треба працювати, їм треба пояснювати, . При найменшій можливості. Для цього потрібно знати російську мову. Знати досконало, навіть не на їх рівні - треба володіти російською якомога краще. Ігнорування російської мови, коли є війна з Росією - це не просто дурість - це надзвичайно шкодить державі. Треба бувати на їх форумах, сайтах, писати коментарі тощо. Кілька раз я дивився відео, яке знімає кореспондент УНІАН Цимбалюк. Думаю, що дещо варто брати з його стилю. І витрачати на цю боротьбу час, якомога більше часу. Це теж війна, і це теж працює на перемогу.