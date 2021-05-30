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В США выдали рекомендации для пилотов по Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В США выдали рекомендации для пилотов по Беларуси

Федеральное управление гражданской авиации США выпустило сообщение для пилотов, в котором рекомендует быть максимально осторожными в белорусском воздушном пространстве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"В сообщении FAA отмечается, что авиакомпании должны продолжать проявлять предельную осторожность, пока агентство не сможет лучше оценить действия Беларуси, связанные с перенаправлением пассажирского самолета 23 мая и возможность Беларуси повторить подобные действия в будущем", - заявил агентство.

"FAA тесно сотрудничает с другими американскими ведомствами, чтобы определить, могут быть необходимы любые дополнительные меры, и оценит международный отчет о расследовании инцидента, чтобы определить риски для пассажирских авиакомпаний США, которые летают в этом регионе", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+20
Короче летать можно но осторожно или один раз не пи*арас...
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30.05.2021 19:12
+7
Песня появилась в 1943 году в Америке, под названием «Comin' in on a wing and a prayer» (Идя на крыле и молитве).
Слова написал Гарольд Адамсон У США видали рекомендації для пілотів щодо Білорусі - Цензор.НЕТ 9840, композитором был Джимми МакХью У США видали рекомендації для пілотів щодо Білорусі - Цензор.НЕТ 9840.
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30.05.2021 19:40
+7
Кстати, о аэропланах: злые языки добрые люди говорят, что сегодня в Ливии был какой-то парад уголовника хафтара, за которого рвет жеппу х*йло. И один из подареных х*йлом ваталетов, как это обычно на парадах кремлядей бывает, шмякнулся оземь. 1 труп вагнеровского быдла, если не ошибаюсь.
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30.05.2021 19:42
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Короче летать можно но осторожно или один раз не пи*арас...
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30.05.2021 19:12 Ответить
Цензор, ну так пиши уже полностью сами рекомендации. "The FAA's notice does not apply to cargo carriers such as United Parcel Service and FedEx that fly over the nation."
- "Уведомление FAA не распространяется на таких перевозчиков грузов, как United Parcel Service и FedEx, которые летают над страной."
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30.05.2021 19:38 Ответить
А шо здесь конкретного можно сказать, мы с оригиналом не знакомы...:"Одне з найбільших в світі видань The New York Times опублікувало карту України без тимчасово окупованого Криму."
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30.05.2021 19:57 Ответить
New York Times- форпост американських демократів за яких ви тут рвали дупи всю каденцію Трампа-хавайте. Вас попереджали так само як і з Зеленським.
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30.05.2021 20:40 Ответить
Трамп блокував СП-2, надав Україні летальну зброю, минулого року під час навчань Кавказ-2020 саме американські літаки літали в Україні і стримувли ху йла. Саме це не подобається Кремлю і саме тому тут тролі рвали дупи за Бідона.
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30.05.2021 20:57 Ответить
Зброю надав Конгресс США - Трамп до последнего блокировал ее поставки Украине! У США видали рекомендації для пілотів щодо Білорусі - Цензор.НЕТ 1417
Поэтому не кизди! У США видали рекомендації для пілотів щодо Білорусі - Цензор.НЕТ 6835
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30.05.2021 22:37 Ответить
Когда я, живущий в США уже при 6-ом президенте, пытался объяснить тут народу, кто такие демократы, сам байден, его сынок, Камбала Хариус и вся эта социалистическая fucked up шайка-лейка, меня просто тупо банили здесь. Пусть хавают теперь.
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30.05.2021 22:07 Ответить
...и поэтому ты голосовал за Трампа, зная что его обоссали гэбэшные праститутки в мааскве на камеру и он на кукане у *********? У США видали рекомендації для пілотів щодо Білорусі - Цензор.НЕТ 8321
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30.05.2021 22:38 Ответить
Гібридна війна Орди "за Крим-2", або - "Білорусь наш".

Бункерний фюрер Орди знову попав в "котел", хоча й не так явно, як з "зеленими чоловічками" в Криму чи збиттям малазійського Боїнга над ОРДЛО

. А його метою було руками ЄС загнати Білорусь вже навіть не на реальне створення "союзної держави" Білорусі з Ордою, а саме на її поглинання (аншлюс)- приєднання до Орди (як і Криму) в якості губернії- однозначно.

-І те, що операція з захватом літака (задля арешту Протасевича) була розроблена та проведена Ордою і в ординському дусі - також сумнівів мало...

-А). Почнемо з того, що зовнішня розвідка Білорусі дуже мізерна і її роль в "союзній державі" фактично виконує ГРУ РФ.

-Греція - відоме місце де розташоване одне із її "кубел"ГРУ - тому і зовнішнє спостереження, а результаті якого було "добута" інформацію про рейс, час і дату вильоту Протасевича з Афін - і поступила вона спершу в ГРУ РФ, де і була розроблена операція з "розриву" - з спеціальним випередженням часу фактичного завернення Білоруссю літака, що летів в Вільнюс від "запізненняім" в часі поступлення (12-24 хв з запізненням) тієї ж інформації Мінську з Швейцарії про те, що на ньому летить Протасевич - щоб підставити Бацьку...

-Путін розумів, що після цього саме на Білорусь, а не на росію, посиплються санкції, які остаточно знекровлять і без того слабеньку економіку Білорусі , чим ще сильніше підштовхнуть Білорусь в обійми росії... де вже лише Путін буде диктувати умови її інтеграції з росією.

- Путін при цьому скаже..мов, так сталося - винуватий же ж Бацька, а Путін-"пухнастий".
- Підтвердженням цього, є й те, що Путін дав згоду на прийом літаків з Європи в Мінськ та москву в обхід Білорусі (росія свідомо стала "штрейкбрехером" по відношенню Білорусі. Чим також "відкусла" поступлення валюти в казну Білорусі за посадку-проліт над її територією. (повна аналогія з "відкушуванням" валютних поступлень України від транспортування газу в Європу нашою ГТС шляхом змови Меркель-Путін по Північному потоку-2)

- Але часовий "розрив" - випередження в часі дій Бацьки і отриманням тієї інформації, на підставі якої він діяв - став відомим світові. Путін знову продемонстрував, що він блискучий тактик, але нікудишній стратег...

Позиція ЄС, як завжди, - також не "засіяла стратегічним мисленням"...

Б). Як і з Україною , так і з Білоруссю - Захід також допустився грубої помилки.

Захід мав би ще в серпні минулого року не допустити спровокованого росією поштовху Білорусі в її "обійми". Помилка в накладанні на Білорусь санкцій "за вибори" , а не негайною ініціативою ЄС про переорієнтацію всього білоруський експорту в ЄС, чим безболісно прив'язав її до себе економічно (як і працюючих) . Тим більше, що ВСЯ економіка Білорусі складає всього 0,37 % від економіки ЄС. Чим моментально вирішив би головне- відсік би "пуповину",-економічну залежність її від росії. А вже потім - зайнявся б її "перевихованням" в цивілізаційному дусі, а Луці - запропонував би політичний притулок (так як робить росія зі всіма вигнаними диктаторами з бувших республік срср... після того, як вони розвалять власну країну, виконавши "домашнє завдання" Путіна

А так... лише зовсім недавно (до нинішнього "повітряного конфлікту") ЄС, схватившись за голову, запропонував Білорусі 3 млрд. дол, щоб вона переорієнтувалася на Захід в своїй політиці... Слід, врешті усвідомити і керівництву ЄС, що саме вміле поєднання "кнута і пряника" -єдина запорука успіху

Але поїзд не відійшов остаточно, а лише рушив.... ще не пізно встигнути.,. Тим більше, що диктат росії Білорусі посилиться настільки, що Бацька може не витримати і стати одним з губернаторів росії в Білорусі, або, звичайним - втікачем в росію...
І хто б що не казав, але поки-що саме Бацька (який також на перших порах виконував "домашнє завдання" від Путіна), а не менталітет переважної частини народу Білорусі є головним гальмом в її інтеграції в росію.
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30.05.2021 21:38 Ответить
про "один раз" тебе лучше знать У США видали рекомендації для пілотів щодо Білорусі - Цензор.НЕТ 1396
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30.05.2021 22:39 Ответить
Пролетая над дурдомом кукушки будьте готовы к тому, что у них кукушка улетит, а вас приземлят в этом дурдоме. В США выдали рекомендации для пилотов по Беларуси - Цензор.НЕТ 8958
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30.05.2021 19:14 Ответить
Ту уже? В США выдали рекомендации для пилотов по Беларуси - Цензор.НЕТ 7753
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30.05.2021 19:15 Ответить
У США видали рекомендації для пілотів щодо Білорусі - Цензор.НЕТ 2089 У США видали рекомендації для пілотів щодо Білорусі - Цензор.НЕТ 2089 У США видали рекомендації для пілотів щодо Білорусі - Цензор.НЕТ 2089
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30.05.2021 20:40 Ответить
Осторожно, но летать? В США выдали рекомендации для пилотов по Беларуси - Цензор.НЕТ 4089
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30.05.2021 19:14 Ответить
Как в анекдоте - "Я уже летал раньше над Франкфуртом, но мы тогда не садились".
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30.05.2021 19:14 Ответить
«Мы летим, ковыляя во мгле,
Мы ползем на последнем крыле.
Бак пробит, хвост горит и машина летит
На честном слове и на одном крыле...»
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30.05.2021 19:17 Ответить
Песня появилась в 1943 году в Америке, под названием «Comin' in on a wing and a prayer» (Идя на крыле и молитве).
Слова написал Гарольд Адамсон У США видали рекомендації для пілотів щодо Білорусі - Цензор.НЕТ 9840, композитором был Джимми МакХью У США видали рекомендації для пілотів щодо Білорусі - Цензор.НЕТ 9840.
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30.05.2021 19:40 Ответить
Это да! Лазарь Иосифович Вайсбейн по доброй савецкой традиции тупо украл американскую песню! У США видали рекомендації для пілотів щодо Білорусі - Цензор.НЕТ 4038
Для тех кто не в курсе - это настоящее имя "Леонида" "Утесова" У США видали рекомендації для пілотів щодо Білорусі - Цензор.НЕТ 5130
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30.05.2021 22:41 Ответить
самые суровые санкции-от байдена
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30.05.2021 19:21 Ответить
В США выдали рекомендации для пилотов по Беларуси - Цензор.НЕТ 4682
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30.05.2021 19:22 Ответить
"Полиция Таиланда сообщила, что не обнаружила признаков насильственной смерти посла Украины в Таиланде Андрея Бешты. Никаких атак на посла, нападения либо насильственных действий в отношении него никто не совершал, сообщает France 24 со ссылкой на заявление представителя полиции Таиланда Киссана Пхатаначаруни. Известно, что Бешту мертвым обнаружили примерно в 05:30 утра сегодня 30 мая в его гостиничном номере на острове Ко-Липе.

Сын Бешты в разговоре со следователями рассказал, что состояние отца накануне было хорошим. Он лег спать около 11 ночи по местному времени. Но в 04:30 у посла началась рвота, а затем он потерял сознание. (!!!) Не исключено, как предположили в полиции, что у Бешты могла быть сердечная недостаточность, повлекшая смерть. Но пока окончательные причины его кончины не установлены. Тело Андрея Бешты передали в местную больницу для проведения вскрытия, а затем перевезли в полицейскую больницу Бангкока для последующего расследования причин, которые привели к его кончине."
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30.05.2021 19:33 Ответить
Каким боком это к статье?
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30.05.2021 19:37 Ответить
Тут пахне отруєнням.
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30.05.2021 19:55 Ответить
Новичок! У США видали рекомендації для пілотів щодо Білорусі - Цензор.НЕТ 7768
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30.05.2021 22:42 Ответить
А как это-- летать осторожно? Как в анекдоте про крокодила ---низенько-низенько? Похоже, у Пыни и на Байдена есть папочка. Быстренько Америка сдувается. Пол -года не прошло.
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30.05.2021 19:36 Ответить
Просто запретить не могут. А так есть предупреждение и в случае игнорирования его авиакомпаниями пострадавшие смогут подать в суд и почти гарантированно получить нехилую компенсацию.
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30.05.2021 19:52 Ответить
с того света они будут в суд подавать... прямо в небесную канцелярию.
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30.05.2021 20:02 Ответить
Лишь бы ляпнуть? Родственники само собой.
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30.05.2021 20:24 Ответить
Тор, бук и прочие осторожности в странах где у власти террористы.
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30.05.2021 19:39 Ответить
Кстати, о аэропланах: злые языки добрые люди говорят, что сегодня в Ливии был какой-то парад уголовника хафтара, за которого рвет жеппу х*йло. И один из подареных х*йлом ваталетов, как это обычно на парадах кремлядей бывает, шмякнулся оземь. 1 труп вагнеровского быдла, если не ошибаюсь.
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30.05.2021 19:42 Ответить
кажись, Пиндосы действительно тупые и даже еще тупей !

У США видали рекомендації для пілотів щодо Білорусі - Цензор.НЕТ 5365
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30.05.2021 19:46 Ответить
А шо, мордва умная завелась?
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30.05.2021 20:10 Ответить
достаточно умны чтобы вертеть пиндосов и прочих "глубоко озабоченных" на половом органе плешивого дедушки

У США видали рекомендації для пілотів щодо Білорусі - Цензор.НЕТ 7628
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30.05.2021 20:24 Ответить
Go away russian pig
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30.05.2021 20:42 Ответить
suck a russian dick, you filthy Mongolian animal

У США видали рекомендації для пілотів щодо Білорусі - Цензор.НЕТ 1173
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30.05.2021 20:47 Ответить
Набутылочное, сдёрни отсюда, мразь поганая
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30.05.2021 22:05 Ответить
Ну а лучше всего, ну её нафик эту Белоруссию, лучше сделать лишний круг, зато будешь спокойный, что Лукашенко уже точно не посадит самолёт в Минске.
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30.05.2021 19:58 Ответить
посылать всех на хутор бабочек ловить
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30.05.2021 20:14 Ответить
Таки "призвал" летать или не летать??
А ежели летать-то ползком??
Але обережно...
🤣
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30.05.2021 20:19 Ответить
незенько незенько
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30.05.2021 20:43 Ответить
ПРО РОСІЙСЬКУ МОВУ І ВІЙНУ.
Війна триватиме, ворог не заспокоїться. Не кожен може бути в окопі, але воювати має кожен, незалежно від того, де він і хто він, якої національності. Воювати будь-яким способом. Ворог один для всіх, спільний - це кремлівський режим. Саме він підгодовує, підтримує, генерує антидемократичні режими у всьому світі. Бо тільки хаос, корупція, кров дозволяють йому існувати.
Війна триватиме, поки ворог не буде знищений або самознищений.
Знищать злочинний режим здорові сили, які є поза Росією, та ті, що є всередині Росії. Тих других має бути якомога більше. З обдуреними, заляканими, затурканими росіянами треба працювати, їм треба пояснювати, . При найменшій можливості. Для цього потрібно знати російську мову. Знати досконало, навіть не на їх рівні - треба володіти російською якомога краще. Ігнорування російської мови, коли є війна з Росією - це не просто дурість - це надзвичайно шкодить державі. Треба бувати на їх форумах, сайтах, писати коментарі тощо. Кілька раз я дивився відео, яке знімає кореспондент УНІАН Цимбалюк. Думаю, що дещо варто брати з його стилю. І витрачати на цю боротьбу час, якомога більше часу. Це теж війна, і це теж працює на перемогу.
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30.05.2021 20:50 Ответить
Если что, можно отстреливаться))))
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30.05.2021 20:55 Ответить
Лучше бы они пилотам Б-52 выдали рекомендации...
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30.05.2021 21:29 Ответить
Обайден - трепло и тряпка о которую путлер ноги вытирает.
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30.05.2021 21:57 Ответить
Байден придёт, порядок наведёт). Ну ну
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30.05.2021 23:10 Ответить
 
 