Темпы вакцинации в Украине увеличатся в июне, - Ляшко
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Сейчас на территории Украины есть полтора миллиона доз вакцины CoronaVac и полмиллиона Pfizer.
Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, темпы вакцинации зависят от количества доз, которые есть на территории Украины.
"Мы не можем, ее сейчас нет в той достаточном количестве вакцины, чтобы полностью загрузить все платформы, которые есть. Сейчас на территории Украины есть полтора миллиона доз вакцины CoronaVac. Полмиллиона Pfizer пришло, полмиллиона доезжает. И полмиллиона в рамках COVAX мы получим на неделе - 7 июня. Уже оформляются документы на поставку вакцины AstraZeneca", - отметил министр.
Ляшко пообещал, что в июне темпы вакцинации населения значительно ускорятся.
"Уже в июне у нас должно быть первый такой старт, когда большое количество вакцины одновременно будет на территории Украины. Это позволит нарастить темпы прививок", - сказал он.
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