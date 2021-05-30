РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3874 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
2 223 16
вакцина (3815) карантин (16730) Ляшко Виктор (1317) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Темпы вакцинации в Украине увеличатся в июне, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Темпы вакцинации в Украине увеличатся в июне, - Ляшко

Сейчас на территории Украины есть полтора миллиона доз вакцины CoronaVac и полмиллиона Pfizer.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, темпы вакцинации зависят от количества доз, которые есть на территории Украины.

"Мы не можем, ее сейчас нет в той достаточном количестве вакцины, чтобы полностью загрузить все платформы, которые есть. Сейчас на территории Украины есть полтора миллиона доз вакцины CoronaVac. Полмиллиона Pfizer пришло, полмиллиона доезжает. И полмиллиона в рамках COVAX мы получим на неделе - 7 июня. Уже оформляются документы на поставку вакцины AstraZeneca", - отметил министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Центр массовой вакцинации от COVID-19 в Киеве образовалась очередь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ляшко пообещал, что в июне темпы вакцинации населения значительно ускорятся.

"Уже в июне у нас должно быть первый такой старт, когда большое количество вакцины одновременно будет на территории Украины. Это позволит нарастить темпы прививок", - сказал он.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
А якого року??
показать весь комментарий
30.05.2021 23:08
+2
"Наукє ето неізвесно!"(с)
показать весь комментарий
30.05.2021 23:15
+1
Та куда уже быстрее, вон, по 8 тыс в сутки делают. С такими темпами, за 14 лет привьем 1й дозой
показать весь комментарий
30.05.2021 23:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
задолбало нашу нацию -
ваши темпы вакцинации !
показать весь комментарий
30.05.2021 23:02 Ответить
Степанов в гробу переворачивается (с)
показать весь комментарий
30.05.2021 23:05 Ответить
А что, уже? Быстро он... позора не вынес. Курточку хоть успел поносить?
показать весь комментарий
30.05.2021 23:24 Ответить
Та куда уже быстрее, вон, по 8 тыс в сутки делают. С такими темпами, за 14 лет привьем 1й дозой
показать весь комментарий
30.05.2021 23:08 Ответить
німці по 600 000 роблять.
показать весь комментарий
31.05.2021 07:04 Ответить
А якого року??
показать весь комментарий
30.05.2021 23:08 Ответить
"Наукє ето неізвесно!"(с)
показать весь комментарий
30.05.2021 23:15 Ответить
На вакцинацію стана-а-авісь!
показать весь комментарий
30.05.2021 23:19 Ответить
Э нет, торопиться не надо, торопиться не надо...
Важно вернуть обществу полноценного человека!
(Кавказская пленница)😁
показать весь комментарий
30.05.2021 23:22 Ответить
Скажи, Ляшко, який відкат з однієї вакцини?
показать весь комментарий
30.05.2021 23:27 Ответить
скільки можна грати в ідіотиків? нащо ті щеплення, які не лікують, а лише калічать??
показать весь комментарий
31.05.2021 00:12 Ответить
калеку в студию! Хотя бы пруф в чат
показать весь комментарий
31.05.2021 07:01 Ответить
Курточка Степанова перешла по наследству?
показать весь комментарий
31.05.2021 00:37 Ответить
Як помре - то поховаєм , а де - не важливо!!Посадимо на могилі - будяки й кропиву!!Гарно в землю утрамбуєм , аби пси не з"їли...і на їхніх інструментах , аби не трубіли!! Аби знати, де лежать... замість хреста дошку.... ми поставим й намалюєм на ній мандивошку...І так зробим , щоб всі люди оте місце знали...Замість того , щоб молиться - ішли і плювали!! ЗЕ ,в принципі , однакОво -плювать , чи молиться... чи померти українцем , а чи ним вродиться!!І йому...й їм--без різниці-хто за ними плаче!!Хто сумує на могилі ,чи від щастя - скаче....Будуть вони там лежати і в КВАРТАЛ свій гратись.... чи попадуть в рай чи в пекло- нащо перейматись!!І йому і їм панове....ми всі -- до гузиці...а..
Зе- в історії уже-, як ЗЕ-ЯКА-РІЗНИЦЯ!! "КВАРТАЛЬНИЙ ЗАПОВІТ"М,Г....Темпи вакцинації в Україні збільшаться у червні, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8040.
показать весь комментарий
31.05.2021 01:57 Ответить
Пока всё с точностью, да всё наоборот:
95 квартал хоронит Украину под ожидания толпы следующих удачных выборов Президента
показать весь комментарий
31.05.2021 07:01 Ответить
Вместе с ценами на электричество
показать весь комментарий
31.05.2021 06:59 Ответить
 
 