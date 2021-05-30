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Темпи вакцинації в Україні збільшаться у червні, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Темпи вакцинації в Україні збільшаться у червні, - Ляшко

Наразі на території України є півтора мільйона доз вакцини CoronaVac і пів мільйона Pfizer.

Про це глава МОЗ Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю ТСН, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, темпи вакцинації залежать від кількості доз, які є на території України.

"Ми не можемо, вакцини зараз немає у тій достатній кількості, щоб повністю завантажити всі платформи, які є. Наразі на території України є півтора мільйона доз вакцини CoronaVac. Пів мільйона Pfizer надійшло, пів мільйона доїжджає. І пів мільйона в межах COVAX ми отримаємо на тижні, 7 червня. Вже оформляються документи на поставку вакцини AstraZeneca", - зазначив міністр.

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Ляшко пообіцяв, що в червні темпи вакцинації населення значно прискоряться.

"Уже в червні у нас має бути перший такий старт, коли велика кількість вакцини одночасно буде на території України. Це дозволить наростити темпи щеплень", - сказав він.
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Топ коментарі
+3
А якого року??
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30.05.2021 23:08
+2
"Наукє ето неізвесно!"(с)
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30.05.2021 23:15
+1
Та куда уже быстрее, вон, по 8 тыс в сутки делают. С такими темпами, за 14 лет привьем 1й дозой
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30.05.2021 23:08
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задолбало нашу нацию -
ваши темпы вакцинации !
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30.05.2021 23:02 Відповісти
Степанов в гробу переворачивается (с)
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30.05.2021 23:05 Відповісти
А что, уже? Быстро он... позора не вынес. Курточку хоть успел поносить?
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30.05.2021 23:24 Відповісти
Та куда уже быстрее, вон, по 8 тыс в сутки делают. С такими темпами, за 14 лет привьем 1й дозой
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30.05.2021 23:08 Відповісти
німці по 600 000 роблять.
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31.05.2021 07:04 Відповісти
А якого року??
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30.05.2021 23:08 Відповісти
"Наукє ето неізвесно!"(с)
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30.05.2021 23:15 Відповісти
На вакцинацію стана-а-авісь!
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30.05.2021 23:19 Відповісти
Э нет, торопиться не надо, торопиться не надо...
Важно вернуть обществу полноценного человека!
(Кавказская пленница)😁
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30.05.2021 23:22 Відповісти
Скажи, Ляшко, який відкат з однієї вакцини?
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30.05.2021 23:27 Відповісти
скільки можна грати в ідіотиків? нащо ті щеплення, які не лікують, а лише калічать??
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31.05.2021 00:12 Відповісти
калеку в студию! Хотя бы пруф в чат
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31.05.2021 07:01 Відповісти
Курточка Степанова перешла по наследству?
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31.05.2021 00:37 Відповісти
Як помре - то поховаєм , а де - не важливо!!Посадимо на могилі - будяки й кропиву!!Гарно в землю утрамбуєм , аби пси не з"їли...і на їхніх інструментах , аби не трубіли!! Аби знати, де лежать... замість хреста дошку.... ми поставим й намалюєм на ній мандивошку...І так зробим , щоб всі люди оте місце знали...Замість того , щоб молиться - ішли і плювали!! ЗЕ ,в принципі , однакОво -плювать , чи молиться... чи померти українцем , а чи ним вродиться!!І йому...й їм--без різниці-хто за ними плаче!!Хто сумує на могилі ,чи від щастя - скаче....Будуть вони там лежати і в КВАРТАЛ свій гратись.... чи попадуть в рай чи в пекло- нащо перейматись!!І йому і їм панове....ми всі -- до гузиці...а..
Зе- в історії уже-, як ЗЕ-ЯКА-РІЗНИЦЯ!! "КВАРТАЛЬНИЙ ЗАПОВІТ"М,Г....Темпи вакцинації в Україні збільшаться у червні, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8040.
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31.05.2021 01:57 Відповісти
Пока всё с точностью, да всё наоборот:
95 квартал хоронит Украину под ожидания толпы следующих удачных выборов Президента
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31.05.2021 07:01 Відповісти
Вместе с ценами на электричество
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31.05.2021 06:59 Відповісти
 
 