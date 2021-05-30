Темпи вакцинації в Україні збільшаться у червні, - Ляшко

Наразі на території України є півтора мільйона доз вакцини CoronaVac і пів мільйона Pfizer.

Про це глава МОЗ Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю ТСН, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, темпи вакцинації залежать від кількості доз, які є на території України.

"Ми не можемо, вакцини зараз немає у тій достатній кількості, щоб повністю завантажити всі платформи, які є. Наразі на території України є півтора мільйона доз вакцини CoronaVac. Пів мільйона Pfizer надійшло, пів мільйона доїжджає. І пів мільйона в межах COVAX ми отримаємо на тижні, 7 червня. Вже оформляються документи на поставку вакцини AstraZeneca", - зазначив міністр.

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Ляшко пообіцяв, що в червні темпи вакцинації населення значно прискоряться.

"Уже в червні у нас має бути перший такий старт, коли велика кількість вакцини одночасно буде на території України. Це дозволить наростити темпи щеплень", - сказав він.