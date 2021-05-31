В турецкой Анталии ввели ограничения из-за опасности лесных пожаров

В турецкой провинции Анталия из-за опасности лесных пожаров ввели запрет на хозяйственную и туристическую деятельность, которая может спровоцировать возгорания.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет CNN Türk.

"Комиссия по борьбе с лесными пожарами в Анталии объявила в 15 из 19 районов первую степень опасности возникновения лесных пожаров", - сообщает телеканал.

Кроме того, в четырех районах объявлена вторая степень пожарной опасности.

Ограничения введены после того, как в провинции Анталия за три дня вспыхнули 22 пожара, в результате чего выгорело 8 га леса.

Как отмечается, запрещена спортивная и туристическая деятельность в районах, где существует опасность возгорания, а также на участках, где пожарные вертолеты могут набирать воду.

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При этом проведены инструктажи руководства районов и отдельных населенных пунктов, предупреждены местные жители, прежде всего фермеры и пастухи.

В 2020 году пожары в Турции нанесли ущерб лесным угодьям на площади 20 936 га.