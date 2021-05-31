У турецькій Анталії запровадили обмеження через небезпеку лісових пожеж

У турецькій провінції Анталія через небезпеку лісових пожеж запровадили заборону на господарську та туристичну діяльність, яка може спровокувати займання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише CNN Türk.

"Комісія щодо боротьби з лісовими пожежами в Анталії оголосила у 15 із 19 районів перший ступінь небезпеки виникнення лісових пожеж", - повідомляє телеканал.

Крім того, у чотирьох районах оголошено другий ступінь пожежної небезпеки.

Обмеження запроваджено після того, як у провінції Анталія за три дні спалахнули 22 пожежі, внаслідок чого вигоріло 8 га лісу.

Як зазначається, заборонено спортивну та туристичну діяльність у районах, де існує небезпека займання, а також на ділянках, де пожежні вертольоти можуть набирати воду.

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При цьому проведено інструктажі керівництва районів та окремих населених пунктів, попереджено місцевих жителів, насамперед фермерів і пастухів.

У 2020 році пожежі в Туреччині завдали шкоди лісовим угіддям на площі 20 936 га.