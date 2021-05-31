Российские тюремщики подвергают систематической травле фигуранта "дела украинских диверсантов" Лимешко, - Денисова

Незаконно осужденный гражданин Украины Геннадий Лимешко, отбывающий наказание в "ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю", подвергается систематической травле со стороны работников исправительного учреждения, где он содержится.

Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

По словам Денисовой, оперативные работники колонии оказывают на Геннадия психологическое давление из-за того, что он принял ислам. С их стороны звучат угрозы, что после отбывания срока заключения, Геннадия отправят воевать в Сирию, поскольку он, якобы "поддерживает терроризм и ИГИЛ".

Также работники колонии безосновательно забирают у него разрешенные вещи и одежду.

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"Предвзятое отношение и издевательства со стороны сотрудников колонии приводит к ухудшению психоэмоционального состояния Геннадия. Указанное противоречит гарантированным международным стандартам обращения с осужденными лицами, содержащимися в местах лишения свободы. В частности, 3-й статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой никто не может быть подвергнут пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию. И 6-й статьи Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН", - отметила Денисова.

В связи с этим она обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой принять соответствующие меры с целью восстановления прав гражданина Украины Геннадия Лимешко.

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Лимешко был задержан правоохранительными органами РФ в августе 2017 года и осужден так называемым "Судакским городским судом Республики Крым" в мае 2018 года за якобы незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ.