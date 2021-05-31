Російські тюремники піддають систематичному цькуванню фігуранта "справи українських диверсантів" Лимешка, - Денісова

Незаконно засуджений громадянин України Геннадій Лимешко, який відбуває покарання в "ФКУ ВК-6 УФСВП Росії по Ставропольському краю", піддається систематичному цькуванню з боку працівників виправної установи, де він утримується.

Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

За словами Денісової, оперативні працівники колонії чинять на Геннадія психологічний тиск через те, що він прийняв іслам. З їхнього боку лунають погрози, що після відбування терміну ув’язнення, Геннадія відправлять воювати до Сирії, оскільки він, нібито "підтримує тероризм та ІДІЛ".

Також працівники колонії безпідставно забирають у нього дозволені речі і одяг.

"Упереджене ставлення та знущання з боку співробітників колонії призводить до погіршення психоемоційного стану Геннадія. Зазначене суперечить гарантованим міжнародним стандартам поводження із засудженими особами, що утримуються в місцях позбавлення волі. Зокрема, 3-й статті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якою нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню. Та 6-й статті Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною та Соціальною Радою ООН", - зазначила Денісова.

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У зв'язку з цим вона звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням вжити відповідних заходів з метою відновлення прав громадянина України Геннадія Лимешко.

Лимешко був затриманий правоохоронними органами РФ в серпні 2017 року і засуджений так званим "Судакським міським судом Республіки Крим" у травні 2018 року за нібито незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин.