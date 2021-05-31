РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4578 посетителей онлайн
Новости ЭкономикаОбщество
3 265 31
цены (2278) экспорт (841)

Эксперты ожидают существенного снижения цен на экспортируемые товары

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Львиную долю отечественного экспорта составляют сырьевые товары.

Украина наращивает поставки своей продукции за рубеж. Так, по итогам 4 месяцев объемы экспорта выросли на 20% или на три миллиарда долларов. Такие оперативные данные озвучил премьер Денис Шмыгаль. В то же время эксперты отмечают, что вскоре следует ожидать снижения цен на украинскую экспортную продукцию, сообщается в сюжете "5 канала".

"За последнее время открыто 8 новых рынков – в частности в страны Африки, Южной Америки", – отметил Шмыгаль.

При этом, сообщается, что львиную долю отечественного экспорта составляют сырьевые товары. В частности пшеница, кукуруза, подсолнечник, готовое масло и тому подобное. Благодаря благоприятной внешней конъюнктуре, сегодня цены на эту продукцию находятся на многолетних максимумах. Впрочем уже в ближайшее время эксперты ожидают их снижения.

"На сегодняшний день кукуруза находится на уровне 665 долларов за тонну, а пшеница на уровне 673 долларов. В ближайшее время мы ожидаем сбор урожая на просторах СНГ и Европы и возможное уменьшение цены на 10% от сегодняшних уровней", – уточняет управляющий партнер ИК "Атланта Капитал" Юрий Нетесаный.

Кроме того, отмечается, что эксперты ожидают существенного снижения цен и на рынке железной руды, которая тоже среди главных товаров отечественного экспорта.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Подсолнечное масло на тех рынках куда экспортируют явно стоит дешевле чем в Украине...
показать весь комментарий
31.05.2021 13:17
+4
и таки вы полагаете, что и на внутреннем рынке все те, кто остервенело вывозит товар за пределы страны, в связи с этим станет более чутким к потребителю?... думаю, скорее наоборот - за его счет они постараются "компенсировать недополученный доход"...
показать весь комментарий
31.05.2021 13:14
+3
зебилы и мы - за все заплатим - а зебилы и дальше лозунгам рады - дебилы ведь)
показать весь комментарий
31.05.2021 13:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
и таки вы полагаете, что и на внутреннем рынке все те, кто остервенело вывозит товар за пределы страны, в связи с этим станет более чутким к потребителю?... думаю, скорее наоборот - за его счет они постараются "компенсировать недополученный доход"...
показать весь комментарий
31.05.2021 13:14 Ответить
Ну это смотря о чём говорить. У нас есть такие виды сырья, что внутреннего потребителя они и не касаются особо.
показать весь комментарий
31.05.2021 22:57 Ответить
Подсолнечное масло на тех рынках куда экспортируют явно стоит дешевле чем в Украине...
показать весь комментарий
31.05.2021 13:17 Ответить
зеленые доят всех крупных ретейлеров - а откуда деньги в конверте каждый месяц))
показать весь комментарий
31.05.2021 13:25 Ответить
зебилы и мы - за все заплатим - а зебилы и дальше лозунгам рады - дебилы ведь)
показать весь комментарий
31.05.2021 13:26 Ответить
Зебіли повинні платити за те шо вони зебіли, а от рашта людей за що повинні платити?
показать весь комментарий
31.05.2021 13:29 Ответить
демократия - власть большинства - мне то же не нравиться и сильно - но как то так
показать весь комментарий
31.05.2021 14:14 Ответить
Нє, ну зрозуміло шо терпимо... Але ж зебіли повинні собі на лобі викарбувати шо вони зебіли і ніколи по зебільному не голосувати Експерти очікують істотного зниження цін на товари, що експортуються - Цензор.НЕТ 2173
показать весь комментарий
31.05.2021 14:37 Ответить
Недавно я шарився на кацапсячому маілСру і кацапи між собою сперечались про незмінність влади на мордорі. Один каже, а шо краще як у хахлов вибрали клоуна? Другой ему отвечает. Так мол у них его перевибірут и изменят ошибку, а у нас мол третьий дєсяток і просвєта нєвідать... Експерти очікують істотного зниження цін на товари, що експортуються - Цензор.НЕТ 5278
показать весь комментарий
31.05.2021 14:47 Ответить
так и есть
показать весь комментарий
31.05.2021 14:53 Ответить
Плохо вы коньктуру рынка знаете, раз такое говорите. Куда наша олия делась? Почему в цене поднялась? Оказывается Китай просто предложил большую закупочную цену на биржах и потекло наше масло в схроны китайцам.)))
Это розница наша уже превысила европейские цены - а **** теперь? Хотели догнать и перегнать - получите.)))
показать весь комментарий
31.05.2021 18:30 Ответить
Эксперты ожидают существенного снижения цен на экспортируемые товары - Цензор.НЕТ 949
показать весь комментарий
31.05.2021 13:22 Ответить
зато внутри Украины все дорожает: яйца, сахара, мука... Загадка. Експерти очікують істотного зниження цін на товари, що експортуються - Цензор.НЕТ 4143
показать весь комментарий
31.05.2021 13:24 Ответить
сахар
показать весь комментарий
31.05.2021 13:25 Ответить
Так всё правильно, если где-то убыло, то где-то появилось. Експерти очікують істотного зниження цін на товари, що експортуються - Цензор.НЕТ 3509
Это о ценах.
показать весь комментарий
31.05.2021 13:40 Ответить
В сырьевой стране по другому не бывает, в первую очередь львинную долю нужно отправить на экспорт чтоб заработать валюты, а на внутриннем рынке остается что с носа капнет, а если мало товара - растет цена.
показать весь комментарий
31.05.2021 14:43 Ответить
получается, никакого приоритета по отношению к собственному населению нет. Только личный карман набить.
показать весь комментарий
31.05.2021 22:00 Ответить
Кабмин уже давно снял с себя регуляторные функции в ценовой политике, потому и дорожает. Это называется дикий капитализм, когда каждый дрочит как хочет. Потому у нас и молоко не скисает, хоть на третий день и перестает быть годным к употреблению. Да и сало нам уже поляки с канадцами шлют на продажу.)))
показать весь комментарий
31.05.2021 18:33 Ответить
Ну у нас инфляция никогда не зависела от объективных факторов, у нас это залог того, чтоб в конце года правительство тявкнуло про рост экономики.
показать весь комментарий
31.05.2021 23:03 Ответить
Нічого... Бариги з українців три шкури дратимуть як з олією соняшниковою. В Словаччині, Чехії та навіть в Польщі наша олія дешевше коштує ні в Україні, млятЬ...
показать весь комментарий
31.05.2021 13:26 Ответить
В Італії дешевше, !.80 є. !!!!!!!
показать весь комментарий
31.05.2021 14:16 Ответить
Не зрозумів? Літр 80 Є, чи літр 1.80 Є? Експерти очікують істотного зниження цін на товари, що експортуються - Цензор.НЕТ 1913
показать весь комментарий
31.05.2021 14:36 Ответить
я там нижче відписав!!!
показать весь комментарий
31.05.2021 17:18 Ответить
Тємніш... Как єто панімать? https://censor.net/ru/comments/locate/8/3268460/76310635
показать весь комментарий
31.05.2021 19:51 Ответить
Нижче, то означає на два поста В НИЗ!!!!!!! Маю надію знайдеш!!!!!
показать весь комментарий
31.05.2021 20:05 Ответить
недолго музыка играла, недолго Шмыгаль танцевал
показать весь комментарий
31.05.2021 13:51 Ответить
Шмыгаль со компанией будут танцевать до конца каденции ЗЕбила и -ов. Тут вопрос в том, что бараны в Раде еще налоги поднять хотят, а следовательно и цены полезут. Если за бугром сейчас идет поддержка бизнеса, печатают бабло, иныестируют, то у нас давят по полной. Беда в том, что баранам никто не обьясняет, что без производства и экономики не будет государства.
показать весь комментарий
31.05.2021 18:39 Ответить
1.80 є. літр, в великих маркетах ще менше!!!!!!!
показать весь комментарий
31.05.2021 17:16 Ответить
Саме інтересне що 90% це українська олія, сонячна!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
31.05.2021 17:17 Ответить
Если эти горе-управители снимут с себя еще и ответственность по госзакупкам зерновых и перестанут регулировать импорт тех-же зерновых, то готовтесь к тому, что в магазинах осенью не будет хлеба, а к зиме тренируйтесь лапу сосать, как медведи.)))
показать весь комментарий
31.05.2021 18:42 Ответить
Ну цены на сырьё последние годы не отличались стабильностью, тут бы успевать воспользоваться благоприятной конъюнктурой рынка, да как, если у нас такие великие экономисты в правительстве?
показать весь комментарий
31.05.2021 22:48 Ответить
 
 