Эксперты ожидают существенного снижения цен на экспортируемые товары

Львиную долю отечественного экспорта составляют сырьевые товары.

Украина наращивает поставки своей продукции за рубеж. Так, по итогам 4 месяцев объемы экспорта выросли на 20% или на три миллиарда долларов. Такие оперативные данные озвучил премьер Денис Шмыгаль. В то же время эксперты отмечают, что вскоре следует ожидать снижения цен на украинскую экспортную продукцию, сообщается в сюжете "5 канала".

"За последнее время открыто 8 новых рынков – в частности в страны Африки, Южной Америки", – отметил Шмыгаль.

При этом, сообщается, что львиную долю отечественного экспорта составляют сырьевые товары. В частности пшеница, кукуруза, подсолнечник, готовое масло и тому подобное. Благодаря благоприятной внешней конъюнктуре, сегодня цены на эту продукцию находятся на многолетних максимумах. Впрочем уже в ближайшее время эксперты ожидают их снижения.

"На сегодняшний день кукуруза находится на уровне 665 долларов за тонну, а пшеница на уровне 673 долларов. В ближайшее время мы ожидаем сбор урожая на просторах СНГ и Европы и возможное уменьшение цены на 10% от сегодняшних уровней", – уточняет управляющий партнер ИК "Атланта Капитал" Юрий Нетесаный.

Кроме того, отмечается, что эксперты ожидают существенного снижения цен и на рынке железной руды, которая тоже среди главных товаров отечественного экспорта.