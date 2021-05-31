Експерти очікують істотного зниження цін на товари, що експортуються

Левову частку вітчизняного експорту становлять сировинні товари.

Україна нарощує поставки своєї продукції за кордон. Так, за підсумками 4-х місяців обсяги експорту зросли на 20%, або на три мільярди доларів. Такі оперативні дані озвучив прем'єр Денис Шмигаль. В той же час експерти зазначають, що незабаром слід очікувати зниження цін на українську експортну продукцію, повідомляється в сюжеті "5 каналу".

"За останній час відкрито 8 нових ринків – зокрема в країни Африки, Південної Америки", – зазначив чільник українського Кабміну пан Шмигаль.

При цьому, повідомляється, левову частку вітчизняного експорту складають сировинні товари. Зокрема пшениця, кукурудза, соняшник готова олія тощо. Завдяки сприятливій зовнішній кон'юнктурі, сьогодні ціни цю продукцію знаходяться на кількарічних максимумах. Втім вже найближчим часом експерти очікують їх зниження.

"На сьогодні кукурудза знаходиться на рівні 665 доларів за тону, а пшениця на рівні 673 доларів. Найближчим часом ми очікуємо збір врожаю на просторах СНД та Європи і можливе зменшення ціни на 10% від сьогоднішніх рівнів", – уточнює керуючий партнер ІК "Атланта Капітал" Юрій Нетесаний.

Крім того, зазначається, що експерти очікують суттєвого зниження цін і на ринку залізної руди, яка теж серед головних товарів вітчизняного експорту.