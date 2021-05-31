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ціни (672) експорт (720)

Експерти очікують істотного зниження цін на товари, що експортуються

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Левову частку вітчизняного експорту становлять сировинні товари.

Україна нарощує поставки своєї продукції за кордон. Так, за підсумками 4-х місяців обсяги експорту зросли на 20%, або на три мільярди доларів. Такі оперативні дані озвучив прем'єр Денис Шмигаль. В той же час експерти зазначають, що незабаром слід очікувати зниження цін на українську експортну продукцію, повідомляється в сюжеті "5 каналу".

"За останній час відкрито 8 нових ринків – зокрема в країни Африки, Південної Америки", – зазначив чільник українського Кабміну пан Шмигаль.

При цьому, повідомляється, левову частку вітчизняного експорту складають сировинні товари. Зокрема пшениця, кукурудза, соняшник готова олія тощо. Завдяки сприятливій зовнішній кон'юнктурі, сьогодні ціни цю продукцію знаходяться на кількарічних максимумах. Втім вже найближчим часом експерти очікують їх зниження.

"На сьогодні кукурудза знаходиться на рівні 665 доларів за тону, а пшениця на рівні 673 доларів. Найближчим часом ми очікуємо збір врожаю на просторах СНД та Європи і можливе зменшення ціни на 10% від сьогоднішніх рівнів", – уточнює керуючий партнер ІК "Атланта Капітал" Юрій Нетесаний.

Крім того, зазначається, що експерти очікують суттєвого зниження цін і на ринку залізної руди, яка теж серед головних товарів вітчизняного експорту.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Подсолнечное масло на тех рынках куда экспортируют явно стоит дешевле чем в Украине...
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31.05.2021 13:17
+4
и таки вы полагаете, что и на внутреннем рынке все те, кто остервенело вывозит товар за пределы страны, в связи с этим станет более чутким к потребителю?... думаю, скорее наоборот - за его счет они постараются "компенсировать недополученный доход"...
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31.05.2021 13:14
+3
зебилы и мы - за все заплатим - а зебилы и дальше лозунгам рады - дебилы ведь)
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31.05.2021 13:26
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и таки вы полагаете, что и на внутреннем рынке все те, кто остервенело вывозит товар за пределы страны, в связи с этим станет более чутким к потребителю?... думаю, скорее наоборот - за его счет они постараются "компенсировать недополученный доход"...
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31.05.2021 13:14 Відповісти
Ну это смотря о чём говорить. У нас есть такие виды сырья, что внутреннего потребителя они и не касаются особо.
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31.05.2021 22:57 Відповісти
Подсолнечное масло на тех рынках куда экспортируют явно стоит дешевле чем в Украине...
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31.05.2021 13:17 Відповісти
зеленые доят всех крупных ретейлеров - а откуда деньги в конверте каждый месяц))
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31.05.2021 13:25 Відповісти
зебилы и мы - за все заплатим - а зебилы и дальше лозунгам рады - дебилы ведь)
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31.05.2021 13:26 Відповісти
Зебіли повинні платити за те шо вони зебіли, а от рашта людей за що повинні платити?
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31.05.2021 13:29 Відповісти
демократия - власть большинства - мне то же не нравиться и сильно - но как то так
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31.05.2021 14:14 Відповісти
Нє, ну зрозуміло шо терпимо... Але ж зебіли повинні собі на лобі викарбувати шо вони зебіли і ніколи по зебільному не голосувати Експерти очікують істотного зниження цін на товари, що експортуються - Цензор.НЕТ 2173
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31.05.2021 14:37 Відповісти
Недавно я шарився на кацапсячому маілСру і кацапи між собою сперечались про незмінність влади на мордорі. Один каже, а шо краще як у хахлов вибрали клоуна? Другой ему отвечает. Так мол у них его перевибірут и изменят ошибку, а у нас мол третьий дєсяток і просвєта нєвідать... Експерти очікують істотного зниження цін на товари, що експортуються - Цензор.НЕТ 5278
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31.05.2021 14:47 Відповісти
так и есть
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31.05.2021 14:53 Відповісти
Плохо вы коньктуру рынка знаете, раз такое говорите. Куда наша олия делась? Почему в цене поднялась? Оказывается Китай просто предложил большую закупочную цену на биржах и потекло наше масло в схроны китайцам.)))
Это розница наша уже превысила европейские цены - а **** теперь? Хотели догнать и перегнать - получите.)))
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31.05.2021 18:30 Відповісти
Эксперты ожидают существенного снижения цен на экспортируемые товары - Цензор.НЕТ 949
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31.05.2021 13:22 Відповісти
зато внутри Украины все дорожает: яйца, сахара, мука... Загадка. Експерти очікують істотного зниження цін на товари, що експортуються - Цензор.НЕТ 4143
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31.05.2021 13:24 Відповісти
сахар
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31.05.2021 13:25 Відповісти
Так всё правильно, если где-то убыло, то где-то появилось. Експерти очікують істотного зниження цін на товари, що експортуються - Цензор.НЕТ 3509
Это о ценах.
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31.05.2021 13:40 Відповісти
В сырьевой стране по другому не бывает, в первую очередь львинную долю нужно отправить на экспорт чтоб заработать валюты, а на внутриннем рынке остается что с носа капнет, а если мало товара - растет цена.
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31.05.2021 14:43 Відповісти
получается, никакого приоритета по отношению к собственному населению нет. Только личный карман набить.
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31.05.2021 22:00 Відповісти
Кабмин уже давно снял с себя регуляторные функции в ценовой политике, потому и дорожает. Это называется дикий капитализм, когда каждый дрочит как хочет. Потому у нас и молоко не скисает, хоть на третий день и перестает быть годным к употреблению. Да и сало нам уже поляки с канадцами шлют на продажу.)))
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31.05.2021 18:33 Відповісти
Ну у нас инфляция никогда не зависела от объективных факторов, у нас это залог того, чтоб в конце года правительство тявкнуло про рост экономики.
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31.05.2021 23:03 Відповісти
Нічого... Бариги з українців три шкури дратимуть як з олією соняшниковою. В Словаччині, Чехії та навіть в Польщі наша олія дешевше коштує ні в Україні, млятЬ...
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31.05.2021 13:26 Відповісти
В Італії дешевше, !.80 є. !!!!!!!
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31.05.2021 14:16 Відповісти
Не зрозумів? Літр 80 Є, чи літр 1.80 Є? Експерти очікують істотного зниження цін на товари, що експортуються - Цензор.НЕТ 1913
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31.05.2021 14:36 Відповісти
я там нижче відписав!!!
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31.05.2021 17:18 Відповісти
Тємніш... Как єто панімать? https://censor.net/ru/comments/locate/8/3268460/76310635
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31.05.2021 19:51 Відповісти
Нижче, то означає на два поста В НИЗ!!!!!!! Маю надію знайдеш!!!!!
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31.05.2021 20:05 Відповісти
недолго музыка играла, недолго Шмыгаль танцевал
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31.05.2021 13:51 Відповісти
Шмыгаль со компанией будут танцевать до конца каденции ЗЕбила и -ов. Тут вопрос в том, что бараны в Раде еще налоги поднять хотят, а следовательно и цены полезут. Если за бугром сейчас идет поддержка бизнеса, печатают бабло, иныестируют, то у нас давят по полной. Беда в том, что баранам никто не обьясняет, что без производства и экономики не будет государства.
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31.05.2021 18:39 Відповісти
1.80 є. літр, в великих маркетах ще менше!!!!!!!
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31.05.2021 17:16 Відповісти
Саме інтересне що 90% це українська олія, сонячна!!!!!!!!!!
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31.05.2021 17:17 Відповісти
Если эти горе-управители снимут с себя еще и ответственность по госзакупкам зерновых и перестанут регулировать импорт тех-же зерновых, то готовтесь к тому, что в магазинах осенью не будет хлеба, а к зиме тренируйтесь лапу сосать, как медведи.)))
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31.05.2021 18:42 Відповісти
Ну цены на сырьё последние годы не отличались стабильностью, тут бы успевать воспользоваться благоприятной конъюнктурой рынка, да как, если у нас такие великие экономисты в правительстве?
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31.05.2021 22:48 Відповісти
 
 