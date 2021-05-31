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Новости Происшествия
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Киев (24529) стрельба (3160)

На Печерске в Киеве произошла стрельба, введена спецоперация "Сирена", - источник (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Печерске в Киеве произошла стрельба, введена спецоперация

В Печерском районе столице неизвестный открыл огонь в ходе конфликта с мужчиной. Злоумышленник скрылся с места преступления на автомобиле.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Около 14 часов мужчина осуществил несколько выстрелов из неустановленного оружия и, по предварительным данным, ранил мужчину.

После, неизвестный скрылся с места происшествия на автомобиле Mercedes.

Правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".

В то же время Департамент коммуникации столичной полиции сообщает, что на улице Глазунова между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников осуществил несколько выстрелов вверх. Сейчас правоохранители устанавливают всех участников события.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения необходимых первоочередных следственных действий этому событию будет дана правовая квалификация.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
В кого то похожего на человека наверное.
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31.05.2021 15:00
+2
Он тебе по тєлєХвону позвоніл?
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31.05.2021 14:55
+2
"Сказочник" тот кто мечтает о легализации оружия в стране, которая насквозь прогнила от коррупции.
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31.05.2021 15:51
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Таджики, поясните мне бестолковому, что имелось ввиду в заголовке.
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31.05.2021 14:44 Ответить
Спасибо, Алибек, теперь понял.
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31.05.2021 14:45 Ответить
Он тебе по тєлєХвону позвоніл?
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31.05.2021 14:55 Ответить
на пейджер скинул
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31.05.2021 15:24 Ответить
ОК На Печерську в Києві сталася стрілянина, введена спецоперація "Сирена", - джерело - Цензор.НЕТ 8352
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31.05.2021 16:01 Ответить
зашибись дали информацию...кто-то в кого-то из чего-то..."Сирена"
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31.05.2021 14:47 Ответить
Спросите у раненого мужчины . Думаю , что там была причина . Иногда мечтаю о легализации оружия . Слишком много у нас уродов .
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31.05.2021 14:48 Ответить
Если "урод" с возможностями и с деньгами, то сидеть будешь ты. Может сначала коррупцию побороть, а потом разговаривать о легализации?
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31.05.2021 15:09 Ответить
да вы батенька сказочник?
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31.05.2021 15:25 Ответить
"Сказочник" тот кто мечтает о легализации оружия в стране, которая насквозь прогнила от коррупции.
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31.05.2021 15:51 Ответить
"Сказочник" тот кто мечтает дожить до времен без коррупции На Печерську в Києві сталася стрілянина, введена спецоперація "Сирена", - джерело - Цензор.НЕТ 3766
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31.05.2021 15:58 Ответить
Понимание проблемы - базис для ее решения. Саакашвили уничтожил коррупцию в течение одного президентского срока. Вопрос не в том "сколько времени надо для уничтожения коррупции в Украине", а в том когда появиться наш, украинский Саакашвили.
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31.05.2021 16:23 Ответить
Как сказал один умный человек, применив оружие мне будет договориться с ментами,судьями и прокурором гораздо проще,чем потом договариваться с Богом.
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31.05.2021 17:37 Ответить
Наверное дорогу медлено переходил на зеленый свет. В Украине 80% стрелянины происходит на дорогах из за медленой езды или подрезания или неправильного обгона или парковки и т.д. Самая быдлячая прослойка населения в Украине, это водители. Каждый мнит себя "великим перцем" и хочет проучить другого.
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31.05.2021 15:25 Ответить
Таких виродків потрібно грохати при затриманні. А то потім виявиться якимось "ахтивістом" і уникне покарання.
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31.05.2021 14:50 Ответить
Как раз таки "активистов" и патриотов и карают. Он скорее всего выявится даунбасом или лугандоном или ещё каким нибудь бывшим "защитником даунбаса". Таких сразу отпускают.
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31.05.2021 15:27 Ответить
стреляли из неустановленного предмета похожего на пистолет
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31.05.2021 14:55 Ответить
В кого то похожего на человека наверное.
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31.05.2021 15:00 Ответить
но это не точно
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01.06.2021 00:27 Ответить
так что, "Сирену" уже поймали?!..
а то бегает по Печерску стреляет по лЮдям.. совсем стыд потеряла))..
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31.05.2021 15:00 Ответить
ставлю на ..- это бухой мусор..
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31.05.2021 16:01 Ответить
не понял - стрелял в верх и ранил мужчину. МуЗчина так понял Карлсон?
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31.05.2021 17:57 Ответить
рикошет
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01.06.2021 00:27 Ответить
 
 